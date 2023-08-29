Когда запустят новый терминал Международного аэропорта Алматы   

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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе строительства нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта.





По его словам, график строительства идет на опережение и предварительно запуск нового терминала Международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.





Как отмечают в аэропорту, строительство нового здания позволит к рукавам международного терминала подгонять одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта. Общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.





Международный аэропорт Алматы





Президент Международного аэропорта Алматы рассказал, что площадь нового Международного пассажирского терминала составит 55 000 квадратных метров. Согласно дизайну, конструкция будет соединена с существующим зданием терминала через надземный переход. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов, не выходя за пределы здания.





Существующий терминал, который был передан TAV Airports в 2021 году, не имеет достаточной пропускной способности, чтобы обеспечить наилучшие условия и впечатления от путешествий для пассажиров. За первые 7 месяцев аэропорт Алматы принял 5,2 млн пассажиров, что на 36% выше аналогичного периода 2022 года.





Международный аэропорт Алматы





Вместе с тем аэропортом в целях уменьшения скопления пассажиров, а также создания удобств были проведены следующие мероприятия: осенью 2022 года был расширен накопитель внутреннего вылета (6 гейт), в июле текущего года увеличили выходы на посадку в международном секторе вылета (2 шт.), в августе текущего года в международном прилете установили две дополнительные кабины паспортного контроля, в период с осени 2022 года по апрель 2023 года были обновлены 10 санузлов, в июне текущего года во внутреннем секторе вылета установили два промышленных кондиционера, закуплено 11 вертикальных мобильных кондиционеров, в августе текущего года были закуплены 4 новых перронных автобуса, сообщили в департаменте.





Отмечается, что в связи с проведением реконструкции пандуса для въезда на второй этаж движение прибывающего и убывающего автотранспорта было организовано непосредственно на первом этаже, в результате чего образовались сложности проезда. Новый пандус откроется 29 августа и уменьшит пробки на автостоянке аэропорта.





Кроме того, руководством аэропорта было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. Первый этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки - сентябрь текущего года (на 150 мест). Второй этап - ноябрь текущего года (100 мест).





Представители аэропорта уточнили, что все затраты на строительство, модернизацию и реконструкцию нового терминала берет на себя компания TAV Airports.





Президент аэропорта Алматы также сообщил, что дополнительные инвестиции будут осуществлены в соответствии с мастер-планом, который находится на стадии доработки, т.е. реконструкция взлетно-посадочной полосы, новый грузовой перрон перед грузовым складом, дренажные системы для сбора против обледенительной жидкости т. д.





По его словам, отличительной особенностью нового терминала будет соответствие уровню advanced стандарта EDGE (система сертификации экологичных зданий, ориентированная на ресурсоэффективность), которая обеспечит более 40% экономии энергии и более 20% экономии воды для здания терминала во время эксплуатации, а также более 20% экономии материалов во время строительства.





Новый терминал также будет обеспечен сервисом уровня Optimum - стандарта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая концепция уровня обслуживания аэропорта южной столицы базируется на стандартах мировых тенденций, поэтому будет направлена на оптимизацию расходов при одновременном повышении скорости, качества и эффективности.





TAV Airports Holding планирует сделать аэропорт Алматы крупнейшим грузовым хабом в Центральной Азии и продвигать Казахстан и Алматинскую область в аэропортах, управляемых компанией, и на других международных платформах, привлекать новые авиакомпании в Казахстан", - отметили в департаменте.



