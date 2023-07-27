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Виновные должны быть привлечены к ответственности - президент о водообеспечении Астаны
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы затронул тему водообеспечения Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.
Виновные должны быть привлечены к ответственности. Сегодня столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно. Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два", - заявил глава государства.
Он напомнил, что дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей.
Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы. Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере - это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим", - подчеркнул он.
Он отметил, что в этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет - это жизненно важные потребности людей.
Кроме того, по словам президента, водохранилище сильно загрязнено.
Это происходит на глазах у профильного министерства. Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно. Крайне важно срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара. У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой. Надо признать, что данная ситуация возникла не вчера, она складывалась не один год", - отметил глава государства.
По его словам, ранее министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой.
Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой.
Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии. Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. Кроме того, правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой", - заявил президент.
Как отметил глава государства, еще одна актуальная проблема - очистка сточных вод.
В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей. Дефицит мощностей данного канализационного очистного сооружения составляет 140 тысяч кубических метров в сутки. Между тем среднесуточное поступление сточных вод - 260 тысяч м3/сут. В пиковый период (паводки, обильные дожди и снеготаяние) поступление сточных вод составляет 300-330 тыс. м3/сут. Поэтому имейте в виду: нагрузка огромная. Строительство второго такого сооружения следовало начать одновременно с возведением третьей насосно-фильтровальной станции. Однако НФС-3 уже готовится к вводу в эксплуатацию, а КОС-2 все еще на стадии проектирования. В результате проблемы только копятся и разрастаются", - отметил президент.
Также, подчеркнул он, со следующего года следует приступить к строительству четвертой насосно-фильтровальной станции и второй нитки водовода технической воды от насосной станции в районе Тельмана.
Кроме того, поручаю акимату до конца следующего года расширить озеро-накопитель Карабидайык. Сейчас сбросы в реку Есиль с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Это очень опасно, просто недопустимо. Правительству нужно решить вопросы нормативного регулирования этих сбросов. Вот чем должно заниматься правительство и министерство: нормативное регулирование", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что городская канализация не справляется с поступающим потоком воды.
В этом мы все еще раз убедились во время недавнего ливня. Строительство новой ливневой канализации еще не завершено, акимату нужно принять конкретные меры. В целом, очень важно сформировать эффективную систему водоснабжения и водоотведения столицы. Это одно из основных требований повышения качества жизни его жителей", - заявил президент.
Напомним, жители столицы уже несколько месяцев испытывают перебои с водой.
В начале июня жители жилого комплекса "Браво" в Астане вышли на улицу, протестуя против отключения воды. Они требуют подключить их жилье к благам цивилизации, потому что в Астане уже несколько дней стоит небывалая жара, а семьи не могут даже нормально искупать детей, потому что в последнюю неделю вода появляется в их кранах только ночью и всего на несколько часов, сообщает Sputnik.kz.
6 июня вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Астане.