Свыше 5% казахстанцев живут за чертой бедности

Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, с 2019 года выросла на 0,8%

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За чертой бедности живет 5,1% казахстанцев, говорится в проекте поправок в постановление правительства "Об утверждении комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2029 года".





По данным на II квартал 2023 года, самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Туркестанской области (9,7%), также этот показатель выше общереспубликанского в областях Абай и Жетісу, в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте. Самый низкий уровень бедности - в Астане (2,5%).





По-прежнему сохраняется большая разница в доходах у городских и сельских жителей.





По итогам II квартала 2023 года значение показателя уровня бедности в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3% и составило 7,2%", - говорится в документе.





На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.





Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года, составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в два раза", - сообщается в проекте поправок.





Разработчики также подчеркнули, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. По их данным, темпы роста реальных доходов населения снижаются. Если в 2019 году показатель доходов составлял 6,4%, то за 8 месяцев прошлого года он составил всего 0,2%.





При этом в декабре 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 8,5%, на непродовольственные товары - на 9,1%, на платные услуги - на 12,4%.





Самая высокая месячная инфляция в минувшем году зарегистрирована в Атырауской области - 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 %), самая низкая - в области Улытау, Актюбинской и Павлодарской областях - по 0,3%.





Также в стране растет количество безработных. На конец сентября 2023 года их было зарегистрировано 295,8 тыс. человек, что составляет 3,1% от численности рабочей силы. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,3%.





Кроме того, в 9 регионах страны у жителей низкие трудовые доходы, что ведет к большому числу самозанятых.





Что предлагают разработчики поправок для исправления ситуации:





Создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости Повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты" Системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки Обязательства по повышению заработных плат из бюджета Государственная социальная поддержка населению.





Реализация комплексного плана приведет к трудоустройству более 2,8 млн человек, в том числе 1,9 млн молодежи до 2028 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 40,6% (с 30,1% в 2022 году), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3% в 2022 году), безработицы до 4,6% (с 4,9% в 2022 году)", - говорится в документе.