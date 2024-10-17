Свыше $13 млрд инвестиций привлек МФЦА в экономику Казахстана

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.





Как рассказал главам двух стран управляющий МФЦА Ренат Бектуров, объем привлеченных через МФЦА инвестиций в экономику Казахстана превышает 13 млрд долларов США, из них 5,9 млрд - портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд - инвестиции компаний - участников МФЦА.





Сегодня здесь работают порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и 6 крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования.





Президенты были ознакомлены с особенностями судебной системы МФЦА и с деятельностью суда и Международного арбитражного центра. Им также рассказали о работе комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА.





Следует отметить, что между комитетом МФЦА и Центральным банком Республики Армения действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности, рынков ценных бумаг", - добавили в Акорде.



