Услуги дошкольного и начального образования подорожали на 6% за год в Казахстане

Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2023 года услуги дошкольного и начального образования подорожали на 5,6% за год, услуги детских центров развития - на 2,9%.





Услуги в области дошкольного образования в третьем квартале 2023 года составили 188,7 млрд тенге - на 18,9% больше, чем годом ранее. Большую часть услуг оказали государственные компании: на сумму 108,4 млрд тенге, плюс 19,2% за год. Частные компании оказали услуг на 79,8 млрд тенге (плюс 18,7%), иностранные - на 489,6 млн тенге (минус 3,7%)", - сообщает finprom.kz .





В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в секторе был оказан малыми компаниями: 175,9 млрд тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. Далее идут средние (11,3 млрд тенге, плюс 21,7%) и крупные компании (1,5 млрд тенге, плюс 40,9%).





В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную Туркестанскую область: 22,8 млрд тенге. Далее идут Алматы и Жамбылская область. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской области, рассказали обозреватели.





По их данным, инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге против всего 751,2 млн тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 3,9 раза.



