13.11.2023, 16:36 17426
В Казахстане владельцев ТЭЦ будут штрафовать за нарушение сроков модернизации
Прорабатывается вопрос внедрения обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" средств
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", призванной снизить износ коммунальной инфраструктуры, прорабатывается вопрос внедрения обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных в рамках программы средств, сообщает Министерство энергетики Казахстана.
По данным Минэнерго, среди предлагаемых поправок в законодательство:
- возврат контрольных функции уполномоченного органа за целевым использованием средств (предусматривающее также осуществление контроля за исполнением ремонтных работ на любых этапах), полученных в рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции";
- установление целевых индикаторов, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций (снижение износа, аварийности, снижение удельных расходов условного топлива, улучшение экологических показателей);
- установление штрафных санкций в случае не достижения показателей при отсутствии объективных причин;
- установление ответственности в случае нецелевого использования средств, в том числе руководителей предприятий;
- установление ответственности подрядных организация за качество выполняемых работ.
Также ведется работа по усилению энергетического надзора. На сегодняшний день увеличен штат региональных департаментов на 70 единиц инспекторов. В целях проведения качественных и полноценных проверочных мероприятий прорабатывается вопрос исключения требования Предпринимательского кодекса на запрет проверки энергообъектов", - рассказали в пресс-службе МЭ.
В целях прозрачности и контроля за целевым использованием средств, выделяемых в рамках выше указанных подходов, предлагается внедрить трехэтапный контроль за реализацией инвестиционных соглашений.
Подход предусматривает:
1) контроль со стороны уполномоченного органа на базе проектного офиса. В рамках проектного офиса будет обеспечен доступ по контролю всех заинтересованных сторон. А также контроль со стороны Комитета энергетического надзора и контроля на всех этапах реализации Инвестиционного соглашения;
2) контроль со стороны местных исполнительных органов с привлечением общественных организаций, жителей конкретного региона;
3) проведение публичных слушаний с привлечением заинтересованных сторон, контроль со стороны правоохранительных органов.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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13.11.2023, 19:30 12246
Рост цен на социально значимые продукты за неделю составил 0,1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в правительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По данным Комитета торговли, за первую неделю ноября рост цен на СЗПТ составил 0,1%, основной драйвер - сезонный рост цен на яйца (1,7%). В то же время продолжается длительная тенденция снижения цен на гречку (-0,2%) и масло подсолнечное (-0,1%). Сезонное снижение цен на овощи: картофель (-1,7%), лук (-1,2%), капуста (-1,3%), морковь (-1%).
Наибольший рост цен на яйца отмечен в Алматы - 3,7% за неделю. Здесь же, в единственном среди других регионов, выросла стоимость пастеризованного молока (1,2%). Учитывая риски межсезонного роста цен, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил акиматам в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах. Агентству по защите и развитию конкуренции - провести анализ причин роста цен у крупных производителей и информировать о выявленных фактах на следующей неделе.
По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня в регионах сформированы все необходимые запасы на овощную группу, сахар, гречку. Есть отставания по рису - общий процент контрактации составляет 86% от необходимого объема потребности. В числе отстающих - Алматы (94%), ЗКО (64%), Карагандинская область (28%), Мангистауская область (61%), СКО (74%).
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил о ситуации с реализацией комплексного плана по строительству овощехранилищ на 2023-2025 годы. На сегодня по Казахстану насчитывается 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 млн тонн (257 картофелехранилищ на 499,7 тысячи тонн, 580 овощехранилищ вместимостью 1,1 млн тонн, 64 плодофруктохранилищ на 136,9 тысячи тонн).
Согласно комплексному плану с 2023 по 2025 годы планируется построить 92 объекта хранения общей мощностью 689,9 тысячи тонн, что позволит довести общую мощность хранения до 2,4 млн тонн", - сообщил Азат Султанов.
Согласно плану в этом году должны быть введены в эксплуатацию 272 тысячи тонн емкостей, в 2024-м - 206 тысяч тонн и в 2025 году - 160 тысяч тонн.
Серик Жумангарин поручил Продкорпорации проработать возможности оказания помощи фермерам с продажей нетоварного зерна нового урожая.
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в в 2 раза, до 10,8%.
13.11.2023, 17:40 15026
В Казахстане годовая инфляция снизилась в два раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%, информирует пресс-служба Акорды.
Президенту было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов.
Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ - 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.
Глава государства был проинформирован, что в целях сокращения проверок бизнеса в 2 раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке новых Бюджетного и Налогового кодексов, инвестиционной политике и развитии государственно-частного партнерства.
Кроме того, министр национальной экономики доложил о ходе реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". В частности, в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи километров сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50%, снизить износ сетей на 3,2%.
Наряду с этим президент был проинформирован о реализации концепции развития сельских территорий. С момента реализации программы "Ауыл - Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.
Ранее в МНЭ ответили, почему, несмотря на заявления властей о сокращении инфляции, цены продолжают расти.
13.11.2023, 13:43 23206
Спрос падает - эксперты об экспорте казахстанской пшеницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос на казахстанскую пшеницу падает на традиционных рынках, утверждают эксперты.
По оценкам экспертов, только в Узбекистане он сократился на 30%. Образовавшийся вакуум восполняют наши прямые конкуренты", - сообщает "АПК Новости" со ссылкой на "Хабар 24".
Казахстанские экспортеры зерна теряют свои позиции на традиционных рынках сбыта: в Афганистане, Иране, Узбекистане и Таджикистане. Проблему озвучил президент на встрече с бизнесменами в сентябре, отметив, что их вытесняют конкуренты.
Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии", - сказал Токаев.
В отраслевой ассоциации не скрывают, продавать пшеницу за рубеж стало сложнее, и такая тенденция наблюдается не первый год. Причина - высокая себестоимость и непростые погодные условия лета 2023 года. Например, Узбекистану мы предлагаем пшеницу 3-го класса за $340 за тонну.
РФ предлагает с учетом транзита через территорию Казахстан $320. Это получается на 10-15 долларов дешевле, чем казахстанское качественное зерно. В то же время если мы предлагаем некачественное по такой же цене, то Россия предлагает качественное. Есть какой-то дисбаланс в этом", - сообщил председатель Национальной ассоциации экспортеров Зейнолла Абдуманапов.
Похожая ситуация с Кыргызстаном. Приобретать нашу пшеницу для них в последнее время стало невыгодно. По словам депутата мажилиса Айдарбека Ходжаназарова, причина кроется в том, как соседи подошли к вопросу развития агросектора. В России 10 лет назад всерьез взялись за всестороннее развитие отрасли.
Да, мы не говорим государству - обеспечьте нас дополнительными субсидиями, но мы говорим о том, что сельхозтоваропроизводители нуждаются в длинных деньгах для реализации таких больших проектов, для того чтобы мы могли обеспечить себя молоком, курицей, дешевым хлебом и всеми остальными продуктами питания", - отметил Ходжаназаров.
Он убежден, что размера субсидий - 400 млрд тенге на всю страну недостаточно.
В пересчете на одного фермера у нас порядка 270 тысяч фермеров, но это копейки. Не такие большие средства. Объем субсидий у нас в сравнении с другими социальными затратами государства, он кратно меньше, чем другие соцзатраты нашего государства", - уверен депутат.
В правительстве утверждают, что в стране активно развивают экспорт других отечественных товаров. Например, растительного масла. К 2025 году объем рафинирования достигнет 600 тысяч тонн. Наше масло пользуется спросом на рынках Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.
То есть мы и себя полностью обеспечим, и у нас экспортный потенциал появится. Проблемы всегда возникали и будут. Новые рынки будут появляться, потом "схлопываться" и снова появляться. Наша задача - диверсифицировать свой экспорт. Нам необходимо производить больше обработанной продукции", - отметил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Вернуть былые позиции в экспорте зерна будет непросто. Это показал и текущий год, где урожайность и качество зерна напрямую зависит от погоды. Решением может стать полная перезагрузка аграрной научной системы.
Напомним, в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Последствия плохого урожая незамедлительно отразились на ценах. В 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука. А в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна.
Минсельхоз ввел полугодовой запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евросоюза.
11.11.2023, 17:57 91761
Пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией
Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северо-Казахстанской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
В КГД рассказали, что CarGoRuqsat предоставляет перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди для пересечения границы с Российской Федерацией. При этом уточняется, что бронирование электронной очереди в рамках пилотного проекта осуществляется на безвозмездной основе.
Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин", - пояснили в комитете.
CarGoRuqsat интегрирован с 13 информационными системами государственных органов, что позволило автоматизировать часть контрольных функций и исключить человеческий фактор. В частности, на этапе бронирования электронной очереди осуществляется контроль за наличием страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др.
С начала пилотного проекта при бронировании электронной очереди установлены факты отсутствия у перевозчиков разрешений на международные перевозки, соответствующей категории на право управления грузовыми автомашинами, страховых полисов и др. Наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством, обязательно для всех перевозчиков и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В свою очередь добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)", - рассказали налоговики.
Пункт пропуска "Бидаик" обеспечен мобильным интернетом, работниками оказывается необходимая консультационная и техническая помощь, в том числе при отсутствии связи у водителей, наличии вопросов при бронировании электронной очереди и др.
Отмечается, что за 10 дней с начала пилотного проекта в CarGoRuqsat забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Российскую Федерацию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.
В целом пункт пропуска "Бидаик" функционирует в штатном режиме, скоплений грузовых автомашин не наблюдается, добавили в КГД.
Ранее в КГД проинструктировали, как забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.
11.11.2023, 16:08 96196
Новый газопровод от Актюбинской области до Костаная планируют построить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый газопровод построят от Актюбинской области до города Костаная, сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
По словам акима, реализация масштабного проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива. В Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым для жителей региона.
Поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал глава государства во время рабочей поездки в Костанайскую область в январе текущего года. Министерство энергетики РК совместно с АО "НК "QazagGaz" незамедлительно приступило к разработке ТЭО. В настоящее время работа ведется полным ходом.
Большие объемы газа потребуются для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа - сырья для сталелитейной промышленности. Между тем, обладая необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами, нужно стремиться наладить производство более высоких переделов - конечной продукции, соответствующей международным стандартам качества и экологии", - сказал первый заместитель премьера РК Роман Скляр.
Он добавил, что акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации реализации их проектов с учетом обеспечения региона в перспективе дополнительными объемами газа.
Как отметили в акимате области, реализация данного проекта - это мощный рывок для региона. Он позволит выполнить "закольцовку" с существующей газотранспортной сетью республики и обеспечит растущие потребности региона в природном газе, в том числе для развития конкурентоспособного производства.
Ранее сообщалось, что в случае возникновения дефицита природного газа Казахстан планирует покрыть его поставками из России.
11.11.2023, 14:29 99666
Урожай подсолнечника значительно сократился в Казахстане из-за засухи
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается сокращение урожая подсолнечника на 30-40% по сравнению в с прошлым годом, сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.
По оценке экспертов, валовой сбор не превысит 850 тысяч тонн. Всему виной засуха, которая бушевала в этом сезоне в основных регионах, производящих семена подсолнечника, сообщает телеканал "Хабар 24".
Отечественным маслозаводам придется работать в условиях дефицита сырья для производства своей продукции. Казахстан будет вынужден увеличивать импорт семян подсолнечника из России.
Профильным министерствам в этом направлении необходимо позаботиться о том, чтобы масличное сырье не вывозилось из нашей страны. Но, несмотря на то что у нас в данный момент действуют пошлины, вывоз семян подсолнечника продолжается. И в сезоне 2022-2023 года он превысил 300 тысяч тонн. Это на 40% больше, чем сезоном ранее", - сказал исполнительный директор ассоциации Александр Яшков.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов складываются низкие темпы заготовки корма для скота. В частности, в Павлодарской области из-за засухи аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы.
В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука.
10.11.2023, 12:10 160251
Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Увеличение количества авиарейсов связано со вступлением в силу безвизового режима между странами.
Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы - Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана - Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы - Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю)", - говорится в сообщении.
Также в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы - Сиань.
В настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями):
- Алматы - Пекин (Air Astana - 6 рейсов в неделю);
- Астана - Пекин (Air Astana - 1 рейс);
- Астана - Урумчи (Fly Arystan - 2 рейса, China Southern Airlines - 2 рейса);
- Алматы - Урумчи (Air Astana - 2 рейса, China Southern Airlines - 7 рейсов);
- Алматы - Сиань (China Southern Airlines - 2 рейса);
- Астана - Сиань - Пекин (Air China - 2 рейса);
- Алматы - Ханчжоу (Loong Airlines - 3 рейса).
В соответствии с действующими договоренностями авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять 84 рейса в неделю, подчеркнули в комитете.
Разрешенные пункты для авиакомпаний РК: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу.
Разрешенные пункты для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.
Ранее сообщалось, что железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 22%. Также сообщалось, что на границе двух стран откроют новые международные пропускные пункты.
10.11.2023, 11:25 156326
На 22% выросли железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За период с января по октябрь перевозка грузов по железной дороге между Казахстаном и Китаем составила 23,6 млн тонн, что на 22% выше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Прием грузов из Китая увеличился на 8%, до 9,1 млн тонн, отправка грузов на КНР - на 32%, до 14,5 млн тонн. На 53% выросла сдача грузов по станции Алтынколь, до 4,8 млн тонн, прием - на 14%, до 5,4 млн тонн", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для развития экспортных перевозок казахстанской продукции ведется строительство вторых путей участка Достык - Мойынты, после чего его пропускная способность увеличится в 5 раз.
Также реализуется проект по строительству железнодорожной линии Бахты - Аягоз с открытием третьего пункта пропуска "Бахты", который увеличит пропускную способность между Казахстаном и Китаем еще на 20 млн тонн грузов в год", - добавили в компании.
Ранее Казахстан и Китай договорились о совместном решении вопроса увеличения пропускной способности на границе.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?