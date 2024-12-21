Центр приграничной торговли появится на границе Атырауской и Астраханской областей

Также на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строится пять судов различного типа

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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Хасенов провел встречи с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.





С губернатором Хасенов обсудил создание на казахстанско-российской границе центра приграничной торговли, увеличение объемов товарооборота и другие направления развития двустороннего взаимодействия, сообщает генеральное консульство РК в Астрахани.





Астраханская область много лет сотрудничает с Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областями. В планах - развитие связей с Восточно-Казахстанской областью. Канат Хасенов подчеркнул, что дальнейшая активизация сотрудничества регионов Казахстана с Астраханской областью продолжит оставаться основным направлением деятельности Генерального консульства", - сообщили в пресс-службе.





В свою очередь Головков подчеркнул, что Казахстан является одним из основных партнеров Астраханской области, сообщает Министерство внешних связей Астраханской области.





Ключевую роль в двустороннем сотрудничестве играет приграничная торговля. По итогам десяти месяцев 2024 года в Казахстан поставлено свыше 15 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции", - отметил министр.





Также было отмечено активное взаимодействие в судостроении: в настоящее время на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строится пять судов различного типа.





Кроме того, Головков рассказал о запланированных мероприятиях.





В 2025 году запланировали провести юбилейный, XX Каспийский медиафорум, а также Каспийский научно-образовательный конгресс, Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны", студенческие соревнования "Игры Каспия" и другие. Будем рады и на этот раз видеть в Астрахани наших друзей из Казахстана", - сообщил он.





Участники встречи также обсудили планы совместной работы на 2025 год. Они, в частности, касаются реализации планов мероприятий между Астраханской областью и приграничными регионами Республики Казахстан, развития сотрудничества между Астраханью и городами-побратимами Атырау и Актау.