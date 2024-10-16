15.10.2024, 19:09 4091
Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.
На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.
Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. Театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.
Ранее президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры.
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15.10.2024, 13:46 5861
Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.
В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", - подчеркнул Токаев.
Он сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.
Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", - сказал президент.
Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", - отметил президент Армении.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
14.10.2024, 17:47 12031
Реализация договоренностей и международная повестка: о чем говорили Токаев и Пашинян
Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия
Фото: akorda.kz
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.
Напомним, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.
13.10.2024, 09:17 27076
ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН
Фото: kabar.kg
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Вьентьян. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества намерена углублять политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе.
Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания", - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал ШОС.
Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "ШОС плюс" заявил, что принятый организацией план экономического развития ШОС до 2030 года открывает перспективы взаимодействия стран-участниц с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.
12.10.2024, 14:12 38501
Президент Армении посетит Казахстан официальным визитом
Будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
12.10.2024, 12:16 40156
Президент Казахстана поздравил короля Испании
Фото: Акорда
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании Фелипе VI с Днем испанской нации, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сказано в телеграмме, сегодня королевство - это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.
Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.
Президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу - процветания и благополучия.
11.10.2024, 13:57 53521
Токаев, Путин и главы других государств выступили на форуме в Ашхабаде
Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги
Фото: Акорда
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Ашхабад. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и главы других государств выступили на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде.
Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.
Наглядным примером исторической значимости фигуры Махтумкули Фраги стало принятое ЮНЕСКО решение о включении его произведений в Международный реестр "Память мира". Особо почитается его наследие в тюркском мире, поэтому организация ТЮРКСОЙ объявила 2024 год Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Уверен, это решение будет способствовать дальнейшей популяризации его творчества на международном уровне", - заявил на форуме глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации и множества глобальных вызовов наследие всемирно известного классика обретает еще большую актуальность.
Поэзия Махтумкули Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о непреходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к Родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими", - сказал Токаев.
Он выразил уверенность в том, что поступательное развитие Туркменистана и масштабные социально-экономические и политические реформы будут способствовать укреплению многовековой туркменской государственности.
Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства", - заявил президент Казахстана.
По его словам, открытие в Астане памятника Махтумкули Фраги стало ярким свидетельством нерушимых уз дружбы и добрососедства между двумя странами.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Эти идеи и сегодня близки и понятны людям и очень востребованы на фоне происходящих глобальных изменений в международных отношениях и формирования нового мироустройства, отражающего многообразие планеты.
Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что Россия, как и все участвующие в форуме страны, придерживается философских подходов Махтумкули, выступая за более справедливое распределение благ и демократизацию международной жизни с учетом мнения каждой страны и ее права на свой суверенный курс и собственное мировоззрение.
Напомним, Касым-Жомарт находится в Туркменистане с официальным визитом. Вчера он провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, по итогам которых президенты сделали совместное заявление.
10.10.2024, 19:06 67711
Президенты Казахстана и Туркменистана выступили с совместным заявлением
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате - подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята", - отметил глава государства.
По словам президента, стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики.
Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз". Совместными усилиями создаются благоприятные условия для транзитно-транспортного взаимодействия. На этом фоне наблюдаем устойчивый рост объемов грузоперевозок по территории наших стран. Планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Афганистан. Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтвержден взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога
В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - сказал глава Туркменистана.
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами. Также членами делегаций был подписан ряд документов на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях.
10.10.2024, 17:41 68591
Казахстан и Туркменистан приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении партнерства
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба главы государства.
Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях:
- комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 - 2027 годы;
- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;
- соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и главным архивным управлением при кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;
- меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством "Туркменховаёллары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- план сотрудничества между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год;
- меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и государственным информационным агентством Туркменистана "TDH";
- соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и государственным концерном "Туркменгаз";
- соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО "НК "КазМунайГаз" и государственным концерном "Туркменнебит";
- соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО "Казпочта" и компанией почтовой связи "Туркменпочта";
- меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО "НК "Актауский морской торговый порт" и АОЗТ "Морской торговый флот";
- меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
Ранее Токаев подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?