Токаев поручил министру энергетики держать на особом контроле прохождение отопительного сезона

Также поручено принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву по поводу отопительного сезона и модернизации энергообъектов.





Президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок", - сообщили в Акорде.





В свою очередь Саткалиев проинформировал президента об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.





Он сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов - 11,2 млн тонн, добыча газа - 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии - 93,5 млрд кВт*ч, добыча урана - 15,35 тысячи тонн.





Вместе с тем глава Минэнерго рассказал о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.





Он также предоставил информацию о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тысяч тонн мазута.





В заключение министр проинформировал президента о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.





Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают штрафовать владельцев ТЭЦ за нарушение сроков модернизации.



