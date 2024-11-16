Строительство первого контейнерного хаба началось на побережье Каспия

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев объем перевозок через морские порты Казахстана составил 6,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%, в том числе транзитных грузов - на 18%, сообщает пресс-служба Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.





Отмечается рост в обработке грузовиков через паромный комплекс Курык на 22% и увеличение контейнерных перевозок через порт Актау на 84%, включая около 27 тыс. контейнеров в транзитном сообщении Восток - Запад.





Также в 2024 году терминал "Саржа" порта Курык за указанный период обработал порядка 55 тыс. тонн грузов (цветные металлы, аммофос, ячмень) в направлении Турции и Ирана. В то же время с терминала "Ерсай" порта Курык в 2024 году транзитом через Казахстан из Азербайджана в Узбекистан транспортировано 153 единицы негабаритных грузов.



