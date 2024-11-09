Правительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 годуПравительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 году
08.11.2024, 20:32 41061
Центральной Азии нужны не только проекты устойчивого развития, но и быстрый рост - глава ЕАБР
Фото: Акорда
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов выступил по вопросам устойчивого развития инфраструктуры на XVII Форуме руководителей организаций ADFIAP на Бали), сообщает пресс-служба банка.
Николай Подгузов подчеркнул готовность банка поддерживать устойчивое развитие инфраструктуры на XVII Форуме руководителей организаций Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP).
Выступая на тематической сессии "Устойчивое будущее: роль импакт-инвестиций в создании устойчивой инфраструктуры", председатель правления ЕАБР подчеркнул важнейшую роль многостороннего сотрудничества и "глокализации" в преодолении глобальных вызовов при помощи решений, ориентированных на конкретные регионы.
Развитие инфраструктуры необходимо для устойчивого роста как в Азии, так и в Центральной Азии. Благодаря "глокализации" мы можем работать с уникальными потребностями и ограничениями каждого региона, предлагая эффективные и контекстуальные решения. Центральной Азии нужны не только проекты устойчивого развития, но и быстрый рост, чтобы сократить разрыв в доходах с более богатыми странами", - отметил Николай Подгузов в своем выступлении о стратегической готовности ЕАБР поддерживать проекты устойчивого развития в своем регионе.
Участие Евразийского банка развития в форуме подтверждает его ведущую роль в финансировании устойчивого развития и стремление к региональному росту через совместные инвестиции.
ЕАБР понимает, какое значение может иметь объединение сообщества ФРИ для создания устойчивого и стабильного будущего", - отметил Николай Подгузов.
Ранее председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе своего выступления с докладом "Эффективное использование водных ресурсов - основа безопасности и экономического роста" в рамках ежегодного заседания совета иностранных инвесторов акцентировал внимание на необходимости привлечения инвестиций в водный сектор Казахстана.
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08.11.2024, 19:36 42626
Месторождение урана в Казахстане будут разрабатывать австралийцы
C29 Metals получила экологическое разрешение второй категории на геологоразведку в Жамбылской области
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Австралийская компания C29 Metals получила экологическое разрешение второй категории на геологоразведку урана в Жамбылской области. Это позволит ей начать бурение тестовых скважин в окрестностях поселка Аксуек, сообщают эксперты аналитической группы Naft.
По сообщению компании, C29 Metals вышла на решающий этап переговоров с АО "Волковгеология" (дочерней организацией "Казатомпрома") и готова начать работы на предполагаемом месторождении урана. Она уже договаривается с независимым подрядчиком, который будет бурить скважины.
В компании отметили, что первоначальная программа по стратегическому бурению будет непродолжительной. Пока что C29 Metals рассчитывает только на несколько скважин глубиной до 500 метров на ключевых участках, чтобы проверить минерализацию.
Участок, о котором идет речь, находится примерно в 15 километрах от Бота-Бурумского уранового месторождения, одного из крупнейших на постсоветском пространстве (его потенциал оценивают в 20 тысяч тонн металла). Уран в окрестностях села Аксуек добывали с 1956 года.
Частная компания C29 Metals зарегистрирована в Астане, но ее руководство и совет директоров составляют австралийские специалисты. Гендиректор организации - Джеймс Филип Майерс. У C29 Metals есть дочерняя компания Ulytau Resources под руководством казахстанского специалиста: вероятно, именно она формально займется разработкой урановых залежей в Жамбылской области.
Ранее акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" и немецкая компания Siemens подписали стратегическое соглашение о поэтапной локализации производства измерительной техники, средств промышленной автоматизации, распределительного и коммутационного электрооборудования в РК.
08.11.2024, 18:56 44166
KazAID и ЕФСР будут содействовать устойчивому экономическому росту и развитию в регионе
Фото: KazAID
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Казахстанского агентства международного развития KazAID Аркен Арыстанов и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков подписали рамочное соглашение о взаимодействии между двумя институтами, сообщает пресс-служба агентства.
Цель совместной работы - содействие устойчивому экономическому росту и развитию в общем для ЕФСР и KazAID регионе операций.
Стороны обсудили возможные совместные направления работы, включая финансирование проектной деятельности, организацию и проведение совместных мероприятий и содействующие устойчивому и сбалансированному росту государств - получателей поддержки.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
08.11.2024, 18:29 43531
В Казахстане свыше 7,8 млн тонн зерна перевезли железнодорожным транспортом
Фото: КТЖ
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев 2024 года свыше 7,8 млн тонн зерна перевезли железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Выросли перевозки зерна по республике на 7%, до 1,8 млн тонн. На экспорт отправлено железнодорожным транспортом 6 млн тонн. Увеличился экспорт зерна на 9% в Таджикистан, на 35% в Иран, в 2,5 раза в Кыргызстан", - проинформировали в компании.
Кроме того, в КТЖ заявили о готовности перевозить ежемесячно свыше 1 млн тонн зерна.
Для этого имеются все ресурсы (...) КТЖ прогнозирует перевезти в ноябре 1,2 млн тонн зерна, в декабре - 1,3 млн тонн. На экспорт в ноябре будет отправлено свыше 890 тысяч тонн зерна, в декабре - более 970 тысяч тонн. Прогноз общего объема на 2024 год составляет порядка 10,2 млн тонн зерна, в том числе 7,8 млн тонн на экспорт. Экспорт в страны Центральной Азии составит 4,7 млн тонн, в КНР - 1,6 млн тонн. Перевозки зерна внутри страны по итогам 2024 года КТЖ планирует нарастить на 8%, до 2,4 млн тонн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан может увеличить поставки зерна в Китай до 3 млн тонн.
08.11.2024, 16:43 46826
Спрос на российский рубль резко вырос среди казахстанских банков
По сравнению с прошлым месяцем общий объем покупок рублей вырос в 3,6 раза
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре было закуплено в общей сложности 71,6 млрд рублей - в пересчете по среднему курсу сделок это примерно 361,6 млрд тенге. Основная часть этой суммы, 67,9 млрд рублей, пришлась на операции с банками-нерезидентами, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро.
По сравнению с прошлым месяцем общий объем покупок рублей вырос в 3,6 раза, разница со средним уровнем января-сентября набегает почти шестикратная, отмечают аналитики.
Больше, чем сейчас, в последний раз было в апреле и декабре 2022 года, но те аномальные всплески можно объяснить. Тогда на фоне санкций, задевших и дочки российских банков в РК, суммы включали операции "в рамках получения поддержки от материнской организации". В досанкционном 2021 году максимальная сумма составляла всего 2,5 млрд рублей, да и в 2019-2020 гг. ничего похожего на нынешние объемы не было", - рассказали эксперты.
Также наблюдается рост операции по продаже юаней, проведенных с банками-нерезидентами. Сумма составила 32,9 млн юаней (около 2,3 млрд тенге), тогда как в целом за предыдущие 9 месяцев года именно таких сделок набежало всего на 6,3 млрд юаней, за весь 2023-й вышло 4,2 млрд.
Еще одна юаневая аномалия в этом году, кстати, фиксировалась в июле: объемы покупок, в основном по операциям между резидентами, достигли тогда 3,9 млрд юаней, взлетев чуть не в 30 раз. Тогда высказывались версии, что эта активность может быть связана с приходом на наш рынок российский компаний после санкций в отношении Мосбиржи", - заключили аналитики.
08.11.2024, 14:07 50551
Казахстан планирует выставить на приватизацию активы нефтегазовых компаний
Предлагается рассмотреть вопрос второго этапа частичной приватизации нефтегазовых активов (2027-2029 годы)
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанском Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провели экспертное обсуждение темы передачи в конкурентную среду (приватизации) стратегических активов АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ), АО "НК "QazaqGaz", сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на PetroСouncil.
Предлагается рассмотреть вопрос второго этапа частичной приватизации нефтегазовых активов (2027-2029 годы). В перечень активов вошли Атырауский НПЗ (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), газотранспортная компания QazaqGaz Aimaq, а также нефтедобывающие предприятия - "Эмбамунайгаз", "Озенмунайгаз", "Казахтуркмунай", сообщил первый заместитель АЗРК Рустам Ахметов.
По его словам, приватизация направлена "на дерегулирование рынка ГСМ, современное кватирование и финансовое оздоровление производственных компаний, а также общее улучшение эффективности работы данных активов".
На сегодняшний день наблюдается неэффективный государственный менеджмент и слабая операционная деятельность данных компаний", - считают в АЗРК.
Мнение частного бизнеса озвучил управляющий директор НПП РК "Атамекен" Муратбек Маханов.
Рассмотрение вопроса полной или частичной приватизации должно проводится тщательно, при вовлечении экспертного сообщества, а приватизация двух НПЗ, которые являются стратегическими активами, может иметь обратный эффект с учетом текущей ситуации на НПЗ, в том числе социальной", - отметил представитель "Атамекен".
Председатель нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев выразил мнение, что полная или частичная приватизация НПЗ может повлиять на рынок ГСМ. По его словам, опыт передачи в частную собственность некоторых направлений АНПЗ и ПНХЗ показал невысокую эффективность, а вопрос приватизации добывающих активов также должен быть тщательно изучено. Он предложил рассмотреть вопрос приватизации непрофильных нефтесервисных компаний "КазМунайГаза", в частности его румынского актива "Ромпетрол".
Эксперты пришли к общему мнению, что с учетом высокой рыночной стоимости активов АНПЗ, ПНХЗ, "Эмбамунайгаз" и "Казахтуркмунай" приобрести их смогут только иностранные инвесторы.
08.11.2024, 12:59 49926
Субъекты МСБ произвели продукции на 34 трлн тенге
Доля МСБ в экономике страны выросла до 37%
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее, заявил на форуме малого и среднего бизнеса премьер-министр Олжас Бектенов.
Участие в форуме приняли свыше 450 представителей МСБ из всех регионов Казахстана. Внимание на нем было уделено развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, увеличению доли внутристрановой ценности, упрощению административных процедур посредством цифровизации услуг, реализации инвестпроектов, расширению экспортного потенциала ОТП и др.
По словам Бектенова, доля МСБ в экономике страны выросла до 37%. В сфере бизнеса на сегодня заняты свыше 4 млн граждан. За прошедшие полгода субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на 34 трлн тенге, рост составил порядка 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В рамках субсидирования и частичного гарантирования по кредитам банков второго уровня охват с 2019 года вырос в 5 раз и составил свыше 150 тыс. проектов. При этом сумма выплаченных им субсидий увеличилась в 8 раз.
Наша цель - создать экономику, в которой бизнес будет чувствовать себя уверенно, а также получит возможность воплощать свои идеи, расширяться и инвестировать в будущее (...) Необходимо не только развивать механизмы поддержки предпринимателей, но и активно диверсифицировать экономику. И здесь роль бизнеса первостепенна", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В пример он привел АПК. В этом году льготное кредитование весенних полевых и уборочных работ было увеличено в 2,5 раза и составило 580 млрд тенге, что позволило получить высокую урожайность по всем видам сельхозкультур.
Премьер-министр отметил перспективы достижения аналогичных показателей в сфере МСБ. При этом господдержка должна сопровождаться встречными обязательствами бизнеса в виде обеспечения внутреннего рынка качественной и недорогой продукцией, глубокой переработки, создания постоянных рабочих мест и постепенного укрупнения с прицелом на экспорт.
Он назвал обязательным условием получения господдержки долгосрочные контракты крупных предприятий с местными компаниями. Соответствующие поручения даны всем институтам развития.
08.11.2024, 12:33 52491
Объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос более чем на 170%
Основными рынками сбыта продукции являются страны ЕС, СНГ, Китай, Турция и Россия
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10 месяцев 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 460,7 тыс. тонн, или 171,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Министерство энергетики РК.
По данным ведомства, отмечается рост по всем продуктам отрасли:
- метилтретбутиловый эфир - 37,3 тыс. тонн или 114,6% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 33,1 тыс. тонн);
- полипропилен - 241 тыс. тонн или 156% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 154,1 тыс. тонн);
- бензол - 26,6 тыс. тонн или 133% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 20 тыс. тонн);
- параксилол - 109,4 тыс. тонн увеличение в 6 раз (2023 г. - 17,8 тыс. тонн);
- смазочные материалы - 46,2 тыс. тонн или 105,2% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 43,9 тыс. тонн).
Основными рынками сбыта продукции являются страны ЕС, СНГ, Китай, Турция и Россия.
Также в отрасли реализуются проекты по производству бутадиена и его производных мощностью до 305 тыс. тонн/год, полиэтилена - до 1250 тыс. тонн/год со сроком запуска до 2030 года, рассказали в ведомстве.
Ранее президент Токаев призвал расширять возможности по производству продукции высокого передела.
Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль - нефтегазохимия", - отметил глава государства.
07.11.2024, 15:49 42826
Казахстанские маслозаводы удвоили сумму контрактов на поставку своей продукции в Китай
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Шанхай. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Маслозаводы Казахстана подписали контракты на 56 млн долларов США на выставке в Шанхае, сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.
По словам председателя правления НАПМК Ядыкара Ибрагимова, в нынешнем году казахстанскую масложировую продукцию в Шанхае представляют 12 маслозаводов. В рамках B2B переговоров, состоявшихся в первые дни выставки, были подписаны контракты на общую сумму 56 миллионов долларов США - это в два раза больше по сравнению с результатами прошлого года.
В прошлом аграрном сезоне экспорт масложировой продукции в Китай составил рекордные 205 миллионов долларов США. В 2024-2025 маркетинговом году мы планируем увеличить этот показатель до 240-250 миллионов долларов США. Одним из факторов, способствующим росту экспорта, стало открытие китайского рынка для высокобелковых кормов, таких как шрот и жмых, на которые китайские покупатели предлагают цену на 20-30 долларов выше за тонну по сравнению с другими регионами", - отметил Ибрагимов.
На сегодняшний день Китай является лидером по импорту казахстанской масложировой продукции в денежном выражении. Ибрагимов также подчеркнул важность поддержки со стороны профильных министерств - Министерства торговли и интеграции РК и Министерства сельского хозяйства РК, которые содействовали оперативному включению 24 казахстанских маслозаводов в реестр таможни Китая. Важным аспектом также является слаженная работа с АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) по равномерному распределению ежемесячных объемов экспортных поставок растительных масел.
В ближайшие два года мы планируем достичь объема экспорта растительных масел и шрота/жмыха в Китай на уровне 300 миллионов долларов США", - заключил председатель правления НАПМК.
Ранее сообщалось, что Казахстанские компании продали за несколько часов товаров на $22 тыс. на выставке в Шанхае.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?