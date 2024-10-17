16.10.2024, 14:16 32956
Свыше $13 млрд инвестиций привлек МФЦА в экономику Казахстана
Президенты Казахстана и Армении посетили Международный финансовый центр "Астана"
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Как рассказал главам двух стран управляющий МФЦА Ренат Бектуров, объем привлеченных через МФЦА инвестиций в экономику Казахстана превышает 13 млрд долларов США, из них 5,9 млрд - портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд - инвестиции компаний - участников МФЦА.
Сегодня здесь работают порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и 6 крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования.
Президенты были ознакомлены с особенностями судебной системы МФЦА и с деятельностью суда и Международного арбитражного центра. Им также рассказали о работе комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА.
Следует отметить, что между комитетом МФЦА и Центральным банком Республики Армения действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности, рынков ценных бумаг", - добавили в Акорде.
Накануне Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане.
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17.10.2024, 17:10 1041
Минтранс России обсуждает с Казахстаном возможность каботажных авиаперевозок
По словам Романа Старовойта, сейчас наблюдается нехватка самолетов во всем мире
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Москва. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта России ведет переговоры с дружественными странами, включая Казахстан, о возможности иностранных авиакомпаний совершать каботажные перевозки по России, сообщил в кулуарах форума "Дорога-2024" глава ведомства Роман Старовойт.
Мы с дружественными странами ведем переговоры (...) Например, мы с Казахстаном ведем переговоры, у них в этом году больше чем на 35% рост авиационной подвижности, поэтому коллеги думают. (...) У них тоже не хватает флота", - цитирует ТАСС министра.
По его словам, сейчас наблюдается нехватка самолетов во всем мире.
И мы видим - на фоне роста перевозок в зарубежных странах нехватка судов приводит к дефициту их, и другим странам тяжело решать эти проблемы", - добавил Старовойт.
Каботажные перевозки - это использование воздушного судна, зарегистрированного за рубежом, для перевозки пассажиров, их багажа и/или груза между двумя пунктами на территории РФ с получением вознаграждения за такую перевозку.
17.10.2024, 14:06 3666
Новая платформа для недропользователей запускается в Казахстане
На платформе будут доступны определенные государственные услуги
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 октября до 1 ноября портал minerals.gov.kz будет временно недоступен в связи с переходом на новую Единую платформу недропользования minerals.e-qazyna.kz. Для работы на новой платформе потребуется перерегистрация с использованием электронной цифровой подписи, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Единая платформа недропользования - новый этап в цифровизации геологических и горнодобывающих процессов, что позволит сделать процесс работы с государственными данными и сервисами прозрачным и удобным для пользователей.
На новой платформе будут доступны определенные государственные услуги. Это регистрация договора залога права недропользования на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу на подземные воды, лечебные грязи и твердые полезные ископаемые; договора залога права недропользования на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых; заключение соглашения о переработке твердых полезных ископаемых; дополнительного соглашения об изменении контракта на недропользование и подача заявления на преобразование участка недр", - рассказали в Минпроме.
Кроме того, будут представлены услуги как выдача разрешения на использование ликвидационного фонда; разрешения на извлечение горной массы и/или перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров; разрешения на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование; лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, а также переход объектов, связанных с правом недропользования; лицензии на разведку, добычу твердых полезных ископаемых, на добычу общераспространенных полезных ископаемых, старательство и лицензии в рамках перехода на лицензионный режим недропользования.
Для получения дополнительной информации по вопросам лицензий можете обратиться по номеру - 87019991382, по контрактам - 87056503487, по отчетам ЛКУ - 87081882575", - добавили в Минпроме.
16.10.2024, 17:12 28701
Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос до $66,7 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества за прошлый год вырос на 6% и составил $66,7 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В целом доля государств ШОС в глобальном ВВП составляет 30%, торговля внутри объединения превысила четверть от общего объема", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания совета глав правительств государств - членов ШОС, президент РК Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран - участниц ШОС заложили стратегическую основу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества государств-членов. В этой связи в целях обеспечения устойчивой динамики в торговле в условиях замедления развития глобальной экономики нужны новые точки роста.
Также казахстанской стороной отмечена необходимость развития цифровизации и онлайн-торговли, модернизации существующих железнодорожных и автомобильных путей в рамках создания партнерской портово-логистической сети, взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики и инвестиций. Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мер в области изменения климата, эффективного управления отходами, а также усилению контактов между учреждениями образования и здравоохранения. Тесное сотрудничество в обозначенных сферах позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания стран "шанхайской десятки".
По итогам заседания подписаны 8 документов, в том числе решение о концепции развития "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.
16.10.2024, 15:17 30891
Три иностранных банка откроют свои филиалы в Казахстане
Также ожидается появление нескольких новых банков за счет конвертации микрофинансовых организаций
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала, какие иностранные банки откроют филиалы на финансовом рынке Казахстана.
По словам главы АРРФР, Казахстан выдал разрешение на открытие филиала финансовому холдингу из Южной Кореи BNK Financial Group. Также на финансовый рынок страны зашел катарский Lesha Bank, выкупив Bereke Bank. Кроме того, Abu Dhabi Commercial Bank намерен получить разрешение на универсальные банковские услуги в РК. Спикер отметила, что это третий по активам банк ($155 млрд).
Также ожидается появление нескольких новых банков за счет конвертации микрофинансовых организаций. На рассмотрении находятся заявления от двух МФО: KMF и Solva. Активы KMF достигают 300 млрд тенге, что превышает активы некоторых БВУ.
Абылкасымова подчеркнула, что для привлечения на рынок Казахстан рассматривает те страны, с которыми имеет тесные экономические отношения, такие как арабские страны, Турция, Китай.
Напомним, Казахстан упростит требования для филиалов иностранных банков.
16.10.2024, 11:12 35856
Казахстан упростит требования для филиалов иностранных банков - Абылкасымова
С учетом этих послаблений иностранные банки намерены развивать в Казахстане корпоративное кредитование
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан упростит требования к иностранным банкам в Казахстане, чтобы повысить конкуренцию на рынке кредитования, заявила, отвечая на вопросы мажилисменов, глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Депутат Павел Казанцев поинтересовался: не сконцентрируются ли филиалы иностранных банков на потребительском кредитовании населения, а не бизнеса, и ожидается ли дальнейшее снижение процентной ставки по кредитам в связи с приходом иностранных банков в страну?
Мы ожидаем, что с приходом иностранных банков повысится конкуренция, повысится предложение кредитных ресурсов, увеличится кредитование, прежде всего малого и среднего бизнеса. Это основная задача, которую мы преследуем, привлекая иностранные банки на территорию Казахстана", - ответила Абылкасымова.
Если взять текущую ситуацию, сейчас в Казахстане 8 банков с иностранным участием: это 3 банка из Китая, также по одному банку из Кореи, ОАЭ, России, Чехии и США. 79-80% их кредитного портфеля - кредиты малому и среднему бизнесу. Исключение составляет чешский банк, у которого бизнес-модель направлена на розничное кредитование.
К сожалению, сейчас кредитование крупных проектов идет напрямую из материнских компаний. Это оформляется как внешний долг Казахстана, зарубежный заем. В этой связи мы создали такие пруденциальные условия, чтобы они могли кредитовать с баланса иностранных банков здесь, в Казахстане", - пояснила глава АРРФР.
С учетом этих послаблений иностранные банки намерены развивать в Казахстане именно корпоративное кредитование, подчеркнула Абылкасымова.
Касательно процентных ставок. Мы рассчитываем на увеличение конкуренции между банками по предложению различных банковских ресурсов, при этом важным моментом является базовая ставка Нацбанка. Если кредиты выдаются в тенге, они будут на нее ориентироваться, если в иностранной валюте, то - на базовую ставку иностранного государства. Но с точки зрения развития конкуренции появление новых игроков в банковском секторе, мы ожидаем, что будет определенное снижение ставок по кредитам", - резюмировала глава агентства.
16.10.2024, 11:10 37421
Казатомпром и Siemens подписали соглашение о поэтапной локализации производства оборудования в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" и немецкая компания Siemens подписали стратегическое соглашение о поэтапной локализации производства измерительной техники, средств промышленной автоматизации, распределительного и коммутационного электрооборудования в РК, сообщает пресс-служба компании.
Данный проект продолжает наши усилия по наращиванию объема закупа отечественных товаров и развитию системы офтейка в соответствии с посланием главы государства. В Казатомпроме функционирует локальный проектный офис по импортозамещению, который поддерживает отечественных производителей и рассматривает новые проекты. Локализация производства совместно с Siemens повысит уровень автоматизации и цифровизации на наших предприятиях, что сделает их более конкурентоспособными на мировом рынке", - подчеркнул председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Уточняется, что в рамках данного соглашения в Туркестане планируется создание совместной производственной площадки между Siemens и дочерней организацией Казатомпрома ТОО "KAP Technology", которая будет поэтапно локализовывать производство высокоточных электромагнитных расходомеров, шкафов автоматизации, частотных преобразователей, датчиков давления и других устройств.
Ранее Казатомпром договорился с китайскими компаниями о поставках урана.
16.10.2024, 10:13 38936
Казатомпром договорился с китайскими компаниями о поставках урана
Фото: Казатомпром
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НАК "Казатомпром" достигнута договоренность с компаниями CNNC Overseas Limited (CNNC Overseas) и China National Uranium Corporation Limited (CNUC) о поставках в пользу указанных компаний концентратов природного урана. Заключение сделки рассмотрят на общем собрании акционеров Казатомпрома 15 ноября.
АО "НАК "Казатомпром" достигнута договоренность с компаниями CNNC Overseas Limited (CNNC Overseas) и China National Uranium Corporation Limited (CNUC) о поставках в пользу указанных компаний концентратов природного урана в форме U3O8 на рыночных условиях на момент достижения письменных договоренностей сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость выносимой на рассмотрение собрания сделки в совокупности с ранее заключенными сделками с CNUC и CNNC Overseas превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании, и в этой связи данная сделка выносится на рассмотрение общего собрания акционеров.
15.10.2024, 16:45 51981
Авиакомпании Казахстана планируют открытие рейсов в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен
В настоящее время установлено прямое воздушное сообщение с 5 странами ЕС: Германией, Италией, Нидерландами, Польшей, Чехией
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан расширяет сотрудничество с Европейским союзом в области воздушного сообщения. В среднесрочной перспективе казахстанские авиакомпании планируют открытие рейсов в города Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен, сообщили в Министерстве транспорта РК.
По данным Минтранса, в настоящее время установлено прямое воздушное сообщение с 5 странами Европейского союза: Германией, Италией, Нидерландами, Польшей, Чехией. Выполняются 34 рейса в неделю двумя казахстанскими и тремя европейскими авиакомпаниями. Количество стран увеличивается до 6 (Греция) в летний сезон.
В ведомстве также рассказали, что в ходе 21-го заседании совета сотрудничества между Европейским союзом и Казахстаном состоялось парафирование редакции текста соглашения между правительством РК и ЕС о некоторых аспектах воздушных перевозок.
Данная процедура - окончательный шаг для подготовки соглашения к подписанию и будет являться в дальнейшем правовой базой для всех стран Европейского союза в открытии прямых рейсов в Казахстан", - пояснили в ведомстве.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?