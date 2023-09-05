В аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится на провинцию Шаньдун, заявил на встрече с секретарем парткома провинции Линь У премьер-министр РК Алихан Смаилов.





На встрече стороны обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба главы правительства.





Смаилов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".





Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - сказал премьер.





Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.





Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - отметил Смаилов.





В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.





В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - сказал Линь У.





Для справки:





Провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д. Шаньдун - один из главных садоводческих и полеводческих районов страны, ведущих центров разведения аквапродукции и шелковичного кокона.





В декабре 2022 года АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР "Шаньдунская портовая группа" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и сопутствующие цифровые продукты.





Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном. В дальнейшем объемы ежегодных поставок зерна в Китай планируется увеличить до 1 млн тонн.



