Требования к выдаче микрокредитов ужесточили в Казахстане

Постановление введено в действие с 1 июля 2023 года

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов, сообщает - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов, сообщает пресс-служба ведомства.





В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов", - говорится в информации.





В целом принятая концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная указом президента, призвана оптимизировать регуляторную нагрузку субъектов рынка микрофинансирования, в том числе за счет дифференциации пруденциальных нормативов.









В частности, ввиду низкого уровня кредитных рисков как для самих ломбардов, так и для потребителей финансовых услуг постановлением исключены требования к ломбардам по соблюдению минимального размера собственного капитала и коэффициента левереджа.





Также для стимулирования кредитования микрофинансовыми организациями субъектов МСБ снижены показатели риск-взвешивания залоговых микрокредитов на предпринимательские цели при расчете достаточности собственного капитала микрофинансовой организации со 100% до 50%.





В АРРФР напомнили, что постановление введено в действие с 1 июля 2023 года.





Напомним, 14 марта президент подписал указ по снижению закредитованности населения. В нем президент поручил АРРФР принять меры по ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения, а банкам второго уровня, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам выработать планы по урегулированию проблемных кредитов населения.



