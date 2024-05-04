Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве

В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.





Как доложил глава Минфина, по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.





Также он рассказал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.





Главе государства также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.





Вместе с тем министр сообщил о нововведениях в налоговом администрировании. В частности, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.





Президенту также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.





Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок, которая предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.





По итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.



