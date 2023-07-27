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Страны ШОС подписали совместную декларацию
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Нью-Дели. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации, которое прошло во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.
В документе государства - члены ШОС подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества, а также выступили за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития, сообщает ТАСС.
В организации также призвали к неукоснительному соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия.
В декларации лидеры ШОС назвали приоритетами продовольственную и энергетическую безопасность, призвали бороться с вовлечением молодежи в террористические группировки и заявили, что планируют укрепить сотрудничество в здравоохранении и ликвидации ЧС.
Также лидеры стран-участников провозгласили 2024 год Годом экологии ШОС.
Какие еще заявления сделаны в декларации:
- Страны Шанхайской организации сотрудничества считают роль ООН ключевой в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, а также указывают на суверенное право государств управлять интернетом в своем национальном сегменте
- ШОС будет блокировать радикальный и террористический контент в интернете
- В организации выступили за проведение инклюзивной реформы Всемирной торговой организации
- ШОС заявила о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом
- Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества будут реализовывать программы по реабилитации и реинтеграции радикально настроенных лиц в общество
- Страны ШОС выступили за демократический и нейтральный Афганистан
- В декларации саммита страны ШОС указали, что мир переживает трансформационные перемены и вступает в новую эпоху технологического развития, вызовы и угрозы становятся все более разрушительными
- Государства выразили озабоченность ростом наркотической угрозы
- Также организация выступает за укрепление роли женщин и молодежи в противодействии радикализации
- Страны ШОС выступают за свободное от любого оружия космическое пространство
- Государства поддерживают интеграцию национальных цифровых технологий
- Страны ШОС считают, что односторонние экономические санкции несовместимы с международным правом
- ШОС выступила за увеличение заинтересованными странами доли нацвалют в расчетах
Напомним, сегодня на 23-м саммите Иран стал официальным девятым членом организации, а Казахстан официально принял председательство в ШОС.
Кроме того, подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС. Данный документ предусматривает присоединение Беларуси к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах организации.
На саммите президент Казахстана предложил объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, рассказал о приоритетах председательства Казахстана в организации, а также предложил провести цифровой форум ШОС в 2024 году в Астане.