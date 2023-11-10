Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов - Токаев
Российские компании составляют половину из более 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
По его словам, все 20 лет эта площадка показывает свою востребованность и эффективность.
Наше взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост. Двусторонний товарооборот на сегодня достиг 27 млрд долларов, что является рекордным показателем. Объем инвестиций из России превысил 20 млрд долларов", - заявил глава Казахстана.
По его словам, из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстана, почти половину, т.е. 19 тысяч, составляют российские компании.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении стабильности и энергетической безопасности ЦА", - отметил Токаев.
В числе совместных значимых проектов президент также упомянул строительство завода по производству бутадиена с компанией "Татнефть", будущий завод по производству полиэтилен и программу совместных действий в области промышленной кооперации, по которой уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 млрд долларов.
Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 млрд долларов находятся на стадии реализации", - рассказал глава Казахстана.
Он также упомянул прошедшую в сентябре в Астане международную промышленную выставку "Иннопром", на которой обсуждались новые горизонты промкооперации.
Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - подчеркнул Токаев.
Президент Казахстана обратил внимание участников форума на ряд актуальных вопросов:
Индустриализация аграрного сектора Казахстана
По его словам, стоит задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.
Для ее решения начата реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортно ориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "халал", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Транспортно-логистические ограничения
По словам Токаева, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.
Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта - Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора Север - Юг. Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги Достык - Мойынты. В целом в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог", - подчеркнул глава государства.
Развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК
Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.