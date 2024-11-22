Тарифы на комуслуги продолжат расти в Казахстане

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.





Глава МНЭ в кулуарах сената рассказал, что модернизация будет идти до 2029 года, плавно будут расти и тарифы на коммунальные услуги.





Но параллельно будет усиляться социальная защита", - отметил Байбазаров.





При этом министр проинформировал, что в стране будут внедряться новые инструменты финансирования модернизации за счет привлечения долгосрочных ресурсов институтов развития, а именно Банка развития Казахстана. Это позволит управлять процессом повышения тарифов и сделать его более плавным.



