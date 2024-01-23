Затраты государственного бюджета превысили доходы на 4%  

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь прошлого года доходы государственного бюджета составили 22,2 трлн тенге, на 20,4% больше, чем годом ранее. В то же время расходы государственного бюджета достигли 23,1 трлн тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом годом предыдущего года, сообщает - За январь-ноябрь прошлого года доходы государственного бюджета составили 22,2 трлн тенге, на 20,4% больше, чем годом ранее. В то же время расходы государственного бюджета достигли 23,1 трлн тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом годом предыдущего года, сообщает finprom.kz





Разница между расходами и доходами составила 899,2 млрд тенге при соотношении 104,1% затрат к доходам. Для сравнения: в предыдущем году соотношение составляло 100,7%.





Наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января-ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 трлн тенге, годовой рост - на 27,4%.









Далее идут расходы на социальную помощь и социальное обеспечение (4,8 млрд тенге, плюс 17,4%), здравоохранение (2,1 млрд тенге, плюс 10,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (1,5 млрд тенге, плюс 44,9%), транспорт и коммуникации (1,4 млрд тенге, плюс 29,3%).





На обслуживание долга расходы составили 1,8 трлн тенге против 1,3 трлн тенге годом ранее. Годовой рост достиг 40,8%.





В свою очередь большую часть доходов традиционно составили налоговые поступления в госбюджет - 74,8%, или 16,6 трлн тенге за одиннадцать месяцев 2023 года, на 22,9% больше, чем годом ранее. В их числе налог на добавленную стоимость составил 5,3 трлн тенге, корпоративный подоходный налог - 3,9 трлн тенге, индивидуальный подоходный налог - 1,8 трлн тенге, социальный налог - 1,2 трлн тенге, акцизы - 764,4 млрд тенге.





Неналоговые поступления выросли в 2,6 раза за год, до 1,5 трлн тенге. Поступления от продажи основного капитала, напротив, сократились на 28,1%, до 147,3 млрд тенге.





Тем временем поступления трансфертов составили 3,9 трлн тенге, на 5% меньше, чем годом ранее.



