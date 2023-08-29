23.08.2023, 16:12 128111

Когда запустят новый терминал Международного аэропорта Алматы   

График строительства идет на опережение
Когда запустят новый терминал Международного аэропорта Алматы
Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе строительства нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта.

По его словам, график строительства идет на опережение и предварительно запуск нового терминала Международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.

Как отмечают в аэропорту, строительство нового здания позволит к рукавам международного терминала подгонять одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта. Общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

Международный аэропорт Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы рассказал, что площадь нового Международного пассажирского терминала составит 55 000 квадратных метров. Согласно дизайну, конструкция будет соединена с существующим зданием терминала через надземный переход. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов, не выходя за пределы здания.

Существующий терминал, который был передан TAV Airports в 2021 году, не имеет достаточной пропускной способности, чтобы обеспечить наилучшие условия и впечатления от путешествий для пассажиров. За первые 7 месяцев аэропорт Алматы принял 5,2 млн пассажиров, что на 36% выше аналогичного периода 2022 года.

Международный аэропорт Алматы

Вместе с тем аэропортом в целях уменьшения скопления пассажиров, а также создания удобств были проведены следующие мероприятия: осенью 2022 года был расширен накопитель внутреннего вылета (6 гейт), в июле текущего года увеличили выходы на посадку в международном секторе вылета (2 шт.), в августе текущего года в международном прилете установили две дополнительные кабины паспортного контроля, в период с осени 2022 года по апрель 2023 года были обновлены 10 санузлов, в июне текущего года во внутреннем секторе вылета установили два промышленных кондиционера, закуплено 11 вертикальных мобильных кондиционеров, в августе текущего года были закуплены 4 новых перронных автобуса, сообщили в департаменте.

Отмечается, что в связи с проведением реконструкции пандуса для въезда на второй этаж движение прибывающего и убывающего автотранспорта было организовано непосредственно на первом этаже, в результате чего образовались сложности проезда. Новый пандус откроется 29 августа и уменьшит пробки на автостоянке аэропорта.

Кроме того, руководством аэропорта было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. Первый этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки - сентябрь текущего года (на 150 мест). Второй этап - ноябрь текущего года (100 мест).

Представители аэропорта уточнили, что все затраты на строительство, модернизацию и реконструкцию нового терминала берет на себя компания TAV Airports.

Президент аэропорта Алматы также сообщил, что дополнительные инвестиции будут осуществлены в соответствии с мастер-планом, который находится на стадии доработки, т.е. реконструкция взлетно-посадочной полосы, новый грузовой перрон перед грузовым складом, дренажные системы для сбора против обледенительной жидкости т. д.

По его словам, отличительной особенностью нового терминала будет соответствие уровню advanced стандарта EDGE (система сертификации экологичных зданий, ориентированная на ресурсоэффективность), которая обеспечит более 40% экономии энергии и более 20% экономии воды для здания терминала во время эксплуатации, а также более 20% экономии материалов во время строительства.

Новый терминал также будет обеспечен сервисом уровня Optimum - стандарта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая концепция уровня обслуживания аэропорта южной столицы базируется на стандартах мировых тенденций, поэтому будет направлена на оптимизацию расходов при одновременном повышении скорости, качества и эффективности.

TAV Airports Holding планирует сделать аэропорт Алматы крупнейшим грузовым хабом в Центральной Азии и продвигать Казахстан и Алматинскую область в аэропортах, управляемых компанией, и на других международных платформах, привлекать новые авиакомпании в Казахстан", - отметили в департаменте.


Как сообщалось ранее, новый терминал увеличит пассажиропоток аэропорта Алматы в два раза.
 
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Теги:АэропортстроительствоАлматы

новости по теме

29.08.2023, 09:32 926

В Астане проходят антитеррористические учения

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 августа текущего года в период с 09.00 до 14.00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.


В этой связи, в штабе по борьбе с терроризмом призывают граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
 
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Теги:АстанаантитеррорУчения
28.08.2023, 16:53 19211

Отравление в спеццентре Карагандинской области: скончался еще один ребенок

Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Отравление в спеццентре Карагандинской области: скончался еще один ребенок
Караганда. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался еще один ребенок, отравившийся в центре специальных социальных услуг в Карагандинской области.

В больницах Караганды продолжают получать лечение дети из центра специальных социальных услуг. Однако, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 года рождения, находившийся в многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа", - сообщили в региональном управлении здравоохранения.


Отмечается, что состояние ребенка изначально было очень тяжелое.

Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Еще пять детей остаются в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое", - добавили в управлении.


Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в воскресенье, 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.

В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
 
28.08.2023, 15:48 20976

Водителей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге  

Водители грубо нарушали правила дорожного движения
Водителей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водителей автомобилей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге за грубое нарушение правил дорожного движения.

На видео, опубликованном Polisia.kz, видно, что автомобиль из кортежа развернулся поперек движения и поехал по дороге задом, а затем снова перерезал путь автомобилистам. Один из пассажиров также ехал, по пояс высунувшись из открытого люка на крыше.


Нарушения ПДД автомашинами Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа зафиксировали камеры уличного движения.

Водители авто привлечены к административной ответственности сразу по 8 статьям КоАП: 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов), 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании), 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), 602 (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами), 614 (Создание препятствий для движения транспортных средств) и 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тысяч тенге.

В июле свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане.

В прошлом году в Алматинской области водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.  
 
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Теги:НарушенияАктобеПДДсвадьбакортеж
28.08.2023, 15:45 21491

Нужно ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор - глава Мининформации

Министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующих реклам
Нужно ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор - глава Мининформации
Фото: pexels.com
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали считает, что нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр, сообщает пресс-служба Мининформации Казахстана.

Как подчеркнул Дархан Кыдырали, министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующей рекламы.

К примеру, на интернет-сайтах. За 8 месяцев выявлено более 3 тысяч нелегальных азартных игр. Мы, конечно, дали им предупреждение, удалили. Но беспокоит то, что они увеличиваются с каждым днем. Я считаю, вместо погони за легким заработком нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр", - подчеркнул он.


Дархан Кыдырали также высказался о лудомании.

Глава государства неоднократно поднимал данный вопрос. На Национальном курултае в Туркестане он дал по этому поводу специальное поручение. Это эпидемия, с которой нужно бороться всем обществом. В связи с этим сейчас ведется комплексная работа. В рамках этого в целом предусмотрено ограничение работы азартных игр, букмекерских контор в печатных СМИ, интернет-пространстве, на радио, а также на телеканалах", - добавил он.


Напомним, более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией.
 
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Теги:Интернетвыявлениеазартные игры
28.08.2023, 15:30 22501

Правила езды на самокатах напомнили алматинцам

Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила алматинцам правила езды на самокатах.

Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару, напомнила Азирбек.

Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом", - отметила спикер.


При этом водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

Ранее в МВД РК рассказали, какие правила введены для самокатчиков в Казахстане. Там также пояснили, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.

Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока. Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП)", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.  


Также кикшеринговые компании предложили сформировать общий "список недобросовестных клиентов", и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования.
 
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Теги:ПравилаПДДСамокатыАлматы
27.08.2023, 20:54 44596

Чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай  

Вандалом оказался директор городского дома культуры казахского общества слепых
Чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай
Фото: скриншот
Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В эти выходные казахстанцы активно обсуждают ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай, сообщает "Лада".

В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. На видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.

В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он является с октября 2022 года.

С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходе на работу будут проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангыстау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", - заверили в городском отделе культуры.


 
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Теги:чиновниквандалМангистау
27.08.2023, 15:30 51516

В Кыргызстане выпал первый снег  

Снег выпал в Торугарте в Нарынской области
В Кыргызстане выпал первый снег
Бишкек. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Торугарте в Нарынской области выпал первый снег. Об этом рассказали очевидцы, которые находятся близ кыргызско-китайской границы, сообщает портал Кактус Медиа.

Ранее в Кыргызгидромете заявили о резком изменении погоды 27 августа днем и 28-29 августа.

Напомним, утром 14 августа в Восточно-Казахстанской области в окрестностях горы Белухи выпал снег.

 
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Теги:КыргызстангорыСнег
27.08.2023, 11:41 56521

Зоопарк Караганды показал подросших тигрят  

К трем месяцам они весят уже 10 кг
Зоопарк Караганды показал подросших тигрят
Фото: Depositphotos
Караганда. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский зоопарк опубликовал видео, на котором показал подрастающих тигрят.

Малыши-тигрята очень быстро растут, кушают с аппетитом и грозно рычат. К трем месяцам они весят уже 10 кг, а к 2 годам их вес достигает уже 100 кг", - говорится в подписи к видео.



Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке родились двое тигрят. Подчеркивается, что это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке за последние более чем 15 лет.
 
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Теги:зоопарквидеотигры

 

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