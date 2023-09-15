Токаев дал ряд поручений главе "КазМунайГаза"

Фото: Акорда

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев ознакомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с результатами деятельности национальной компании, сообщает - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев ознакомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с результатами деятельности национальной компании, сообщает Акорда





По словам Мирзагалиева, за 8 месяцев 2023 года в компании отмечен рост по таким показателям, как добыча нефти и газового конденсата, транспортировка и переработка нефти.





Также он доложил главе государства, что "КазМунайГаз" запустил производство казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). На сегодняшний день экспорт нефти KEBCO демонстрирует устойчивый рост. При этом цена нефти KEBCO в августе текущего года превышала стоимость нефти марки Brent.





Мирзагалиев также рассказал о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. В частности, на уборочную компанию "КазМунайГазом" выделено 426 тысяч тонн дизельного топлива.





Вместе с тем главе государства также была представлена информация о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей.





Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия. В частности, президенту было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань - Мангышлак.





В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.



