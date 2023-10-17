В 100 раз выросли контейнерные перевозки в направлении Китай - Европа - Китай за 10 лет

За это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров

Фото: Информационная компания Урумчи

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 октября из Сианя (КНР) осуществлена отправка контейнерного поезда, приуроченная к 10-летию инициативы "Один пояс - один путь". Поезд проследует по Шелковому пути через Казахстан в страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба - 15 октября из Сианя (КНР) осуществлена отправка контейнерного поезда, приуроченная к 10-летию инициативы "Один пояс - один путь". Поезд проследует по Шелковому пути через Казахстан в страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба КТЖ





Контейнерный поезд организован совместным предприятием АО "Кедентранссервис" (дочерняя организация АО "НК "КТЖ") и международного сухого порта Сианя - ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания", под эгидой которого ведется строительство грузового терминала в Сиане.





В составе юбилейного поезда отправлено более 1000 тонн сборного груза со сроком доставки в 12-13 суток.





Напомним, 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин в Астане впервые выдвинул инициативу о строительстве экономического пояса Шелкового пути. В рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь" именно Сиань стал важнейшим транспортным узлом, который консолидирует и обрабатывает существенную часть грузов широкой номенклатуры практически со всех регионов КНР. Бесперебойное курсирование поездов из Сианя в широком спектре направлений придаст дополнительный импульс расширению транзитно-транспортного потенциала двух стран. Стоит отметить, что в рамках инициативы "Один пояс - один путь" 90 % поездов следуют через Казахстан.





За это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров, при этом объемы в направлении Китай - Европа - Китай выросли более чем в 100 раз (с 7,6 тысячи в 2013 году до 790 тысяч контейнеров в 2022 году).





Ранее сообщалось , что к 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.



