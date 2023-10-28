Упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли в рамках ШОС призвал казахстанский премьер

Для этого он предложил провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС, а также увеличить долю нацвалют во взаимных расчетах

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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем выступлении на 22-м заседании совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества предложил упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли в рамках ШОС.





Премьер-министр напомнил, что по итогам июльского саммита лидеры стран ШОС поставили ряд задач по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.





Главной целью совместных усилий в этом направлении видим дальнейшее укрепление роли ШОС в качестве площадки, отвечающей интересам всех ее членов. Данный подход является первостепенным для Казахстана в рамках председательства в ШОС", - подчеркнул Алихан Смаилов.





В этой связи глава правительства обозначил важность укрепления и развития торгово-экономических связей на пространстве организации.





В целом более чем за 20 лет внутрирегиональная торговля выросла почти в 100 раз. Только по итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ШОС увеличился на порядка 20% и достиг $61 млрд.





Одним из перспективных направлений становится электронная торговля. По разным оценкам, суммарный доход от электронных продаж в странах ШОС может составить порядка $1,5 трлн в текущем году. Мы должны сделать все возможное для поддержки электронной коммерции. В первую очередь путем упрощения таможенных процедур", - сказал Смаилов.





Для этого он предложил провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС, а также увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах и активно использовать возможности международного финансового центра "Астана".





По его словам, еще одним важным направлением является создание полномасштабной транспортной сети с учетом географического положения государств ШОС.





Казахстан принимает активное участие в реализации глобального проекта "Один пояс, один путь". Эта инициатива вместе с Транскаспийским международным транспортным маршрутом создает все предпосылки для раскрытия возможностей коридоров Восток - Запад и Север - Юг", - отметил глава кабмина.





Он также обозначил заинтересованность РК в увеличении транзита товаров и успешном функционировании железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран.





В целях расширения сотрудничества в сфере транспорта глава правительства озвучил предложение на уровне профильных министерств выработать новые оптимальные подходы с учетом имеющихся в регионе международных маршрутов.





На наш взгляд, создание партнерской сети стратегических портов и логистических центров может придать дополнительный импульс этому процессу", - подчеркнул преьер.





Как отметил Алихан Смаилов, одной из ключевых задач совместной работы также должно стать комплексное усиление инвестиционного сотрудничества. Значительную роль в данном направлении может сыграть инициатива президента Казахстана о создании инвестиционного фонда ШОС.





Ожидаем активности в этом вопросе со стороны делового совета и межбанковского объединения ШОС", - сказал он.





Глава правительства также отметил, что важно ускорить переход экономик стран организации на новый уровень технологического развития. Основополагающими здесь являются внедрение инноваций и формирование новых индустрий.





Пользуясь случаем, хочу пригласить вас принять участие в цифровом форуме Digital Almaty, который пройдет в феврале 2024 года. Он будет посвящен в том числе формированию цифрового хаба на пространстве ШОС", - сказал Алихан Смаилов.





Наряду с этим премьер обозначил важность развития туризма на пространстве организации.





Духовные святыни и уникальные памятники древности, расположенные в наших странах, входят в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Это фундаментальная основа и широкая платформа возможностей для активизации регионального туризма. Казахстан готов внести свой вклад в этот процесс", - отметил он.





Так, по словам главы правительства, в Туркестане будет организована международная конференция ШОС "Золотая Орда и ее наследие", где также планируется презентовать проект "Духовные святыни ШОС".





Напомним, по итогам саммита ШОС подписано 14 документов.







