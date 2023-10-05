Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения столицы

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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3, сообщает Акорда.





Аким столицы Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.





Президент указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.





Также Касымбек доложил главе государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станции "Туран" с общей мощностью 700 гигакалорий в час.





По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район Бағыстан. Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города. Указанные газовые тепловые станции будут запущены в работу в текущем году с началом отопительного сезона.





Касымбек заверил, что до конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3. Три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час.





По его словам, строительство второй очереди газовой тепловой станции "Туран" и новой газовой тепловой станции "Тельман" даст дополнительно 850 гигакалорий в час.





Представители строительной компании сообщили о том, что имеются договоренности с производителем газового оборудования для локализации производства газовых тепловых станций в Казахстане.





Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.





Прежде всего качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему", - сказал глава государства.



