04.05.2024, 16:37 48081
Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год
Также Казахстан намерен закупать российский газ для нужд населения
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем транзита российского газа в Китай через территорию Казахстана планируется на уровне около 35 млрд кубометров в год.
В планах у страны также закупка российского газа, заявил в интервью ТАСС казахстанский посол в России Даурен Абаев.
Мы хотим максимально извлечь выгоду из своего транзитного потенциала. Дорожная карта подписана. Речь идет о 35 млрд кубометров газа (в год. - Прим. источника), которые будут поставляться в Китай. Это позволит газифицировать восточные и северо-восточные регионы Казахстана", - сообщил Абаев.
По его словам, Казахстан намерен заниматься не только транзитом, но и закупать газ для нужд населения.
Сейчас как раз идет переговорный процесс о цене, но в целом дорожная карта подписана, желание есть, понимание есть, остались кое-какие детали", - уточнил посол.
Он подчеркнул, что и экономика, и население Казахстана растут.
Я думаю, что газ, безусловно, будет необходим", - заключил Абаев.
Ранее в правительстве РК утвердили условия сделки с Катаром о строительстве нескольких газовых объектов. В их числе: 2 газоперерабатывающих завода, новая компрессорная станция КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторая нитка газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент.
новости по теме
04.05.2024, 18:35 42436
В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.
АО "Казахтелеком" выйдет из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" путем реализации 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", принадлежащих АО "Казахтелеком", в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100 процентов в собственности PIH)", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2024 года МНЭ разместило на сайте "Открытые НПА" проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Постановление предусматривало передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) "Казахтелекомом" до конца 2024 года.
04.05.2024, 09:40 64651
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства энергетики от 2 мая "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" вводится ограничение на вывоз сжиженного газа с 14 мая.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Запрет вводится за исключением:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс);
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
03.05.2024, 14:09 102301
Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве
Казахстан и Катар намерены построить 2 газоперерабатывающих завода, новую компрессорную станцию КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторую нитку газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов утвердили сегодня на заседании правительства.
В заседании энергетического совета приняли участие руководители Минэнерго, ФНБ "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", QazaqGaz, "Самрук-Энерго", KEGOC.
Участники обсуждали договоренности, достигнутые во время встречи президента Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в феврале текущего года.
С катарским UCC Holding будет осуществляться строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд кубометров и 2,5 млрд кубометров в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 - Костанай - Актобе, а также второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент.
Участники заседания утвердили основные условия сделки.
QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем важнейшим проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей.
Строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент обеспечит энергетическую безопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.
Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.
Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мегапроектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны. Мы последовательно движемся в сторону создания в Казахстане мощной современной газовой промышленности. Никаких проволочек в реализации проектов быть не должно. Все вопросы на моем персональном контроле", - подчеркнул на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.
Для справки
По данным Министерства энергетики и QazaqGaz, в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3. Более 85% добычи обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%). Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.
Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.
02.05.2024, 13:40 156516
ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе"
Программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса
Фото: ЕБРР
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития при поддержке правительства Республики Казахстан открывает прием заявок на участие в программе обучения "Женщины в микробизнесе", сообщили в пресс-службе банка.
Наша основная цель, миссия - предоставить возможность для роста микропредприятиям, которые возглавляют женщины, через доступное и качественное обучение", - сказала руководитель программы развития МСБ ЕБРР в Казахстане Алма Касымова.
Она пояснила, что программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса.
Обучение будет проходить в онлайн-формате на казахском и русском языках и продлится 5 месяцев. Участницы смогут начать обучение в любое время в рамках программы. Курс состоит из 6 модулей, охватывающих основные аспекты бизнеса: маркетинг, продажи, финансы, управление персоналом, операционное управление, стратегия, автоматизация и искусственный интеллект.
Обучение по программе будет бесплатным и ориентировано на компании микросегмента. Все материалы, примеры и кейсы будут охватывать микробизнес (…) Программа будет доступна для всего Казахстана. Не только для крупных городов, но и для сельской местности", - подчеркнула руководитель проекта Айжан Дуйсебаева.
Прием заявок на программу уже открыт. Регистрация и подробная информация на сайте платформы.
Ранее данная инициатива обсуждалась на XI ежегодном заседании координационного комитета программ сотрудничества между МНЭ РК и ЕБРР. В ходе мероприятия глава программы консультационных услуг ЕБРР в Центральной Азии и Монголии Симоне Зе Атанасовски обратила внимание, что именно в Казахстане банк впервые запустил программу менторинга для женщин-предпринимателей.
02.05.2024, 12:40 161561
В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.
Как доложил глава Минфина, по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.
Также он рассказал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.
Главе государства также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.
Вместе с тем министр сообщил о нововведениях в налоговом администрировании. В частности, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.
Президенту также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.
Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок, которая предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.
По итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.
Напомним, госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года. В отношении ВВП он составляет 22,8%. При этом безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП, уточнили в Минфине.
02.05.2024, 11:53 163981
Парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай
Срок действия соглашения о транзите продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли изменения в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
Одобренным протоколом предусматривается внесение изменений в соглашение по вопросам актуализации объема транзита нефти и тарифов.
Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.
Также протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет, до 1 января 2034 года.
Ранее сообщалось, что на транзите российской нефти Казахстан заработает более $1,7 млрд.
02.05.2024, 11:13 166336
В мае Нацбанк планирует продать до $850 млн из Нацфонда
Фото: pexels.com
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мае Национальный банк Казахстана планирует продать от от $750 до 850 млн из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $750 до 850 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Нацбанке сообщили, что по итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1%, до 442,05 тенге за доллар.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $225 до 234 млн. Общий объем торгов составил $5,1 млрд", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
01.05.2024, 17:55 159616
Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум об интеграции энергосистем Дополнено
Фото: Facebook/Микаил Джаббаров
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Ташкент. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Документ подписан 1 мая в Ташкенте на трехсторонней встрече министров экономики и энергетики.
По словам министра, меморандум будет способствовать реализации совместных целей в направлении производства "зеленой" энергии и экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергетических систем и организации эффективного использования возобновляемых ресурсов.
Дополнено 01.05.2024, 19.10
По информации Минэнерго, документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли "зеленой" энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.
В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи "зеленой" энергии в страны Европейского союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.
По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.
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