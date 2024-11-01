Глава ЕАБР акцентировал внимание на необходимости привлечения инвестиций в водный сектор Казахстана
Председатель правления ЕАБР поддержал меры, объявленные Республикой Казахстан, по строительству новых и реконструкции действующих водохранилищ
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе своего выступления с докладом "Эффективное использование водных ресурсов - основа безопасности и экономического роста" в рамках ежегодного заседания совета иностранных инвесторов акцентировал внимание на необходимости привлечения инвестиций в водный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Мы видим многочисленные возможности для инвестиций в инфраструктуру и промышленность. Потери воды в регионе составляют порядка 40% в орошении полей и до 55% в питьевом водоснабжении", - заявил он.
Также председатель правления ЕАБР поддержал меры, объявленные Республикой Казахстан, по строительству новых и реконструкции действующих водохранилищ, модернизации оросительных каналов и улучшению системы питьевого водоснабжения.
Кроме того, Николай Подгузов выразил уверенность, что достижение целей, обозначенных в концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, возможно благодаря совместной работе.
До 2030 года реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в Казахстане может потребовать до 5 млрд долларов инвестиций. Мы готовы предоставить нужные объемы финансирования для создания важной инфраструктуры, необходимой для качественного роста экономики Казахстана", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.
Он также отметил перспективы создания регионального кластера по производству оборудования для водной сферы. Объединение усилий со стороны нескольких партнеров по обеспечению требуемого оборудования внутри страны может не только ускорить процесс индустриализации, но и улучшить позиции Казахстана в международном разделении труда.
В завершение своего выступления Николай Подгузов рассказал о совместном проекте ЕАБР с Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и программой развития ООН, который направлен на решение актуальных задач в сфере водоснабжения.
По информации ЕАБР, банк уже оказывает поддержку в реализации проекта по реконструкции и расширению магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, который является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей ряда районов Атырауской и Мангистауской областей. Финансирование магистрального водовода Астрахань - Мангышлак входит в перечень мегапроектов ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии в рамках стратегии банка на 2022-2026 годы и регулярно изучается департаментом аналитической работы ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.