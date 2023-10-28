Товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии в 2022 году вырос на четверть

Регион становится ключевым звеном глобальных транспортных перевозок и играет важную роль континентального моста в направлениях Север - Юг и Восток - Запад

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Самарканд. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 24 октября, в Самарканде прошла министерская конференция С5+1, - Во вторник, 24 октября, в Самарканде прошла министерская конференция С5+1, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.





Товарооборот между Казахстаном и странами ЦА в 2022 году вырос на четверть и составил $7,9 млрд за счет увеличения экспорта казахстанской продукции на 26,7% и импорта из стран Центральной Азии на 23,1%.





В своем выступлении министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев отметил, что регион становится ключевым звеном глобальных транспортных перевозок и играет важную роль континентального моста в направлениях Север - Юг и Восток - Запад.





Казахстан стал важнейшим транспортно-логистическим центром Евразии, предлагая 11 международных транзитных маршрутов - 5 железных дорог и 6 автомобильных дорог.





Глава МТИ также отметил, что в число приоритетов Казахстана по развитию своего транспортно-логистического потенциала входят планы по созданию контейнерного хаба на базе портов Актау и Курык, а также приобретение новых морских судов.



