11.06.2024, 17:53 24861
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил $70 млрд
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Москва. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что в 2023 году товарооборот РК с государствами-членами БРИКС вырос в два раза, превысив отметку $70 млрд, сообщает пресс-служба МИД.
Мы рассчитываем на дальнейшее расширение связей в области цифровых технологий, критических минералов, сельского хозяйства, инфраструктуры, инвестиционных проектов и других сферах", - заявил он в ходе выступления на министерской сессии диалога БРИКС с развивающимися странам.
Глава внешнеполитического ведомства РК подчеркнул уникальность площадки БРИКС, ставшей примером эффективного межконтинентального и межрегионального сотрудничества.
Казахстан рассматривает данное объединение в качестве мощного драйвера глобального экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день Астана имеет дипломатическое присутствие во всех странах БРИКС без исключения", - проинформировали в пресс-службе.
Глава МИД РК также обратил внимание на важность коллективных усилий в решении актуальных проблем современности.
Напомним, в прошлом году Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.
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12.06.2024, 15:43 2236
Корейскую МФО могут реорганизовать в коммерческий банк в Казахстане
Президенты Казахстана и Кореи сделали совместное заявление для представителей СМИ
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan может быть реорганизована в банк второго уровня в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе совместного заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Корея Юн Сок Ёля для представителей средств массовой информации.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора.
Данный документ призван обеспечить безопасность инвестиций. В нашей стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Поддерживаю решение преобразовать ее в банк второго уровня", - заявил глава государства.
Токаев подчеркнул, что сегодня Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана.
За период до прошлого года объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны высказали заинтересованность в увеличении данного показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. В их числе можно назвать такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco, которые успешно работают в нашей стране. Мы с президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане", - сказал президент.
В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана.
По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.
В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане", - сказал президент.
Президент также сообщил об открытии прямого авиасообщение по маршруту Астана - Сеул в ближайшее время.
По словам главы государства, состоявшиеся содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.
Казахстан поддерживает выдвинутую Республикой Корея концепцию K-Silk Road. В ходе сегодняшних переговоров мы подробно обсудили данный вопрос. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в таком формате в следующем году в Сеуле. Данная инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству", - подчеркнул президент Казахстана.
Напомним, более 700 компаний с южнокорейским капиталом успешно работают в Казахстане.
12.06.2024, 14:56 3306
"Казатомпром" получил новый контракт на добычу урана на месторождении Инкай
В течение будущих четырех лет опытно-промышленной добычи планируется извлечь 701 тонну урана
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает о подписании нового контракта на недропользование, который предусматривает опытно-промышленную добычу урана на участке № 3 месторождения Инкай, сообщает пресс-служба нацкомпании.
В течение будущих четырех лет опытно-промышленной добычи планируется извлечь 701 тонну урана", - рассказали в "Казатомпром".
По информации нацкомпании, месторождение Инкай, расположенное в Сузакском районе Туркестанской области, является одним из ключевых урановых месторождений Казахстана. Запасы урана на участке № 3 месторождения оцениваются примерно в 83,1 тысячи тонн.
Начало опытно-промышленной добычи на участке № 3 месторождения Инкай внесет значительный вклад в развитие Туркестанской области и пополнение минерально-сырьевой базы компании, укрепив наши позиции как лидера в мировой урановой отрасли, что особенно важно в условиях растущего глобального спроса на чистую энергию", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Компания ожидает, что контракт на недропользование в будущем будет передан в пользу 100-процентного дочернего предприятия ТОО "Казатомпром-SaUran".
12.06.2024, 12:34 5766
Двусторонний товарооборот Казахстана и Южной Кореи достиг $6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем заявил, что объем двустороннего товарооборота между странами достиг $6 млрд, сообщает пресс-служба Акорды.
Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов между народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень", - заявил глава государства.
В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.
Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", - сообщил лидер Кореи.
Также Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.
Кроме того в ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.
Напомним, президент Южной Кореи прибыл в Казахстан с государственным визитом.
12.06.2024, 09:33 9396
Минэнерго Казахстана сделало заявление на фоне превышения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена соглашению ОПЕК+. Об этом заявили в Министерстве энергетики РК.
Согласно оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае Республика Казахстан перевыполнила обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения. Кроме того, Республика Казахстан компенсирует перепроизведенные с начала 2024 года объемы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года", - говорится в сообщении Минэнерго.
В ведомстве отметили, что Казахстан представит свой обновленный график компенсаций в секретариат ОПЕК в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, в рамках 37-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год.
11.06.2024, 12:48 31011
Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 12%
Экспорт вырос на 17%, до 8 млн тонн, импорт - на 6%, до 4,8 млн тонн
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем за год увеличился на 12% и составил 12,8 млн тонн.
Экспорт вырос на 17%, до 8 млн тонн. Завезено в Казахстан по железной дороге 4,8 млн тонн груза, этот показатель вырос на 6%", - сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
За 5 месяцев текущего года перевозка грузов между станциями Алтынколь - Хоргос увеличились на 7% к уровню прошлого года, до 5,3 млн тонн.
Через станцию Достык передано в КНР и обратном направлении 7,4 млн тонн, что на 17% выше показателя прошлого года.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в 5 раз. Для развития грузоперевозок премьер Бектенов поручил провести цифровизацию пунктов пропусков.
11.06.2024, 09:54 35866
В Казахстане инвестиции в сфере науки сократились более чем на четверть
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-апрель текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в РК составили 21,5 млрд тенге - сразу на 26,1% меньше, чем годом ранее. ИФО - 71,4%, что показывает реальное сокращение физического объема инвестиций в секторе на 28,6%, сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, в аналогичном периоде 2023 года инвестиции в секторе достигали 29,2 млрд тенге, с годовым ростом на 83,2%.
В региональном разрезе наибольший объем капвложений в сфере профессиональной, научной и технической деятельности пришелся на Астану: 5,2 млрд тенге, против 1,6 млрд тенге годом ранее. Годовой рост - в 3,3 раза.
Далее идет Атырауская область: 4 млрд тенге - в 4,3 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошел Алматы: 3,1 млрд тенге, минус 32,6% за год. На лидирующую тройку регионов пришлось 57,4% всего объема инвестиций в секторе.
Наименьший объем инвестиций наблюдался в Северо-Казахстанской (3,6 млн тенге), Жамбылской (6,3 млн тенге) и Жетысуской (24,7 млн тенге) областях.
Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности стали собственные средства предприятий. На них пришлось 93,2% инвестиционного портфеля, или 20,1 млрд тенге.
Банковские заемные средства обеспечили 757,4 млн тенге, небанковские - еще 682,6 млн тенге. Кроме того, 22,2 млн тенге капвложений пришлось на средства местных бюджетов, 881 тыс. тенге - на средства из республиканского бюджета.
Сообщается, что планируется выделение на поддержку отечественной науки 18 млрд тенге в ближайшие два года. Это не только гранты или финансирование научных исследований, но и социальная поддержка изобретателей.
В Казахстане сейчас действуют 12 филиалов престижных вузов мира, где активно проводят научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом.
11.06.2024, 09:12 37741
В ЕАЭС вступили в силу изменения в договор по финансовому содействию совместным промышленным кооперационным проектам
Реализация инструмента будет способствовать технологическому развитию промышленности, наращиванию взаимных инвестиций
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вступили в силу изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщили в ЕЭК.
Это событие открывает новые возможности для углубления интеграции в реальном секторе. Евразийская экономическая комиссия впервые получила полномочия по поддержке важнейших совместных инициатив, направленных на создание кооперационных цепочек с использованием потенциала всех государств союза. Реализация инструмента будет способствовать технологическому развитию промышленности, наращиванию взаимных инвестиций и обеспечению доступа малых экономик к разработке и внедрению новых высокотехнологических производств", - отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.
Ранее сообщалось, что в ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации. Как сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, он позволит реализовывать стратегические проекты, поможет эффективно продвигать инициативы бизнеса, существенно увеличить взаимные инвестиции, создавать новые рабочие места. Реализация крупных промышленных кооперационных проектов обеспечит развитие технологического потенциала государств-членов.
10.06.2024, 18:05 51526
В Казахстане с 1 июля намерены поднять цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 июля намерены поднять цены на сжиженный нефтяной газ из-за нерентабельности производства, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Министерство энергетики РК сообщает об опубликовании на портале "Открытые НПА" проекта приказа министра энергетики, в соответствии с которым планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 июля", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что необходимость принятия данной меры обусловлена рядом причин:
- цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Себестоимость производства СНГ варьируется от 60 до 70 тысяч тенге за тонну, тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну;
- из года в год наблюдается резкий рост потребления СНГ. Только в прошлом году потребление в Казахстане выросло на 400 тысяч тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом;
- в случае дальнейшего сдерживания цен на СНГ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке;
- в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ - от 54 до 86 тенге. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане - 171 тенге, а в Таджикистане - 273 тенге.
В целях недопущения указанных рисков с 1 июля планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ", - добавили в министерстве.
В частности, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом, предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.
Ранее министр энергетики РК подписал приказ об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.
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