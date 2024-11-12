11.11.2024, 20:56 42256
"Тенгизшевройл" отчитался о производственной деятельности
Объем добычи сырой нефти составил 21,4 млн тонн
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "Тенгизшевройл" отчитался о производственной деятельности за январь-сентябрь 2024 года. По информации пресс-службы компании, объем добычи сырой нефти составил 21,4 млн тонн (171,4 млн баррелей).
Реализовано 951 тыс. тонн сжиженного газа и более 2 млн тонн серы. Практически весь добываемый сухой газ ТШО поставляет на внутренний рынок.
Прямые выплаты Казахстану составили 8,4 млрд долларов.
За этот же период ТШО приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму около 2,2 млрд долларов, включая более 1 млрд долларов в рамках проекта будущего расширения - проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД).
Отметим, что ПБР направлен на расширение производственных мощностей. ПУУД обеспечивает полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих заводов путем снижения устьевого давления и повышения давления на шести действующих комплексных технологических линиях.
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12.11.2024, 17:01 1771
Казахстан обеспечивает 43% поставок урана в мире - президент
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите в Баку заявил, что РК обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики, сообщает Акорда.
В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики", - отметил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев остановился также на проблеме мировых водных ресурсов.
Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой", - заявил лидер Казахстана.
Он подчеркнул, что спасение самого большого озера в мире - это общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. "Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря", - добавил президент.
Кроме того Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами", - добавил он.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку.
12.11.2024, 17:00 1271
Новый терминал открылся в аэропорту Кызылорды
Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз
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Кызылорда. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Кызылорды открылся новый терминал "Коркыт Ата", рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.
Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз - с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год, подчеркнули в кабмине.
Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Терминал площадью 7 500 квадратных метров оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.
Председатель правления АО "Аэропорт "Коркыт Ата" Баян Ажмолдаев сообщил о своевременности запуска терминала с учетом ежегодно растущего пассажиропотока в регионе. За 9 месяцев аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 в Астану и 9 - в Алматы). В июне . был запущен международный чартерный рейс в Анталью (Турция).
Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как Кызылорда - Кокшетау, Кызылорда - Актобе, Кызылорда - Караганда.
12.11.2024, 15:41 4181
На 56% выросло вознаграждение руководства KEGOC с начала года
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО "KEGOC" за 9 месяцев текущего года выросло на 56% до 577 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS).
Правление компании состоит из 5 человек и совет директоров из 7 человек. За 9 месяцев 2023 года управленческий персонал получил 370 млн тенге, а за аналогичный период текущего года вознаграждение составило 577 млн тенге.
В понятие вознаграждение входит - заработная плата и другие расходы (налоги, материальная помощь на оздоровление, больничные, отпускные) и премии по итогам деятельности за отчетный период, уточнили эксперты QAMS.
Национальная компания-оператор электросетей Казахстана опубликовала отчет о своей деятельности за девять месяцев и третий квартал этого года.
В третьем квартале выручка АО "KEGOC" возросла на 26,4% до 74 млрд тенге. Выросла и себестоимость оказанных услуг – на 22,4% (до 57,9 млрд тенге - $117 млн). Операционная прибыль составила 13,6 млрд тенге ($27млн - рост 56%). Чистая прибыль за третий квартал увеличилась на 110% до 11,8 млрд тенге ($23,8 млн), сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на отчет о деятельности компании.
В третьем квартале прибыль на одну акцию компании выросла на 99,8% - до 43 тенге 11 тиын ($0,087).
Впечатляют успехи компании за девять месяцев. Выручка составила 232 млрд тенге ($469 млн - рост на 34,4%). Себестоимость оказанных услуг выросла до 164,3 млрд тенге ($332 млн - рост 29,7%). Операционная прибыль составила 59,2 млрд тенге ($119 млн - рост 52,1%). Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге ($95 млн – рост на 64%). Подросла и прибыль на одну акцию: за девять месяцев прирост составил 55,1% - 170 тенге 85 тиын ($0,34)", - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года. В Алматы тарифы на электричество были повышены в октябре.
Стоит обратить внимание, что после перевода времени Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России.
12.11.2024, 14:34 7996
Новый зерновой терминал введен в эксплуатацию в Казахстане
Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан - Иран, страны Кавказского региона и далее
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Актау. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Курык Мангистауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана.
Как проинформировали в Минтрансе, зерновой терминал частной компании "Kaspi Grain Way" на территории порта Курык готов принимать зерновые культуры со всего Казахстана. В рамках проекта построено 18 силосов, в которых единовременно можно хранить до 28 тысяч тонн зерновых культур. Производительность конвейеров составляет 300 тонн/час.
В ведомстве отметили, что терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан - Иран, страны Кавказского региона и далее.
На сегодня в зерновом терминале хранится порядка 14 тыс тонн ячменя.
9 ноября 2024 года с данного терминала осуществлена отгрузка первой грузовой партии 3500 тонн ячменя с использованием причала №4 порта Курык.
12.11.2024, 14:06 9426
Новый газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год построят в Казахстане
Реализация проекта придаст придаст импульс обеспечению товарным газом, произведенным в РК
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Уральск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области построят газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год, сообщил на брифинге в СЦК аким региона Нариман Турегалиев.
В ходе рабочей поездки в регион в прошлом году глава государства дал поручение построить на Карачаганакском месторождении газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год. Сейчас ведется работа в этом направлении. В перспективе запуск нового газоперерабатывающего завода придаст импульс обеспечению товарным газом, произведенным в нашей стране", - сказал Нариман Турегалиев.
Кроме того, недавно запущен завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, начато производство оборудования для добычи сырья.
В конце прошлого года в промышленную эксплуатацию введено газоконденсатное месторождение "Рожковское". Если в начале этого года объем поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области составлял 30%, то на сегодняшний день потребность региона покрыта на 100%", - добавил спикер.
Ранее первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, что запуск ГПЗ на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров запланирован на 2028 год.
12.11.2024, 11:19 15561
Сто магистральных грузовых тепловозов экспортирует Китай в Казахстан до конца 2026 года
Фото: CFP
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Пекин. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заказал у КНР 100 грузовых тепловозов, рассчитанных на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях, сообщает CGTN.
Первый локомотив уже сошел с конвейера. Всего в Казахстан до 2026 года будет экспортировано более 100 единиц новой техники.
Максимальная скорость движения нового грузового локомотива составляет 120 километров в час. Он рассчитан на работу в суровых погодных условиях. Конструкторы заложили в конструкцию высокую морозостойкость и защиту от ветра и песка. При этом тепловоз полностью соответствует современным экологическим требованиям", - пишет источник.
Контракт на закупку магистральных грузовых тепловозов с китайским партнером был подписан в феврале. Это крупнейший заказ, подписанный между двумя странами в области железнодорожного транспорта. Ожидается, что первые экземпляры прибудут в Казахстан еще до середины декабря для проведения эксплуатационных испытаний.
Локомотив оснащен мощным, энергосберегающим и экологически чистым дизельным двигателем, разработанным нашей компанией. Его бортовая компьютерная система обеспечивает высокую скорость реакции на действия машиниста низкую задержку, плавную и безопасную работу основных систем. Конструкция локомотива позволяет использовать его в экстремальных условиях при температуре минус 50°C. Кабина машиниста и его помощника также была оптимизирована, операционная система позволяет перевести информацию на дисплеях с китайского на русский с помощью одного щелчка мыши", - рассказал конструктор отдела разработки локомотивов компании в городе Далянь CRRC Ци Сюй.
По словам первого заместителя главы "Казахстан темир жолы" Бауыржана Урынбасарова, экспорт ста тепловозов производства завода Даляня значительно повысит пропускную способность железных дорог Казахстана, и модернизирует старый парк.
С заводом Даляня мы сотрудничаем уже более 20 лет. Это сотрудничество будет дальше развиваться. Мы сегодня рассматриваем вопросы по электровозам, по моторвагонному подвижному составу и, конечно, локомотиву с чистой энергией", - сообщил Урынбасаров.
Ранее сообщалось, что грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%. Экспорт казахстанских грузов в направлении КНР вырос на 1 млн тонн, до 5,7 млн тонн.
12.11.2024, 09:11 20186
Казахстан вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с 14 ноября вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" подписал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Запрет вводится за исключением:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет";
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан;
4) вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Республики Казахстан.
12.11.2024, 08:56 21421
Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае
Фото: Минторговли РК
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Шанхай. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан успешно завершил участие в 7-й Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае, подписав контракты на сумму $120 млн на поставки мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов. В прошлом году сумма заключенных контрактов на выставке составила более $81 млн.
Мероприятие, проходившее с 5 по 10 ноября, стало важным шагом в укреплении торгово-экономических связей Казахстана с Китаем и другими странами. Участие Казахстана было организовано при поддержке Минторговли РК и QazTrade.
Одной из ключевых инноваций стало открытие онлайн-продаж казахстанской продукции на платформе TikTok. В партнерстве с китайской компанией Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd был проведен стриминг, который позволил зрителям со всего мира ознакомиться с ассортиментом товаров из Казахстана и приобрести их в реальном времени. За два дня онлайн-продаж была реализована продукция на сумму 450 тыс. юаней", - отметили в Минторговли.
Казахстанские компании CEREBRA AI и Alaqan AI заняли первое и второе места в Региональном финале Глобального конкурса инноваций и предпринимательства для малого и среднего бизнеса "Maker in China" 2024 года в Центральной Азии, подтвердив высокий уровень казахстанского технологического потенциала.
В рамках выставки были подписаны несколько стратегически важных соглашений. Одним из ключевых стал меморандум о сотрудничестве между управлением туризма Туркестанской области и компанией Export Bahrain из Королевства Бахрейн, направленный на развитие туристических маршрутов и увеличение потока туристов в Туркестанскую область. Также было заключено соглашение с компанией Nomad Art из Кыргызстана, содействующее культурному и туристическому обмену между двумя странами.
Напомним, что Казахстан был представлен двумя национальными стендами: в коммерческом и национальном павильонах. В национальном павильоне площадью 132 квадратных метра были представлены продукты и услуги, способствующие продвижению казахстанского экспорта. В этом году площадь коммерческого павильона увеличена с 120 до 260 квадратных метров; в секторе "Пищевая и сельскохозяйственная промышленность" приняли участие около 50 казахстанских производителей.
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12.11.2024, 08:56Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае 12.11.2024, 09:1118466Казахстан вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 12.11.2024, 09:3818441За два года в Казахстане число дел по интернет-мошенничеству выросло на 270% 12.11.2024, 11:0516596МЧС РК планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий 12.11.2024, 11:5613506Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно - Бектенов 06.11.2024, 16:09148771Будут ли сокращать уроки в школах из-за раннего заката, ответили в Минпросвещения 08.11.2024, 15:00145256Правозащитник раскритиковал игнорирование несогласия казахстанцев с переводом времени 08.11.2024, 20:32142051Центральной Азии нужны не только проекты устойчивого развития, но и быстрый рост - глава ЕАБР 08.11.2024, 19:36138686Месторождение урана в Казахстане будут разрабатывать австралийцы 08.11.2024, 18:56136611KazAID и ЕФСР будут содействовать устойчивому экономическому росту и развитию в регионе 24.10.2024, 13:08416436В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49403916Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20354386МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16353346Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45336521В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?