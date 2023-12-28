27.12.2023, 14:37 34036
Ставка комиссионного вознаграждения ФСМС установлена на 2024 год
Фото: ФСМС
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният подписала приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования на 2024 год в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности фонда, не более 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", - сказано в приказе.
Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Ранее председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаир Скаков заявил, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя - вдвое.
Напомним, более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года.
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28.12.2023, 17:54 3666
Казахстанцы купили в ноябре более 4 000 золотых слитков
Фото: freepik.com
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 4 171 мерный слиток общим весом 177,0 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонны.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые - 33 646 штук (23%), 100-граммовые - 32 442 штуки (21%), 20-граммовые - 26 333 штуки (18%), и 50-граммовые - 17 639 штук (12%).
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре пришлись на Шымкент (1 565 штук, 38%), Алматы (1 436 штук, 34%) и Астану (323 штуки, 8%).
28.12.2023, 16:23 5961
Казахстан реализует новые проекты в сфере геологоразведки совместно с корпорацией CNPC
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и другие
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР), сообщили в пресс-службе правительства.
Скляр подчеркнул значимость стратегического партнерства Казахстан с КНР, и в частности с китайской национальной нефтегазовой корпорацией. CNPC является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а также давним стратегическим и инвестиционным партнером Казахстана.
Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Правительство РК тесно работает над конкретными проектами в рамках рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенного между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае текущего года.
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и др. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.
Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.
Напомним, в октябре текущего года в ходе визита Токаева в Китай было подписано 30 коммерческих документов на 16,5 млрд долларов.
28.12.2023, 15:04 8796
Транспортировка по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск была остановлена на несколько дней - КТК
На морском терминале КТК на несколько дней была полностью остановлена перевалка нефти из-за погодных условий
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 22 по 26 декабря 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума была полностью остановлена перевалка нефти из-за погодных условий (сильный ветер, высокая волна), танкеры были отведены в районы ожидания, сообщили в пресс-службе КТК.
По информации КТК, прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в резервуарном парке морского терминала.
Также сообщается, что с 25 по 28 декабря транспортировка по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск была остановлена в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.
Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено 2 танкера общим дедвейтом 218 тысяч тонн). Далее 28 декабря 2023 года отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", - уведомили в компании.
Напомним, в ноябре на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий была остановлена погрузка нефти. Казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что через КТК прокачивается до 80% экспортной казахстанской нефти. С 2001 года через КТК экспортировано более 860 млн тонн нефти.
28.12.2023, 14:51 9236
Qazaq Air проверят на безопасность после отмены рейса
Во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о намерении провести комплексную проверку авиакомпании Qazaq Air после отмены рейса.
В связи с участившимися обращениями со стороны пассажиров касательно своевременности выполнения рейсов и качества оказываемых услуг авиакомпании Qazaq Air от 27 декабря 2023 года авиационные инспекторы АО "Авиационная администрация Казахстана" провели оперативную внеплановую перронную проверку воздушного судна Bombardier-Q400 с регистрационным номером UP-DH005, на котором планировался рейс IQ-429 по маршруту Астана - Талдыкорган в 11.00 27 декабря 2023 года. Данный рейс был задержан до 14.30 в связи с погодными условиями и далее отменен по причине технической неисправности на воздушном судне", - сказано в сообщении КГА.
Отмечается, что при ожидании вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки.
В связи с отменой рейса всем пассажирам в соответствии с действующим законодательством было предложено оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронирование на ближайшие даты. Билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря 2023 года по маршруту Астана - Алматы, билеты 5 пассажиров были перебронированы на рейс по маршруту Астана - Алматы 29 декабря 2023 года.
В ходе проверки авиационными инспекторами установлено, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей воздушное судно было допущено к полетам. В связи с чем воздушное судно 27 декабря 2023 года в 19.52 выполнило рейс IQ-437 по маршруту Астана - Петропавловск", - проинформировали в комитете.
Вместе с тем в ближайшее время планируется проведение комплексной проверки авиакомпании на предмет обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов.
27.12.2023, 12:51 36486
В Казахстане объем инвестиций в транспортную отрасль вырос до 1,8 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем инвестиций в транспортную отрасль вырос в 1,6 раза, достигнув 1,8 трлн тенге, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Все основные индикаторы транспортной отрасли по итогам года достигли плановых значений", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что основные усилия министерства были направлены на:
- ускорение дорожных проектов-долгостроев;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- укрепление инфраструктуры морских портов;
- наращивание транзитных железнодорожных грузоперевозок;
- увеличение пропускной способности пограничных переходов на казахстанско-китайской границе;
- удовлетворение растущего спроса на авиаперелеты.
В результате обеспечен проезд по автодорогам Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Астана - Алматы, завершено строительство участка Кандыагаш - Макат, полностью построена трасса Ушарал - Достык. Кроме того, в этом году сдана в эксплуатацию БАКАД", - проинформировали в пресс-службе.
Также в сфере ж/д закуплено 133 новых локомотива и 275 полувагонов, ведется строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты, открыт собственный терминал в китайском городе Сиане.
В течение года закуплено 10 новых самолетов, возобновлены и открыты новые рейсы в 13 стран по 23 маршрутам, восстановлен объем внутренних перевозок, улучшена работа перевозчиков и защита прав пассажиров. По ТМТМ в текущем году перевезено 2 млн 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022-м. Впервые по коридору в этом году перевезена нефть", - подчеркнули в Минтранспорта.
Кроме того, для развития потенциала маршрута начато строительство терминала в порту Поти, приобретено 2 нефтяных танкера, в порту Курык совместно с Abu Dhabi Ports запущен зерновой терминал, подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака в Европу.
Напомним, 16 июня было торжественно открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.
Также за 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
27.12.2023, 08:52 42051
Казахстан с начала года увеличил добычу нефти и газового конденсата до 82,2 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассказали о проделанной работе за год в сфере энергетики и нефтегазовой отрасли.
По данным правительства, в ближайшие пять лет будут введены новые электроэнергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики, в том числе получат свое дальнейшее развитие гидроэлектростанции.
Объем добычи нефти и газового конденсата за январь-ноябрь составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыто 53,8 млрд кубометров газа (рост 12%). Произведено 26,9 млрд кубометров товарного газа (рост на 6%).
На экспорт направлено 64,3 млн тонн нефти (рост на 10%) и 5,3 млрд кубометров природного газа (рост 8%).
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах за январь-октябрь в РК произведено 11,2 млн тонн нефтепродуктов, что позволило перевыполнить намеченный план (101,5%). По итогам года планируется производство 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
В ЗКО введено в промышленную эксплуатацию крупное месторождение "Рожковское", которое станет источником дополнительных объемов природного газа. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Разработка месторождения пополнит Национальный фонд РК более чем на 500 млрд тенге, а местный бюджет - на 110 млрд тенге.
В мае введено месторождение "Аксай Южный", а в начале декабря - "Восточный Урихтау". В среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых "Урихтау Центральный" (Актюбинская область), "Западная Прорва" (Атырауская область) и "Каламкас" (Мангистауская область).
Запущена вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу - Жанаозен, которая обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов и крупных промышленных объектов. В проект инвестировано порядка 180 млрд тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО "Самрук-Казына".
В Мангистауской области построен распределительный газопровод до местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж". Стоимость проекта - 8,3 млрд тенге.
В городе Текели ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей. На 2023 год выделено 1,9 млрд тенге, построено порядка 190 км. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.
В Атырауской области завершено строительство лупинга магистрального газопровода Макат - Северный Кавказ стоимостью порядка 100 млрд тенге, который позволил обеспечить растущую потребность региона в газе.
Утвержден комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы.
В государственную собственность возвращено 19 участков недр, которые длительное время удерживались недропользователями без выполнения контрактных обязательств. Возвращенные участки выставляются на аукцион для привлечения новых инвестиций в геологоразведку и быстрый ввод месторождений в промышленный оборот.
Заключено 5 контрактов на недропользование по механизму улучшенного модельного контракта (стимулирование разведки и добычи сложных проектов) с объемом инвестиций $9 млрд.
Заключен первый в истории контракт на поставку природного урана с энергетической компанией из ОАЭ, а также долгосрочный контракт на поставку природного урана с энергетической компанией КНР.
На строительство и модернизацию энергоисточников в текущем году по всей стране направлено 146,5 млрд тенге, в том числе 19 млрд тенге частных инвестиций. Отремонтированы 8 энергоблоков, 43 котла и 40 турбин.
В Астане запущены первая очередь ТЭЦ-3, а также две тепловые газовые станции "Юго-восток" и "Туран". В совокупности мощности данных объектов с запасом покрывают потребности столицы в теплоснабжении.
Из резерва правительства выделено более 21 млрд тенге на капитальный ремонт котельных в Кокшетау, ТЭЦ Экибастуза и Риддера, а также закуп оборудования для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС "МАЭК" в Мангистауской области.
Реализуется масштабный проект по модернизации и реконструкции Экибастузской ГРЭС-1 с восстановлением блока № 1 мощностью 500 МВт. Полный ввод в эксплуатацию будет осуществлен в июне 2024 года.
В текущем году начата реализация крупного проекта по расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока № 3 мощностью до 636 МВт.
Завершены реконструкция и модернизация распределительных устройств ТЭЦ в Уральске, строительство подстанций в городах Туркестане, Ленгере и др.
Прорабатывается вопрос строительства ТЭЦ в городах Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске.
Выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,9 млрд кВт/ч. Вместе с тем с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии прорабатываются проекты новых мощностей, продолжается модернизация существующих электрических станций.
С 1 июля в Казахстане внедрен механизм централизованной купли-продажи электроэнергии (единый закупщик) в режиме реального времени. Данное новшество позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии на внутреннем рынке, сократить число непродуктивных посредников и минимизировать отклонения в перетоках электрической энергии на границе с соседними энергосистемами.
Повышен ежегодный лимит возврата инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге, что позволило увеличить пул проектов по модернизации, реконструкции, расширению и обновлению основного оборудования энергопроизводящих организаций.
Реализован стратегически важный проект по усилению электрической сети Западной зоны Казахстана, в рамках которого построено пять линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью порядка 780 км. В результате надежность сети Западной зоны в совокупности повышена в два раза. Данный проект даст существенный толчок дальнейшему развитию экономики всего региона.
Произошел ряд значительных событий в сфере возобновляемой энергетики, которые повлияют на развитие отрасли и экономики страны в целом:
- утвержден 5-летний график аукционных торгов на строительство объектов ВИЭ общей мощности 6,7 ГВт до 2027 года. Это позволит привлечь в данную отрасль инвестиции и увеличить в ближайшие годы выработку экологически чистой энергии в стране;
- введено в эксплуатацию 16 объектов ВИЭ общей мощностью 495,6 МВт. Общая сумма инвестиций составила порядка $450 млн;
- подписан ряд соглашений с зарубежными инвесторами по реализации новых масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Планируется строительство трех ветряных электростанций общей мощностью 3 ГВт совместно с ОАЭ, компаниями Total Energies и China Power International Holding.
Ранее сообщалось, что Казахстан с января 2024 года намерен сократить добычу нефти.
26.12.2023, 15:24 60641
Сколько денег за год перевели казахстанцы за рубеж, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов без открытия банковского счета, по Казахстану и за рубеж за период январь-октябрь 2023 года составил 1,12 трлн тенге, проинформировали в Национальном банке Казахстана.
В основном СМДП используется для переводов без открытия банковского счета. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение объемов операций на 26,7% (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов). Основная доля операций 95% - трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами.
Объем отправленных за рубеж денег посредством СМДП за 10 месяцев 2023 года достиг 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), объем полученных денежных переводов за данный период составил 258,5 млрд тенге (23%).
В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тысячи тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тысячи тенге. В основном данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами. Исходящие трансграничные переводы без открытия банковского счета через СМДП в основном осуществляются с Узбекистаном (28,9%), Россией (24,2%), Турцией (22,9%), Грузией (9,5%) и Кыргызстаном (3,4%). Переводы за рубеж осуществляются как казахстанцами, так и иностранными гражданами, которые могут находиться на территории страны в целях заработка", - рассказали в Нацбанке.
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимают переводы из России (36,5%), Узбекистана (11,0%), США (10,8%), Южной Кореи (10,6%) и Турции (6,3%).
В разрезе платежных систем по отправленным переводам за рубеж лидирует платежная система "Золотая Корона", доля которой составляет более 70%. По полученным переводам из-за рубежа основная доля операций приходится на платежные системы "Золотая Корона" и "Вестерн Юнион".
26.12.2023, 13:53 60041
В Казахстане переутвердили предельные розничные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра энергетики РК от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Казахстана. Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Утвердить предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Стоимость за литр составит:
- в Астане - 76 тенге;
- в Алматы - 81 тенге;
- в Актюбинской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Атырауской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Акмолинской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Алматинской области - 81 тенге и 86 тенге в отдаленных районах;
- в Восточно-Казахстанской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Жамбылской области - 71 тенге и 76 тенге в отдаленных районах;
- в Западно-Казахстанской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Костанайской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Кызылординской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Карагандинской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Мангистауской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Павлодарской области - 74 тенге и 79 тенге в отдаленных районах;
- в Северно-Казахстанской области - 81 тенге и 86 тенге в отдаленных районах;
- в Туркестанской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Шымкенте - 64 тенге;
- в области Абай - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в области Жетысу - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в области Улытау - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак.
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