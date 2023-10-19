Казахстан за 15 лет на развитие транзитно-транспортной отрасли направил свыше $35 млрд
Фото: Kazakhstan Today
Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан за последние 15 лет на развитие транзитно-транспортной отрасли направил свыше $35 млрд. Об этом в ходе выступления на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Находясь в центре Евразии, связывая север и юг, запад и восток, Казахстан играет особую роль в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяженную границу с Китаем, Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения. Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходятся на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 млрд долларов", - отметил Токаев.
Президент напомнил, что были запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган, сухой порт Хоргос, транзитная магистраль Западная Европа - Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран.
При этом мы не останавливаемся на достигнутом, следуя коренным интересам народов Казахстана и Китая, духу дружбы и вечного стратегического партнерства, наша страна твердо привержена к дальнейшему продвижению высоких целей "Пояса и Пути". В течение трех лет мы планируем проложить 1300 км новых железнодорожных путей. На казахстанско-китайской границе намечено открытие третьего железнодорожного пункта пропуска, а также строительство новых сухих портов Бахты и Калжат. Все это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что на сегодняшний день флагманским проектом сотрудничества для многих государств становится Каспийский международный транспортный маршрут. Эта транспортная артерия, соединяющая Китай, ЦА и Европу, может стать континентальным мостом "Пояса и пути", вдвое сократить сроки грузоперевозок и существенно снизить транспортные издержки.
Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию транскаспийского маршрута. Уверен в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагается создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов.
Для дальнейшего роста товарооборота вдоль "Пояса и Пути" необходима эффективная совместная работа. Нам предстоит гармонизировать тарифную политику, создавать благоприятные условия для инвестиционного сотрудничества. Большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой шелковый путь", являющейся по сути новым глобальным проектом. Уверен, что построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха", - заключил президент РК.