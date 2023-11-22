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21.11.2023, 15:32 19046
Цифровым тенге можно будет расплатиться без доступа к интернету - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана рассказали о предварительных итогах первой фазы проекта по внедрению цифрового тенге.
В пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.
Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.
Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия.
При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.
Совместно с акиматом города Алматы протестирован механизм цифровых ваучеров для проведения государственных выплат.
Новая форма национальной валюты обладает рядом уникальных свойств: программируемость, технологические возможности при проведении платежей на международном уровне и исполнении смарт-контрактов, а в перспективе - оплата без доступа к интернету. Цифровой тенге является одним из основных компонентов цифровой финансовой инфраструктуры, построение которой осуществляет НБК", - отметил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.
В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.
Цифровой тенге раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает эффективность проведения платежей, а также строит "мост" между традиционными финансами и цифровыми активами. Экосистема цифрового тенге запущена, и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе", - сообщил председатель НПК Бинур Жаленов.
Напомним, полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
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21.11.2023, 18:00 14096
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в прошлом году увеличился на 60%
Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с государственным министром Великобритании Нусрат Гани президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот между РК и Великобританией увеличился в прошлом году на 60%, составив $1,8 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана.
Отмечается, что на сегодняшний день в Казахстане представлены более 550 британских предприятий.
Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", - заявил президент.
В свою очередь Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных $27 млрд.
21.11.2023, 14:11 21926
Казахстанцы смогут за один час оформить куплю-продажу недвижимости - Мусин
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в ходе заседания правительства презентовал платформу онлайн-сделок по недвижимости.
Как пояснил глава Минцифры, при покупке или продаже недвижимости, например дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве".
Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - подчеркнул Мусин.
Кроме того, был презентован еще один проект - I-Qala. Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла и т.д. С такой трудностью ежегодно сталкиваются более 700 тысяч людей, на ее решение гражданами тратилось до 30 дней. В настоящее время Министерство внедряет более легкий формат.
Собственнику квартиры направляется соответствующее SMS, и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Благодаря этому необходимость обходить компании-операторы лично отпала. На сегодня в столице таким способом успешно заключено свыше 80 тысяч договоров. Сейчас данный сервис запускается в Алматы. Аналогичная работа будет проводиться в других регионах республики, пояснил министр.
21.11.2023, 13:40 23731
КТЖ планирует повысить тарифы на ж/д перевозку - Сауранбаев Дополнено
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство "Казахстан темір жолы" рассматривает постепенное увеличение тарифов, сообщил глава компании Нурлан Сауранбаев.
Наше предложение правительству - плавное повышение тарифов в течение трех лет для понижения нашей закредитованности", - рассказал руководитель КТЖ.
Он отметил, что сегодняшняя политика основана на методологии 10-01, которая была создана в 1989 году. Основной ее задачей было перекидывать субсидирование с одного продукта на другой. Таким образом советская система планирования выравнивала и субсидировала разные грузы. На сегодня эта система уже устарела.
Все должно стоить столько, сколько оно стоит. То есть в законе написано, что тариф должен полностью свою себестоимость отбивать и плюс давать ту маржу для поддержания железной дороги и вагонного парка", - добавил Сауранбаев.
По его словам, действующие на сегодняшний день тарифы не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава, модернизации информационных систем.
При этом доход компании к концу 2023 года составит 2 трлн тенге.
Последние три года мы показываем постоянную прибыль, в этом году будут уже по итогам 10 месяцев чистая прибыль составила 130 млрд тенге. Тем не менее вопрос закредитованности КТЖ остается, потому что в тарифе не предусмотрена ставка на возврат кредитов", - пояснил глава компании.
Также спикер сравнил цены на железнодорожные перевозки в Казахстане и соседних странах, подчеркнув, что наши тарифы минимум в два раза меньше.
Дополнено 21.11.2023, 14.27
Глава КТЖ также рассказал, как будет обновляться железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в ближайшее время. Сейчас на железных дорогах Казахстана происходит более 200 сходов в год.
Сходы это ненормальное явление. Но аварии с машинами в городе же бывают. Если посмотреть, сегодня у нас более 22 тыс. километров развернутых железных дорог, 22 тыс. километров рельсов. У нас ходит порядка 130 тыс. вагонов. Когда вагон ходит, на колесах могут возникнуть сколы. Это может происходить ежедневно. Это проблема во всех странах, не только у КТЖ. Соответственно, происходят сходы. Основная их масса приходится на подъездные пути, где состояние дороги наиболее плохое. Это все частные компании, которые не наладили свою работу", - заявил Сауранбаев.
Он добавил, что по безопасности движения у КТЖ, по сравнению с прошлым годом, улучшение на 36 процентов.
Сейчас есть современные технологии. Есть специальные рамки, которые устанавливаются на станционных путях. Если с колесом какие-то проблемы, рамка снимает звук от сломанного колеса, и программа это определяет", - рассказал спикер.
Он также заверил, что, если в сходе виноват путь, тогда КТЖ возместит все затраты.
Сауранбаев также рассказал про разработанную КТЖ программу развития, в которой определены объемы ремонта, текущего содержания, модернизации инфраструктуры и строительства новых путей.
В частности, планируется удлинение существующих и строительство дополнительных станционных путей, открытие новых раздельных пунктов, внедрение автоблокировки и строительство вторых путей.
Сегодня КТЖ уже реализует четыре крупных инфраструктурных проекта. В течение трех лет построят железнодорожные линии на участках Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал и обводную вокруг Алматы общей протяженностью 1334 км. Также принимаются меры по развитию однопутных участков Жезказган - Жарык, Казалы - Арысь, Алматы - Алтынколь, Аксу - Жана-Семей, Кандыагаш - Тобол", - рассказал Сауранбаев.
Всего за три года КТЖ построит свыше 1300 километров железных дорог.
Ранее сообщалось, что услуги железнодорожного транспорта в Казахстане подорожали на 11% за год. Проезд в плацкартном вагоне подорожал на 11%, в купейном - на 9%.
21.11.2023, 11:25 27976
Повышение ставки НДС не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора - Миннацэкономики
Также названы положительные эффекты от повышения ставки НДС
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1 процентного пункта и не будет влиять на сельскохозяйственные товары. Так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции", - отметил Азамат Амрин.
Также он назвал положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.
По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров", - заявил вице-министр нацэкономики.
Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.
Подчеркивается, обсуждения по проекту нового Налогового кодекса будут продолжены совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС. Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
21.11.2023, 10:52 29246
МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,8% по итогам года
Глава миссии МВФ в РК Николя Бланше на встрече с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым подтвердил готовность продолжать взаимодействие для развития финансового сектора Казахстана
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше.
Правительство придает большое значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана. Важными событиями нынешнего года стали визит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в РК и открытие в Алматы регионального центра по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии", - сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост. По итогам 10 месяцев увеличение ВВП составило 4,9%. Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%, что является необходимым условием для положительной динамики в будущих периодах, в частности в 2024 году. Наряду с этим отмечается существенное замедление инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Нацбанка.
Он добавил, что международные рейтинговые агентства также подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне. При этом в октябре агентство Moody’s улучшило свой прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
По словам премьер-министра, в настоящее время в РК продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом. Кроме того, разрабатывается новый Налоговый кодекс.
Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.
Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста, и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства", - сказал глава миссии МВФ в Казахстане.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для дальнейшего совершенствования и развития финансового сектора Казахстана.
Дополнено, 21.11.2023, 12.48
Экономический рост в Казахстане в этом году был достаточно устойчивым, заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым глава миссии МВФ в Казахстане Никола Бланше. Он обозначил основные показатели роста экономики РК, которые войдут в итоговый отчет МВФ.
Мы прогнозируем, что рост экономики составит 4,8%, по году в целом. Это обеспечено работой нефтяного и ненефтяного секторов экономики. Кроме того, надо отметить, что вторичные последствия войны в Украине оказали лишь ограниченное влияние. Инфляция снижается, в феврале она достигла пика - 21%, а сейчас она составляет менее 11%. То есть она чуть-чуть превысит прогнозируемую инфляцию на конец года", - цитирует Бланше Zakon.kz.
По прогнозам МВФ, темпы роста экономики Казахстана в следующем году будут более умеренными, в пределах 3-3,5%.
Цифры будут ниже, чем в этом году. Одна из основных причин заключается в снижении объемов добычи нефти в связи с задержками в реализации проекта расширения Тенгизского месторождения", - прогнозирует глава миссии МВФ.
Он также обозначил основные риски для казахстанской экономики:
- снижение объемов добычи нефти;
- глобальные условия, условия торговых партнеров, возможности экспортных поставок нефти;
- вторичные последствия войны в Украине и фактор санкций.
Напомним, ранее агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" и отметило стабильные перспективы по росту экономики Казахстана.
Также рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3". В ближайшие три года агентство прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4%.
В докладе ЕАБР прогноз экономического роста на 2023-2025 годы также улучшен для всех стран Евроазиатского региона. Прогнозируются положительные темпы роста во всех странах региона: в Армении - на 7,5%, Беларуси - на 2,2%, Казахстане - на 4,3%, Кыргызстане - на 4,2%, России - на 1% и Таджикистане - на 7,9%.
20.11.2023, 18:08 50701
Токаев поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза
Президенту доложили об итогах уборочной кампании
Фото: Акорда
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение пяти лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.
Айдарбек Сапаров также рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых правительством.
Кроме того, главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.
Ранее сообщалось, что объем валовой продукции животноводства в Казахстане за 2022 год увеличился более чем на 100%.
20.11.2023, 14:39 57231
В Казахстане планируют развивать рынок компримированного природного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан изучают вопросы развития рынка компримированного природного газа - альтернативного, менее опасного вида топлива, сообщил на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
Сейчас прорабатывается вопрос по развитию рынка компримированного природного газа, это так называемый метан. Его производят из природного газа, оператором в Казахстане является национальная компания QazaqGaz. Данный газ уже в Казахстане имеется, им в основном заправляются большие автобусы, микроавтобусы по перевозке людей", - проинформировал спикер.
На сегодня заправочные станции, способные заправить автомобили компримированным газом, установлены на таких крупных трассах, как, например, Западная Европа - Западный Китай.
Он (компримированный природный газ. - Прим. ред.) чуть-чуть дороже, чем сжиженный нефтяной газ. Сейчас его средняя цена составляет где-то 90-100 тенге за литр", - добавил Алибек Жамауов.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Казахстане подорожает сжиженный газ. Министерство борется с дефицитом сжиженного газа, так в ведомстве приняли решение увеличивать стоимость за литр сжиженного газа на 5 тенге каждые полгода.
20.11.2023, 12:00 55696
С начала 2024 года в Казахстане подорожает сжиженный газ - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ, передает корреспондент агентства.
Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен", - сообщил Алибек Жамауов.
По его словам, сегодня производство сжиженного нефтяного газа по стране - порядка 130-135 тысяч тонн в месяц.
Потребление - больше. В связи с этим возникает дефицит. Все мы знаем, что большое количество автолюбителей переходит на сжиженный нефтяной газ. Установка газобаллонного оборудования никак не регулируется, устанавливается кустарными способами. Производство не успевает за большим потреблением", - отметил вице-министр.
Также он заявил, что министерство ввело полный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа и договорилось с компанией "Казросгаз" о перенаправлении дополнительных объемов газа с Оренбургского нефтеперерабатывающего завода.
Весь сжиженный нефтяной газ, произведенный на Оренбургском нефтеперерабатывающем заводе, является казахстанским продуктом и собственником этого газа является компания "КазМунайГаз", это не будет являться импортом, это наш продукт", - добавил Жамауов.
При этом спикер подчеркнул, что министерство не допустит резких скачков цен на газ.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится.
По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?