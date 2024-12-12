В 2024 году 22 инвестпроекта на $1,1 млрд запустили в Казахстане

В настоящее время занятость в IT-сфере увеличилась на 12%, до 187 тыс. человек

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет спрос на IT-специалистов. В настоящее время занятость в IT-сфере увеличилась на 12%, до 187 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, сообщила пресс-служба правительства.





В целях реализации поручения главы государства по подготовке 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ запущена программа Tech Orda. На сегодня ими уже подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий.





Согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в области цифровизации и занимает 24-е место среди 193 государств, а также входит в 10 лидеров по индексу онлайн-услуг. На сегодня доступность к госуслугам посредством интернета достигла 92%.





В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост - на 16% за последние три года.