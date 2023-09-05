01.09.2023, 21:26 97201
В аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа
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Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа на привокзальной территории, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В связи с увеличением рейсов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту Алматы. На сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год.
На данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории Международного аэропорта Алматы.
Ранее президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе строительства нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. По его словам, график строительства идет на опережение и предварительно запуск нового терминала Международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.
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05.09.2023, 09:07 951
В аэропорту Алматы откроют новые парковки
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые парковки откроют в аэропорту Алматы. В понедельник депутаты маслихата ознакомились с ходом строительства нового терминала.
Как сообщил президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой, новую парковку на 150 мест запустят в аэропорту Алматы к середине сентября. По его словам, еще одну дополнительную зону для парковки автомобилей планируют открыть в следующем месяце. Это общественное пространство будет рассчитано на 100 мест, сообщает Almaty.tv.
В прошлую пятницу состоялось открытие нового пандуса. Ранее, он находился на реконструкции, в связи с этим движение прибывающего и убывающего автотранспорта полностью сосредоточилось на первом этаже. Это создавало пробки и затрудняло движение. Теперь же, с открытием дополнительной парковки, пробок на территории воздушной гавани должно стать значительно меньше", - сказал Альп Эр Тунга Эрсой.
В понедельник депутаты ознакомились с ходом строительства нового терминала. Народные избранники озвучили рекомендации по улучшению местной инфраструктуры и повышению качества сервисного обслуживания туристов.
Для нас очень важно, чтобы бабушка, которой 80-90 лет, не бежала сломя голову в аэропорт, боясь опоздать на рейс. Потому что здесь внутри затор. Поэтому мы здесь сегодня с нашей комиссией, которая занимается этими вопросами, с другими депутатами, у нас здесь популярные блогеры. Люди, которым небезразлична текущая ситуация с аэропортом и с туризмом в целом", - отметил депутат городского маслихата Руслан Идрисов.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов.
04.09.2023, 14:54 19446
Какие предметы запрещено провозить в самолете
Обновленный перечень опасных веществ и предметов действует в РК с 13 августа
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 августа действует приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития, которым утвержден "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, к опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в ручной клади и багаже, относятся:
1) взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, а также взрывчатые вещества и предметы, их содержащие
2) радиоактивные вещества;
3) наркотические вещества;
4) сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением: лекарственных препаратов - аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира; баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов); баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов; ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане; невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей, объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров в багаже, не доступном для пассажиров;
5) легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70 % по объему;
6) воспламеняющиеся твердые вещества - вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы; фосфор белый, желтый, красный, иные вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ; перекиси органические; нитроцеллюлоза коллоидная;
7) ядовитые и отравляющие вещества;
8) инфекционно или биологически опасные материалы;
9) едкие и коррозирующие вещества;
10) пустые зажигалки, детали топливной системы транспортного средства, в которых находилось топливо, а также емкости, которые использовались для перевозки или хранения горюче-смазочных материалов, имеющие следы или специфический запах горюче-смазочных материалов.
Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:
1) все виды огнестрельного
2) колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы. Предметы, которые могут быть использованы для нападения на пассажиров и членов экипажа;
3) боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию
4) предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, весла, в том числе для байдарок и каноэ, скейтборды и др.
5) сухой лед; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресло - каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры
Вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе: вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты; пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости; кремы, лосьоны, косметические средства и масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и душа; содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты; пасты, в том числе и зубная паста; смеси жидкостей с твердыми веществами; тушь для ресниц; блеск для губ.
Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.
Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже: портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе: электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина).
Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов; портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо", - отмечается в документе.
Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом.
04.09.2023, 14:13 20846
В Костанае живодер избил собаку в лифте
Полиция проводит проверку
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Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.
Кадры избиения собаки попали на камеру, установленную в лифте одного из жилых комплексов Костаная. Неравнодушные жильцы прислали запись в редакцию издания "Наша газета".
По их словам, инцидент произошел сегодня, 4 сентября, около полуночи.
На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте. По данным читателя "НГ", заявление в полицию о жестоком обращении с животными еще написано не было. Утром мужчина вернулся в лифт и вымыл пол в нем", - говорится в публикации.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Принимаются меры для установления личности мужчины. В ходе проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Уральске изверг зарезал собаку на глазах у детей. Житель Актау выбросил троих котят с 7-го этажа.
Стоит отметить, что несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
03.09.2023, 14:40 50166
В Казахстане ограничили доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности Минторга США
Фото: скриншот с сайта
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан прокомментировали информацию об ограничении доступа к интернет-ресурсу bis.doc.gov, передает корреспондент агентства.
26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
При этом в министерстве опровергли информацию местных СМИ о том, что "причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций".
В ведомстве отметили, что "министерством во взаимодействии с другими уполномоченными органами Республики Казахстан будет проведена дополнительная проверка на предмет наличия нарушений в деятельности интернет-ресурса bis.doc.gov и в случае их отсутствия могут быть приняты меры по восстановлению доступа к указанному интернет-ресурсу".
Как сообщалось ранее, в июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак.
03.09.2023, 14:13 51241
В КУИС прокомментировали распространяемое в Сети фото Кудебаева за дастарханом в тюрьме
Фото: соцсети
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали распространяемое в Сети фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. На фото запечатлен Кудебаев в окружении мужчин за накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Как сообщили в КУИС, осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время.
Предварительно установлено, что в учреждении № 22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков). В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
В комитете отметили, что КУИС придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава.
Каждая поступившая информация тщательно проверяется, и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого. 3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.
23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
03.09.2023, 10:57 55436
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
Фото: Facebook/Данара Баймаганбетова
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев. Об этом в Facebook сообщила представитель РгК "Онтустік" Национальной гвардии РК Данара Баймаганбетова.
Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года (не дожил 10 дней до 102 лет) в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.
В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23-го гвардейского полка Панфиловской дивизии.
Ветеран прошел всю войну. В составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.
После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 год являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.
За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы", а также множественными наградами.
Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Кайырлы Уатаевича.
02.09.2023, 14:48 78036
3 сентября на Землю обрушится магнитная буря
Фото: depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 3 сентября, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По словам ученых, геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, 3 сентября, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.
Подобная активность не считается мощной, однако метеозависимым людям рекомендуют в этот период больше внимания уделять здоровью.
01.09.2023, 18:00 102171
Уволен главврач центральной клинической больницы Алматы, где пациенты заразились ВИЧ
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Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уволен главный врач центральной городской клинической больницы Нариман Табынбаев. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.
По данным управления, он уволен по состоянию здоровья с 1 августа.
С 1 сентября должность исполняющего обязанности директора центральной городской клинической больницы до проведения конкурса наблюдательного совета занимает Серикжан Сабыралиев.
Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга эпидемиологической ситуации Центр по профилактике и борьбе со СПИД Алматы выявил трех пациентов с положительным ВИЧ-статусом, проходивших лечение в ЦГКБ Алматы. Главврач был отстранен от работы.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?