02.12.2024, 11:04 32346
"Тенгизшевройл" с начала года выплатил в бюджет 8,4 млрд долларов
Всего с 1993 года ТШО направил в экономику республики более 198 млрд долларов США
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года прямые выплаты компании "Тенгизшевройл" Казахстану составили 8,4 млрд долларов.
Всего с 1993 года ТШО направил в экономику республики более 198 млрд долларов США. Недавнее исследование S&P Global показало, что в среднем за 12-летний период ТШО стимулирует 11% номинального ВВП Казахстана. Кроме того, за счет мультипликативного эффекта каждый казахстанский сотрудник компании поддерживает еще 41 рабочее место (товары, услуги) по всей стране, способствуя, тем самым, росту экономической активности в регионах", - сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз", которой принадлежит 20% доли ТШО.
В пресс-службе подчеркнули, что "КазМунайГаз" уделяет пристальное внимание своевременной реализации текущих проектов расширения Тенгиза с акцентом на увеличение казахстанского содержания и национализацию кадров (по итогам III квартала 2024 года доля отечественных специалистов на ТШО достигла 95%).
В целом эти проекты открывают новые перспективы в полномасштабном освоении месторождения и в целом способствуют развитию нефтегазовой отрасли Казахстана", - отметили в компании.
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02.12.2024, 18:25 22071
В "Мангистаумунайгазе" назначен новый гендиректор
Фото: КМГ
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором акционерного общества "Мангистаумунайгаз" назначен Вэнь Цзяцзюнь, сообщает национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз".
Вэнь Цзяцзюнь родился 19 сентября 1978 года в КНР. Он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности инженера производственно-технического отдела компании CNDOC. С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.
Также первым заместителем генерального директора АО "Мангистаумунайгаз" назначен Болат Сейтмаганбетов.
Сейтмаганбетов родился 12 февраля 1971 года в селе Тущыкудук Мангистауского района. ОН окончил Казахский политехнический институт по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и "Алматы менеджмент университет".
Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ "Каламкасмунайгаз". В разные годы работал здесь инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления.
С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз".
Ранее был назначен гендиректор АО "Казавиаспас".
02.12.2024, 15:56 27596
Дефолта не ожидается - глава МНЭ прокомментировал обстановку на валютном рынке
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в Үкімет үйі, комментируя обстановку на валютном рынке страны, заверил, что дефолта не произойдет. Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке.
Никакого дефолта не ожидается. Ни со стороны правительства, ни со стороны квазигосударственного или банковского секторов (...) Финансовая ситуация в стране в целом стабильна, резервы у государства есть. Что касается импорта, да, есть импортозависимость у нас по непродовольственным товарам. В первую очередь - это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования, техники и так далее. Здесь, в этом направлении работа активно продолжается. Мы активно реализуем проекты в сфере агропромышленного комплекса, в производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным видам товаров, по которым и в первую очередь влияет изменение валютного курса", - сказал министр.
Он отметил, что валютные колебания всегда происходили и будут происходить. Вопрос в том, как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия колебания валютного курса.
Байбазаров подчеркнул, что корректировка курса национальной валюты - явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов, среди которых выделил три основных: глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы; некоторое снижение мировых цен на нефть; ослабление российского рубля. Учитывая, что Россия является крупным торговым партнером Казахстана, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге.
По его словам, правительством совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами будет продолжена реализация комплекса мер по сдерживанию инфляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов. Отмечено, что благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане 2023-го снизилась с 20,3% до 9,8% в году и по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4%.
Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы запасы нового урожая, сформированные в значительном объеме к зимнему и весеннему межсезонью. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тыс. тонн продовольствия по 29 основным видам. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить потребности страны на несколько месяцев.Также с приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки. Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания", - отметил глава МНЭ.
Региональными комиссиями проводится анализ роста цен, выявляются непродуктивные посредники и рассматриваются факты превышения торговой надбавки.
Напомним, сегодня по состоянию на 14.00 курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге за доллар. К настоящему времени, по данным сайта Kurs.kz в столичных обменниках доллар продается по 533 тенге за доллар.
02.12.2024, 15:36 28561
Повлияет ли утечка на нефтепроводе "Дружба" на экспорт казахстанской нефти - ответ Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сделали заявление по поводу утечки на нефтепроводе "Дружба", по которому казахстанская нефть экспортируется в Германию.
1 декабря 2024 года в районе города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба", поступающей на НПЗ "Шведт". Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти", - говорится в сообщении Минэнерго.
В ведомстве добавили, что планируемая поставка на декабрь в данном направлении ожидается в период с 20 по 30 декабря 2024 года.
Оператор российского участка нефтепровода - компания "Транснефть" сообщила, что транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии идет в соответствии с графиком, информирует РИА Новости.
02.12.2024, 10:05 38106
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
Фото: с сайта Минтрапорта РК, gov.kz
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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений (ИБР) в электронном формате. Об этом сообщили в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.
Иностранный бланк разрешения - это документ позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов.
В ночь с 26 на 27 ноября текущего года в тестовом режиме апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система официально внедрена", - проинформировали в ведомстве.
С начала этого года с китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 тыс. единиц. Это рекордный показатель. Профильные ведомства двух стран провели переговоры о дополнительном обмене ИБР в количестве 40 тыс. единиц. 30 тыс. единиц ИБР обменено по новой системе в электронном формате, обмен дополнительных бумажных 10 тыс. ИБР произведен 29 ноября.
За последние два года обмен разрешительными документами с КНР увеличился с 50 тысяч до 230 тысяч.
В целом показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% (2021) до 52% (2023). На сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира. В текущем году произведен рекордный обмен - 364 705 ИБР.
Напомним, что переход на электронный формат обмена ИБР стал возможным благодаря документу, подписанному в мае 2023 года в рамках государственного визита главы государства в Сиань.
01.12.2024, 19:35 60261
Общее биржевое пространство создадут в ЕАЭС
Принят ряд документов, способствующих созданию общих рынков в рамках Евразийского экономического союза
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании очередного совета Евразийской экономической комиссии одобрено соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства к участию в организованных торгах бирж других государств - членов ЕАЭС. Это значимый шаг на пути формирования общего биржевого пространства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
Кроме того, в ходе заседания одобрено соглашение об административном сотрудничестве по проведению научно-исследовательских работ. Оно направлено на либерализацию и открытие рынка данных услуг. Документ определяет перечень информации, к которой есть свободный доступ на официальных сайтах стран - участниц ЕАЭС, включая действующие НПА, мероприятия, об участниках рынка и другой, необходимой для продуктивного взаимодействия и обмена между сторонами информации при организации научно-исследовательских работ. Документ будет способствовать развитию взаимовыгодных связей между участниками единого рынка услуг по проведению научно-исследовательских работ.
Также подписано соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского союза. Документ призван содействовать продуктивному использованию транзитного потенциала, позволит повысить эффективность международных транспортных перевозок по евразийским коридорам и обеспечить сохранность инфраструктуры автодорог.
Кроме того, утверждена дорожная карта по изменению подходов к маркировке меховой одежды, необходимость которой инициировала казахстанская сторона. Обязательная маркировка этих изделий введена в ЕАЭС в 2016 году. В 2020 Казахстан предложил изменить способ и ввести маркировку этих товаров средствами идентификации с двумерным штриховым кодом в формате Data Matrix вместо принятого уникального кода, записанного на радиочастотную RFID-метку. По итогам обсуждений на разных уровнях и в рабочих группах было принято решение о разработке дорожной карты по переходу на новый порядок маркировки меховых изделий. Утвержденный на прошедшем совете ЕЭК документ предусматривает внесение изменений в технологические документы, в сфере таможенного регулирования и другие. Все процедурные вопросы для перехода планируется завершить в апреле 2025 года.
Также одобрены изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Союза. Они направлены на соблюдение единого подхода и предъявление единых требований к медицинским изделиям, произведенным в рамках Союза и ввезенным на его таможенную территорию из третьих государств.
В рамках заседания рассмотрено более 50 вопросов, затрагивающих сферы взаимной торговли, цифровизации, таможенно-тарифного, таможенного и технического регулирования, международного сотрудничества, применения СФС мер.
30.11.2024, 19:42 102281
В Жамбылской области начали строительство завода по производству компонентов ветрогенераторов
Общая стоимость проекта - 114 млн долларов США
Фото: Самрук Казына
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Тараз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и глава китайской компании SANY Renewable Energy заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов, сообщили в фонде.
Предусмотрено строительство завода, который будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ВЭС. Общая стоимость проекта - 114 млн долларов США. Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. Запуск завода намечен на конец 2025 года", - проинформировали на сайте фонда.
По словам Нурлана Жакупова, на предприятии будут созданы свыше 300 новых рабочих мест. Планируется, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые будут строить в Казахстане.
Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется наращивать долю возобновляемых источников энергии в общей генерации электроэнергии страны. В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию "Самрук-Қазына" совместно с партнерами до 2030 года планирует ввести порядка 6ГВт возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Доля ВИЭ за первые 6 месяцев 2024 года в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%.
29.11.2024, 16:55 151556
В 2025 году увеличат выплаты детям из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут, сообщила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.
От управления Нацфондом за 10 месяцев этого года Национальный банк заработал 5,3 млрд долларов, сообщила Молдабекова.
Начисления будут в январе. Мы в прошлом году зачисляли около 100 долларов на каждого ребенка. Как уже отмечалось, 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные. Поэтому скользящая средняя повышается. Сумма в январе следующего года будет больше", - заверила зампред Нацбанка.
Напомним, около $3,4 млн перевел ЕНПФ участникам программы "Нацфонд - детям".
29.11.2024, 14:39 143971
Льготное кредитование фермеров стартовало в Казахстане
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня, 29 ноября, начато раннее финансирование проведения весенних полевых и уборочных работ 2025 года. АО "Аграрная кредитная корпорация" открыто финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
На весенние полевые и уборочные работы 2025 года будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.
По информации правительства, в стране сформирован общий пул заявок от 684 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 82 млрд тенге, из них в работу уже приняты 176 заявок. Еще по 509 обращениям на 59,9 млрд тенге ведется сбор документов.
Наибольшее количество заявок поступило от фермеров Северо-Казахстанской и Костанайской областей.
Впервые финансирование началось задолго до проведения весенних полевых и уборочных работ, что позволит аграриям заранее закупить семена, удобрения, подготовить технику и качественно провести все необходимые мероприятия (...) Увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и Аграрную кредитную корпорацию. Также для решения поднимаемых предпринимателями вопросов нехватки залогового обеспечения 85% от суммы займа по программе "Keң дала 2" гарантируются Фондом развития предпринимательства "Даму", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Для получения консультаций и подачи заявок необходимо обращаться в ближайшие региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Напомним, объем льготного кредитования аграриев будет доведен до полутора триллионов тенге.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?