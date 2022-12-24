23.12.2022, 09:57 35531
В аэропорту Алматы рассказали подробности переноса старого здания VIP-терминала
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перенос VIP-терминала на новое место способствует сохранению культурного наследия Международного аэропорта Алматы. Об этом заявили в департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта.
Перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Весь проект финансируется международными финансовыми институтами EBRD и IFC, которые требуют самых высоких мировых стандартов в области защиты культурного наследия. С 2020 года данный процесс осуществляется максимально прозрачно, под независимым контролем британских консультантов Mott MacDonald. Проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе пять общественных слушаний и обсуждений", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным департамента корпоративных коммуникаций, культурное наследие будет сохранено и расширено в новом здании, которое является центральным объектом текущего проекта по развитию аэропорта Алматы в соответствии с международными стандартами.
Сообщается, что новый международный пассажирский терминал планируется открыть летом 2024 года.
Мы инвестируем более 200 миллионов долларов в развитие Международного аэропорта Алматы как лучшего аэропорта в регионе. Как публичная компания, приверженная этичному ведению бизнеса, мы обязаны защищать целостность нашего бренда. Поэтому мы просим исправить любые вводящие в заблуждение утверждения", - сказал президент Международного аэропорта Алматы Алп Эр Тунга Эрсой.
Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В соответствии со статьей 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения. В этой связи перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом.
В аэропорту сообщили, что основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:
• Постановление акимата города Алматы № 4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";
• Заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;
• Заключение международной историко-культурной экспертизы британской консалтинговой компании Mott MacDonald, июнь 2022 года;
• Протокол № 6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.
Весь процесс проходил под контролем и с согласования международных финансовых институтов EBRD и IFC, выдающих средства на осуществление проекта строительства нового Международного пассажирского терминала. В целях учета мнения общественности был проведен ряд общественных слушаний и обсуждений с широким освещением в средствах массовой информации. Старт общественным обсуждениям и слушаниям был дан в декабре 2020 года. Всего было проведено 5 общественных слушаний и обсуждений (28.12.2020, 17.02.2021, 20.06.2022, 12.09.2022, 29.09.2022) и более 10 встреч с представителями общественности и активистами", - отметили в департаменте.
Результаты общественных слушаний и заключения международных экспертиз, архитектурные решения и дизайны, а также все необходимые и наиболее значимые документы и протоколы по данному проекту были опубликованы на сайте аэропорта.
Перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение как памятника. В связи с чем здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, "сталактитовый" карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли", - проинформировали в аэропорту.
Отмечается, что в данном случае в рамках реализации строительства нового международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы, тем самым это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры.
Напомним, мажилисмен Константин Авершин в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова отметил, что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов. По его словам, реконструкция Алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding, вызывает возмущение общественности.
Речь идет о старом здании аэропорта 1936 года постройки, признанном памятником архитектуры. Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.
новости по теме
23.12.2022, 15:40 27361
С начала зимнего периода на дорогах Казахстана спасено 900 человек - МЧС
Кроме того, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева
Фото: telegram/МЧС РК
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала зимнего периода спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, сообщил в ходе заседания межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин.
Уже за ноябрь-декабрь спасательными подразделениями с автодорог страны спасено и эвакуировано порядка 900 человек, из них 128 детей, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева", - проинформировали в пресс-службе МЧС.
В прошлый зимний период спасателями из снежных заносов спасено и эвакуировано более 2,6 тысячи человек и порядка 600 единиц техники.
В регионах страны 1146 раз объявлялись штормовые предупреждения, 684 раз закрывались автодороги республиканского значения и 427 раз областного значения.
Для обеспечения безопасности граждан и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуаций МЧС проводится комплексная планомерная работа по подготовке всей системы чрезвычайного реагирования к зимнему периоду. В третьей декаде ноября проведены республиканские командно-штабные учения "Қыс-2022". Итоги тренировки показали наличие ряда вопросов, которые требуют принятия организационных решений", - сообщил Юрий Ильин.
Он также указал представителю МИИР на наличие проблемы по недостаточному количеству снегозадерживающих щитов и несвоевременной очистке автодорог в зимний период, отметил необходимость принятия соответствующих мер системного характера для решения указанных вопросов.
Юрий Ильин также перед уполномоченным органом поднял вопрос образования заторов из-за невозможности проезда в противоположную сторону автодороги по причине отсутствия технологического проезда в центральном барьерном заграждении (отбойник).
В целом на сегодняшний день определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта.
Также в ходе заседания комиссия рассмотрела итоги пожароопасного периода 2022 года.
Природные пожары были и остаются весьма распространенной проблемой. В этом году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 800 лесных и 111 степных пожаров", - отметил Юрий Ильин.
Он подчеркнул, что Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо усилить опыт применения систем раннего обнаружения лесных пожаров. В настоящее время такая система установлена только на территории природного парка "Бурабай", где с помощью видеокамер, установленных на вышках, контролируются практически все уголки леса.
Министр также напомнил, что в фокусе внимания находится поручение премьер-министра Алихана Смаилова о создания естественных и искусственных водоемов для забора воды пожарной и авиационной техникой. МЭГПР, акиматам регионов поручено усилить взаимодействие для своевременного и качественного исполнения поручения премьер-министра.
Кроме того, акиматам областей поручено проводить своевременное скашивание камышовой растительности, чтобы в случае загорания камышей не допустить перехода огня на лесные массивы и жилье граждан.
Как отметил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в 2022 году проведено более 15 тысяч рейдов. По результатам рейдов к административной ответственности было привлечено более 1,5 тысячи лиц, а местным исполнительным органам вручено более 1,7 тысячи предупреждений о неготовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.
Для ежедневного патрулирования лесного фонда и оперативного реагирования на тушение природных пожаров проводилась передислокация авиационной техники МЧС и Казавиалесоохраны, которыми для тушения пожаров произведено 712 вылетов.
Наряду с подведением итогов пожароопасного периода и аварийно-спасательными работами на автодорогах республики спасателями ведется работа по координации министерств и акиматов для подготовки к паводковому периоду в рамках своей компетенции.
По окончании зимнего периода наступит сезон паводков, в этой связи необходимо уже сейчас принимать эффективные меры по подготовке регионов", - отметил Юрий Ильин.
По результатам анализа пройденного паводкового периода разработаны предложения по повышению защищенности населенных пунктов от подтоплений, проведена ревизия исполнения дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.
Обеспечение реализации запланированных мероприятий уполномоченными органами и акиматами позволит повысить уровень защищенности от подтопления порядка 250 паводкоопасных населенных пунктов страны.
Юрий Ильин также отметил, что в период паводков особую роль играет состояние и режим работы гидротехнических сооружений.
В проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов включены мероприятия по реконструкции 16 аварийных республиканских водохранилищ в ряде областей", - отметили в пресс-службе МЧС.
Министр поручил уполномоченному министерству обратить пристальное внимание на вопросы ремонта и модернизации оставшихся без внимания коммунальных и частных гидротехнических сооружений.
Необходимо принять исчерпывающие меры по всем озвученным вопросам. Целью является недопущение гибели людей и ущерба экономики страны", - отметил он.
Юрий Ильин напомнил, что в соответствии с поручением главы государства и премьер-министра первые руководители будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку в регионах.
В целом на сегодняшний день в республике имеется более тысячи паводкоопасных населенных пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.
Отмечается, что, учитывая климатические изменения, состояние защитных сооружений и активной стихийной застройки, количество паводкоопасных населенных пунктов и участков ежегодно корректируется.
Меры, принятые МЧС, заинтересованными центральными и местными исполнительными органами в 2021 году - в паводок 2022 года, позволили защитить 45 паводкоопасных населенных пунктов.
Также в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин рассказал о создании новой воинской части в Актюбинской области и усилении реагирования на возможные чрезвычайные ситуаций.
В западном направлении мы создаем войсковую часть. Мы произведем перекомплектование всех войсковых частей, и численность их должна составлять до восьмисот человек в каждом. Это как специализированное спасательное подразделение, которое реагирует на все виды ЧС, которые есть. Соответственно, это позволит и часть контрактников набрать. Это позволит в том числе где-то трудоустроить молодежь, которая желает служить в МЧС", - заявил министр.
Ранее глава МЧС опроверг фейковые сообщения о гибели людей в снежных заносах.
23.12.2022, 13:36 29881
Быть осторожнее с пиротехникой призвали алматинские спасатели
Фото: ДЧС ВКО
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.
По словам замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ерболата Турткараева, ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий.
Всего за последние 5 лет произошло 56 пожаров, из них 10 - по причине пиротехники.
В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек (из них 29 детей). Госпитализировано 8 человек, 7 из них - дети", - привел статистику спикер.
В этом году спасатели будут контролировать 72 новогодние елки, установленные на объектах с массовым пребыванием людей.
Также взяты на учет 14 объектов, где будут организованы ледовые катки для массовых катаний, с собственниками указанных объектов проведены профилактические беседы о необходимости обеспечения пожарной безопасности в периоды проведения массовых мероприятий", - рассказал спикер.
Турткараев напомнил жителям и гостям южной столицы, что покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, при этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия и внимательно изучить инструкцию. Хранить пиротехнику необходимо в сухом помещении и как можно дальше от источников тепла.
При запуске пиротехники:
- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствия для запуска пиротехники;
- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте хлопушки под ноги;
- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. На площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые, фейерверк может изменить направление.
Напомним, в прошлом году в Нур-Султане и Алматы отказались от новогодних фейерверков.
В этом году спасатели ВКО наглядно продемонстрировали, к чему может привести неосторожное обращение с пиротехникой.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали на ряд причин для полного запрета фейерверков.
Дополнено 23.12.22, 13.36
В Алматы рассказали о первой медпомощи при получении травм от пиротехнических изделий.
Травматолог Канат Тезекбаев подробно рассказал, что в первую очередь надо сделать до прибытия врача, если уже произошел несчастный случай. Также он дал ряд рекомендаций при попадании инородных частиц на слизистую глаз в результате взрыва пиротехнических средств.
Если несчастный случай произошел в домашних условиях, то нужно срочно промыть обильно слизистую глаз кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку. А если несчастный случай произошел на улице, то достаточно наложить повязку на глаз из подручных средств, таких как шарф, носовой платок. При отсутствии подручных средств можно надвинуть шапочку на глаз или закрыть глаз рукой. Далее срочно обратиться за оказанием медицинской помощи", - объяснил Тезекбаев.
Он также рассказал, что необходимо сделать при термическом ожоге кожи с попаданием частиц взрыва на кожу и при травмах с повреждением кожных покровов.
При термическом ожоге с попаданием частиц взрыва на кожу рекомендуется обильно промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку. Если несчастный случай произошел на улице, то наложить повязку из кусочка чистой ткани. Не желательно накладывать мазевые повязки, смазывать кожу водкой, одеколоном, припудривать порошками и использовать вату. Если травма случилась с повреждением кожных покровов в домашних условиях, то нужно наложить асептическую повязку, если несчастный случай произошел на улице, наложить повязки из подручных средств", - отметил травматолог.
Спикер также напомнил, что при наличии открытых ран, сопровождающихся кровотечением, следует наложить давящую повязку и срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
23.12.2022, 10:49 33961
В Шымкенте стоимость госзакупок завышали на миллионы тенге
После рекомендации Антикора от лотов отказывались либо занижали стоимость
Шымкент. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявлено несколько случаев завышения стоимости лотов в рамках государственного закупа, в том числе в департаменте полиции и школе.
Одна из городских школ Шымкента выставила лот на 446 миллионов тенге за оснащение кабинета "Самопознания", что заинтересовало сотрудников Антикоррупционной службы. Цена за оснащение кабинета была завышена в 100 раз, сообщает телеканал "Хабар24".
В школу отправили письмо с рекомендацией эффективно использовать бюджетные средства. В итоге в учебном заведении решили и вовсе отказаться от покупки.
Кроме того, выяснилось, что в городском департаменте полиции планировали закуп услуг по аренде оборудования для мобильной связи, видеозаписи, доступу в интернет и обеспечению безопасности на сумму больше 1,5 млрд тенге. После вмешательства Антикора полицейские решили отказаться от лота и купили лишь 380 журналов на сумму 950 тысяч тенге.
Также сообщается, что в городском Доме культуры планировался лот по закупке праздничного мероприятия к 9 Мая, Дню Победы, на сумму свыше 1 млрд тенге. После рекомендации стоимость услуги снизилась до 10 млн тенге.
Ранее сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок. По его словам, по более чем 3 тысячам госзакупок на сумму около 300 млрд тенге проверки так и не проведены.
22.12.2022, 19:33 51251
В AMANAT наградили лучших волонтеров и активистов "Жастар Рухы"
Фото: AMANAT
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня впервые прошла церемония награждения молодежной премии "Рухтастар". Статуэтки и сертификаты за плодотворную общественную деятельность и вклад в развитие молодежной политики страны получили лучшие волонтеры и активисты по версии молодежного крыла "Жастар Рухы" партии AMANAT.
Как известно, в ходе внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии AMANAT президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал три важных приоритета для молодежи. Это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Тогда же была принята программа трансформации молодежного крыла.
Открывая мероприятие, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов отметил, что молодежь является основной движущей силой прогресса.
Справедливый Казахстан создается силами образованной и трудолюбивой молодежи. Все инициативы и реформы в стране реализуются вместе с молодежью. Молодые казахстанцы должны иметь все возможности для самореализации. И поэтому премия "Рухтастар", которая проводится в этом году впервые, нацелена на стимулирование молодых людей к активной общественной деятельности и объединению молодежи вокруг общих созидательных ценностей", - сказал Асхат Оралов.
Так, в номинации "Герой года "Қайсар" победил старший лейтенант полиции из города Жанаозена Алибек Басбаев. Рискуя собственной жизнью, он забрался в окно квартиры на третьем этаже и спас от падения ребенка-аутиста.
В отдел полиции поступил сигнал, нам сообщили, что там особенный ребенок стоит у окна, а самостоятельно открыть дверь не сможет. Мы быстро приехали, я через соседскую квартиру на втором этаже залез на третий. И в целости и сохранности мы передали мальчика матери. Это наша ежедневная работа, я не думал о наградах", - сказал Алибек Басбаев.
За высокую успеваемость и активную общественную деятельность в номинации "Студент года "Нұрлыақыл" премии удостоена студентка из города Семея Медина Беимбетова. В настоящее время она является резидентом "Start up академии" Жетысуского университета и работает в школе робототехники, а также готовит учеников к различным олимпиадам и соревнованиям.
Сырым Омирзаков из города Усть-Каменогорска победил в номинации "Человек труда "Ыстық қайрат". Сырым работает ведущим инженером в городской ТЭЦ, а работу успешно совмещает с молодежной деятельностью.
В номинации "Экоактивист года"победил предприниматель из села Федоровка Костанайской области Наурызбек Бирмагамбетов. На его счету большое количество проведенных проектов и мероприятий по защите окружающей среды.
А в номинации "Cоциальный проект года" победу разделили студентка, руководитель проекта "Наука для всех" из города Петропавловска Валерия Астапова и основатель бойцовского клуба Tahtay Team, профессиональный боец по MMA из столицы Василий Тахтай.
Лучшими активистами года в номинации "Рухты Белсенді" признаны студенты Диас Тугельбаевиз Астаны и Аяулым Расылхан из города Тараза.
В период острой фазы пандемии мы ежедневно развозили горячее питание для более чем 300 семей. Для многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и лиц с особыми потребностями раздали более 120 тысяч медицинских масок. А тем, кто не мог выйти из дома, доставляли продукты и лекарства. Я считаю, что каждый казахстанец должен быть активным, неравнодушным. Приятно, что в партии AMANAT отметили мои заслуги", - сказала Аяулым Расылхан.
В рамках премии "Рухтастар" лучшими волонтерами года в номинации "Жылыжүрек" стал Талгат Чудобаев из Уральска и студентка Ақсанат Тулесова из Караганды. Лучшим медиаволонтером года признан известный активист, автор блога "Неизвестный Казахстан" Диас Камериданов из Астаны.
Благотворительностью и волонтерством я занимаюсь уже на протяжении 7 лет, у нас профиль такой - мы помогаем нуждающимся людям продуктами питания, копаем колодцы в отдаленных поселках и другие социальные проекты. Для меня лично волонтерство - это состояние души", - сказал Талгат Чудобаев.
Помимо этого, лучшим отделением молодежного крыла "Жастар Рухы" было признано отделение при Южно-Казахстанском университете имени М. Ауезова, а также при филиале партии AMANAT Ауэзовского района города Алматы.
Премия "Рухтастар" - это не просто встречи с добрыми друзьями и чествование заслуг активистов. Это невероятное вдохновение, мощный стимул и дальше заниматься общественной деятельностью, помогать нуждающимся, учиться, творить и мечтать. Думаю, что мне надолго хватит этого заряда мотивации", - сказала руководитель отделения "Жастар Рухы" при Южно-Казахстанском университете Гульрух Кудратуллаева.
Лучшими филиалами "Жастар Рухы" стали филиалы молодежного крыла Павлодарской и Акмолинской областей.
22.12.2022, 12:35 61541
Эксперты указывают на ряд причин для полного запрета фейерверков Эксклюзив КТ
Фото: pexels
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применения пиротехники и штрафах за ее применение в неположенных местах.
В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно лицом, привлекавшимся в течение года к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 437 КоАП (Нарушение тишины), влечет штраф в размере 30 МРП с конфискацией пиротехнических изделий", - заявили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.
В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, - влечет штраф в размере 25 МРП.
В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.
Организаторы шоу-программ и жители нашего мегаполиса не задумываются о последствиях, ведь пиротехника - мощный источник загрязнения окружающей среды. Группа ученых из США и КНР с помощью метаанализа 145 исследований, которые соответствовали установленным критериям поиска, оценили выбросы загрязняющих веществ при запуске фейерверков и пришли к выводу, что качество воздуха в это время серьезно ухудшается, что негативно отражается на здоровье человека и на животных", - отметила эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
По ее словам, основной компонент фейерверков - черный порох - состоит из восстановителей (порошка древесного угля, серы) и окислителей (нитрата калия и в ряде случаев перхлората калия). Также для улучшения визуальных эффектов добавляют алюминий, железо, сурьму и неорганические соли.
Когда фейерверк горит, сера, древесный уголь и металлический порошок быстро воспламеняются под действием окислителя, и выделяется большое количество тепла и света. При этом образуются газы, содержащие углерод, азот и серу, их оксиды, а также многочисленные частицы, например оксиды металлов", - пояснила эколог.
Обычно, подчеркнула она, ионы водорастворимых соединений-загрязнителей оседают на поверхности земли вместе с атмосферной влагой - они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды.
В общей сложности были выявлены 13 водорастворимых ионов, включая 5 катионов (Na+, Mg2+, K+, Ca2+ и NH4+) и 8 анионов (F-, Cl-, ClO4-, NO2-, NO3-, SO32-, SO42- и CO32-). Реже встречаются NO2-, SO32- и CO22-. Концентрации SO42- и K+ были максимальными во время фестивалей и достигли 23 микрограммов на кубический метр и 13 микрограммов на кубический метр, соответственно, что в 38,3 и 2,7 раза выше, чем в обычные дни", - заявила Айнур Сейлхан.
По словам эколога, такие высокие уровни объясняются тем, что сера и калий являются основными компонентами черного пороха, входящего в состав фейерверков.
В процессе горения сера превращается в SO2, который может быстро окисляться до SO42- либо при катализе металлами, либо фотохимически. Источником калия является селитра или перхлорат. Водорастворимых ионов по степени концентрации расположены в следующем порядке: CO32-> NO3-> Cl-> NH4+> Ca2+> Mg2+> Na+> NO2-> SO32-> F-. Это указывает на то, что концентрация вторичных компонентов аэрозоля (включая CO32-, NO3-, NH4+) постепенно увеличивалась и становилась "доминирующей" в дни проведения фестивалей. Средние концентрации CO32-, NO3-, NH4+ при горении фейерверков составляли 15, 14 и 8,7 микрограммов на кубический метр соответственно; соотношения между этими показателями и фоновыми составили 30,3, 2,2 и 4. Этот параметр применяют в качестве индикатора использования фейерверков", - пояснила эксперт.
Также в состав фейерверков добавляются специальные элементы для усиления зрелищности и декоративных эффектов.
Sr, Ba, Sb, Pb, Na, K и Cu применяют при производстве красных, желто-зеленых, светло-зеленых, зеленых, желтых, фиолетовых и синих фейерверков, поэтому неудивительно, что после сжигания пиротехники в воздухе обнаруживаются более высокие концентрации этих металлов. Хлориды и сульфаты кальция используются для создания оранжевого пламени и усиления цвета, а цинк - для создания дыма. Марганец используются в качестве топлива для увеличения яркости горения. Хром является катализатором увеличения скорости горения. Магний играет важную роль в образовании искр, алюминий вносит вклад в горение, искрение и придает блеск. Во время горения пиротехники было обнаружено 47 элементов. Наиболее распространенные: K, S, Ca, Al, Si, Mg, Na; Fe, Ba, Zn, Pb, Cu; Ti, Sr, Mn, Cr, As, Cd. Концентрации основных элементов при использовании фейерверков располагаются так: K> S> Ca> Al> Si> Mg> Fe> Na> Ba> Zn> Pb> Cu>Ti> Sr> Mn>Cr>As", - проинформировала эколог.
Кроме того, отметила эксперт, шум фейерверков способствует не только их привлекательности, но также создает шумовое загрязнение, что, очевидно, вредит органам слуха. От пиротехники страдают не только люди, но и городские птицы.
Например, во многих парках нашего города встречались сотни птиц, травмированные взрывами фейерверков и петард. По словам очевидцев, были замечены мертвые птицы. Предполагается, что птицы умерли от сердечных приступов. Последствия для здоровья от фейерверков можно разделить на физические повреждения и воздействие химических загрязнителей", - заявила Айнур Сейлхан.
Она также подчеркнула, что взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
Повреждения глаз, вызванные салютом, охватывают широкий спектр проблем - от легких травм до полной потери зрения или глаза. Искры от фейерверков могут попасть на одежду или горючие материалы, что может привести к ожогам. Газообразные и твердые загрязнители, включая металлы, выбрасываемые фейерверками, могут провоцировать заболевания органов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также рак", - сообщила эксперт.
Она пояснила, что краткосрочные последствия для здоровья преимущественно обусловлены вдыханием дыма, которое может обернуться кашлем, лихорадкой, одышкой и даже острой эозинофильной пневмонией.
В Дании, например, на одну тонну фейерверков приходится в среднем 0,012 случаев поражения глаз; в Швеции у 38% травмированных пациентов последствия повреждения глаз были необратимыми. О поражении глаз фейерверками в канун Нового года сообщали в Норвегии, Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Австрии, Новой Зеландии, Китае, Индии, Иране и других странах. Интересно, что свыше 80% пациентов составляли мужчины, а 70% из них были моложе 18 лет", - отметила она.
Эколог также подчеркнула, что следует информировать потребителей об опасностях, связанных с фейерверками, в том числе для окружающей среды.
В конце концов, изменение климата - одна из главных проблем современности. Поскольку новогодний фейерверк является давней традицией, людям будет нелегко изменить свое отношение к такому виду развлечений. В качестве эко-альтернативы можно рассматривать световую иллюминацию и современные голографические проекторы, производящие не менее впечатляющие свето-визуальные эффекты. Поскольку они экологический чисты и безопасны", - добавила эксперт.
Известный эколог, председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов подчеркнул, что в первую очередь вредоносное воздействие на окружающую среду оказывают выбросы серы. Также, по его словам, шумовой эффект, оказываемый на домашних или бродячих животных, может очень негативно сказаться на них.
Заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытываю стресс.
Ученый привел в пример исследования о влиянии урбанизации на жизнь снежного барса.
Мы наблюдали, как взрывчатка влияет на основной корм ирбиса. В основном это горные копытные: косули, маралы, горные козлы. В ходе наблюдения мы заметили, что копытные убегают галопом в сторону Кыргызстана. Скорее всего они ассоциируют это (салюты - Прим. ред) с выстрелами", - уточнил он.
По словам Алексея Грачева, для животных не так страшны петарды в черте города, как популярное в последнее время развлечение алматинцев - запускать салюты в горных районах.
Особенно это наблюдается в районе Медеу и Шымбулака, где расположены частные коттеджи для празднования нового года. Фейерверки там длятся ни один день, а в течении всего месяца. В результате животные убегают и даже не возвращаются именно в ущелье Малой Алматинки", - добавил эксперт.
Однако, не только животные испытывают стресс от громких звуков салютов, но и некоторые люди.
Психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова сообщила, что восприятие фейерверков человеческой психикой зависит от опыта, связанного с громкими звуками.
Если человек был свидетелем или участником боевых действий или же в январе в Алматы многие жители слышали выстрелы, которые раздавались рядом с их домами или из окон видели (…) людей, которые громили город", - пояснила психолог.
По ее словам, если у человека есть подобный травматический опыт, то фейерверки могут напугать человека.
Причем напугать даже не неосознанно. Напугать нашу глубинную такую биологическую животную часть, которая запоминает все обстоятельства каких-то травматических ситуаций, потенциально опасных для нас. Например, в Алматы в прошлом январе был туман и для многих людей, когда были трагические события января туман является таким тревожным явлением. Даже спустя год. Точно также громкие звуки могут быть для людей тревожными и волнующими", - добавила Ольга Третьякова.
Между тем, в некоторых городах Европы любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены, отмечает informburo.kz.
К примеру, в Германии с каждым годом вводится все больше запретов на эксплуатацию пиротехники. По мнению многих граждан, за удовольствие полюбоваться красивым зрелищем приходится платить слишком высокую цену - огромные выбросы ядовитой мелкодисперсной пыли в атмосферу, которые потом попадают в почву и воду, обожженные лица и оторванные пальцы, обострение заболеваний у пожилых людей, погибшие птицы, покалеченные и потерявшиеся животные, возгорания и пожары, уничтоженные здания и автомобили, а также огромные груды мусора на следующий день.
По данным ТАСС, подавляющее большинство жителей Германии - около 70% - высказались против запуска фейерверков в канун Нового года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.
В опросе, проводившемся 23 ноября, приняли участие 2 893 человека. 71% респондентов заявили, что необходимо запретить запуск петард и фейерверков в канун Нового года. 22% опрошенных поддерживают создание специальных зон, где будет можно запускать фейерверки. Еще около 8% немцев отказались отвечать на вопрос.
В прошлом году в Казахстане в ряде крупных мегаполисов также отказались от новогодних фейерверков.
Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.
Напомним, в 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".
Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.
22.12.2022, 11:39 63291
Бесплатные катки открылись в Алматы
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы круглосуточно работают четыре бесплатных катка, ожидается открытие еще двух, сообщили в городском акимате.
Бесплатные круглосуточные катки для горожан и гостей города работают в следующих местах:
- перед Парком Первого Президента;
- перед Дворцом Республики;
- в Ауэзовском районе в микрорайоне Таугуль по адресу Ыкылас, 8д;
- перед акиматом Наурызбайского района по адресу микрорайон Шугыла, 347.
Кроме того, на следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед домом школьников № 6 по адресу Сейфуллина, 13, и в Жетысуском районе в парке "Гулдер".
Вход бесплатный, стоимость аренды коньков на один сеанс (2 часа) составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания бесплатные. Пункты выдачи работают с 10.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 23.00 по выходным. Катки функционируют круглосуточно", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 20 декабря в Алматы зажгли главную елку города.
22.12.2022, 09:02 69451
Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология"
Фото: gov.kz
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Республики Казахстан начато досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий, сообщили в Антикоре.
Руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в 2 раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
21.12.2022, 16:23 84526
В Алматинском зоопарке родились ягуары
Фото: скриншот из видео almatyzoo
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке родились двое котят ягуара.
В канун Нового года мы хотим поделиться нашей радостной новостью! У нашей пары ягуаров Васька и Момын родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут", - сообщили в зоопарке.
Отмечается, что Мика похожа на папу, вся черная, а Мади в пятнышках, как мама.
Состояние мамы и малышей хорошее. Как и любые котята, Мади и Мика любят играть. Так как ягуары жители теплых стран Южной Америки, в зоопарке Алматы зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".
Читаемое
24.12.2022, 09:59В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 24.12.2022, 09:251961Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь 24.12.2022, 12:20791Названы участники военно-биологических проектов США 18.12.2022, 18:34130346В реанимации находятся пятеро детей, пострадавших в ДТП близ Актобе 18.12.2022, 09:59130226Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации 17.12.2022, 10:00128856В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 17.12.2022, 15:52127646Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 17.12.2022, 10:31ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями121571ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством199361В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34198516ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13197851В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33193776Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35190271Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?