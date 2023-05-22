Новый терминал увеличит пассажиропоток аэропорта Алматы в два раза

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Реализация проекта нового международного терминала аэропорта Алматы увеличит пропускную способность вдвое, до 14 миллионов пассажиров в год, сообщили журналистам в пресс-туре на объект в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.





Мы купили этот аэропорт в мае 2022 года, начали строительство нового международного терминала, так как одна из ключевых проблем была в том, что пропускная способность старого терминала 2,7 млн пассажиров в год. За год мы пропустили уже 7,2 млн пассажиров. Планируется увеличение пропускной способности воздушной гавани до 14 млн пассажиров в год", - рассказал старший вице-президент Международного аэропорта Алматы, руководитель административного управления Фатих Омюр.





KAZAKHSTAN TODAY





По мнению инвесторов, модернизация действующих объектов и строительство нового терминала в целях увеличения пропускной способности и количества рейсов, расширения сети маршрутов и повышения качества обслуживания клиентов сделают аэропорт Алматы одним из крупнейших воздушных хабов на пространстве Центральной Азии.





Официально завершение строительства объекта запланировано на август 2024 года, но строительная компания предполагает возможное сокращение сроков реализации. В настоящее время проект завершен на 59,16%.





KAZAKHSTAN TODAY





В ходе строительства аэропорта будут расширены парковочные зоны, появятся две лаундж-зоны площадью 800 и 1 тысяча квадратных метров по обе стороны нового терминала. Рассматривается установка капсульных отелей для удобства транзитных пассажиров.





Как заверил член исполнительного комитета TAV Construction Джимхур Каур, относительно сейсмоустойчивости нового терминала - все соблюдено согласно всем законодательным нормам. На этапе реализации проекта учитывается опыт строительства аэропортов в Стамбуле и Дубае. Здание максимально устойчивое к землетрясениям.





Также разрабатывается мастер-план на ближайшие 30 лет со множеством инноваций, о которых сообщат позднее.





KAZAKHSTAN TODAY





В сентябре 2021 года Евразийский банк развития в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации Международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР - 40 млн долларов США. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports.





Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). Отмечается, что при строительстве используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.





Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.





Проект отмечен международной премией IJ Global Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.





KAZAKHSTAN TODAY





Участие в расширении аэропорта Алматы - очередной этап реализации ЕАБР ключевого инвестиционного мегапроекта "Евразийский транспортный каркас".





Напомним, снос VIP-терминала Алматинского аэропорта 1936 года постройки, признанного памятником архитектуры, вызвал большое возмущение общественности. Мажилисмен Константин Авершин в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова отметил , что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов.





Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.



