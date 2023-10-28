По итогам саммита ШОС подписано 14 документов

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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане началось заседание в расширенном составе совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.





В заседании принимает участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.





telegram/UKIMET





Перед открытием заседания прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме, сообщает РИА Новости





telegram/UKIMET





В ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах. Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - пишет агентство.





telegram/UKIMET





Безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения кыргызской столицы переведены на онлайн-обучение.









Дополнено 26.10.23, 12.09





На заседании премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал к упрощению таможенных процедур в ШОС. Он считает, что нужно сделать все возможное для развития электронной коммерции. И в первую очередь это касается именно таможенных процедур, сообщает 24.kg





Предложение о развитии дальнейшего сотрудничества поддержал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. По его словам, одним из самых важных векторов в сфере партнерства государств ШОС является развитие транспортных коридоров. А Иран - это территория транзитных и логистических возможностей, которыми страна готова поделиться с партнерами по организации.





Коридоры Север - Юг и Восток - Запад позволят наладить торговлю между странами Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Кавказа, Россией, Черным морем и Европой", - отметил он.





Мохаммад Мохбер подчеркнул, что переходить нужно к торговле в национальной валюте и стараться больше пользоваться валютой, основанной на новых технологиях.





В свою очередь премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что следует решительно противостоять попыткам внешнего вмешательства и блоковой конфронтации. Он считает, что нужно усовершенствовать механизм ШОС по реагированию на угрозы безопасности.





Напомним, в августе на заседании Совета нацкоординаторов ШОС в Алматы обсудили модернизацию организации.



