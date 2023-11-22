Цифровым тенге можно будет расплатиться без доступа к интернету - Нацбанк

В партнерстве с системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана рассказали о предварительных итогах первой фазы проекта по внедрению цифрового тенге.





В пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.





Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.





Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия.





При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.





Совместно с акиматом города Алматы протестирован механизм цифровых ваучеров для проведения государственных выплат.





Новая форма национальной валюты обладает рядом уникальных свойств: программируемость, технологические возможности при проведении платежей на международном уровне и исполнении смарт-контрактов, а в перспективе - оплата без доступа к интернету. Цифровой тенге является одним из основных компонентов цифровой финансовой инфраструктуры, построение которой осуществляет НБК", - отметил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.





В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.





Цифровой тенге раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает эффективность проведения платежей, а также строит "мост" между традиционными финансами и цифровыми активами. Экосистема цифрового тенге запущена, и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе", - сообщил председатель НПК Бинур Жаленов.



