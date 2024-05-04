Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве
Казахстан и Катар намерены построить 2 газоперерабатывающих завода, новую компрессорную станцию КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторую нитку газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов утвердили сегодня на заседании правительства.
В заседании энергетического совета приняли участие руководители Минэнерго, ФНБ "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", QazaqGaz, "Самрук-Энерго", KEGOC.
Участники обсуждали договоренности, достигнутые во время встречи президента Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в феврале текущего года.
С катарским UCC Holding будет осуществляться строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд кубометров и 2,5 млрд кубометров в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 - Костанай - Актобе, а также второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент.
Участники заседания утвердили основные условия сделки.
QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем важнейшим проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей.
Строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент обеспечит энергетическую безопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.
Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.
Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мегапроектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны. Мы последовательно движемся в сторону создания в Казахстане мощной современной газовой промышленности. Никаких проволочек в реализации проектов быть не должно. Все вопросы на моем персональном контроле", - подчеркнул на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.
Для справки
По данным Министерства энергетики и QazaqGaz, в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3. Более 85% добычи обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%). Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.
Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.