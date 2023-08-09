В Алматы после жалоб пассажиров досрочно прекратил работу крупный автопарк
Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы передал все маршруты ТОО "Автотрансгаз" другим перевозчикам. Автопарк досрочно прекратил свою деятельность, сообщает пресс-служба акима Алматы.
С 24 июля 2023 года восемь маршрутов, которые обслуживало ТОО "Автотрансгаз", перешли к четырем перевозчикам. Такие оперативные меры акимат Алматы вынужден был применить в связи с досрочным прекращением деятельности данной компании в сфере пассажирских перевозок, чтобы предотвратить срыв маршрутов в рабочий день.
Компания "Автотрансгаз" прекратила работу на рынке городских пассажирских перевозок с 24 июля после завершения судебных разбирательств в пользу городского акимата. В отношении данной организации был подан судебный иск в связи с невыполнением своих обязательств. На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания, что негативно влияло на качество перевозок. Со стороны пассажиров была обоснованная критика касательно состояния автобусов, интервала движения и частого схода с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме", - рассказали в акимате.
Управлением городской мобильности Алматы были приняты оперативные меры по временному распределению маршрутов между действующими перевозчиками. В итоге восемь маршрутов переданы четырем перевозчикам города с поэтапным увеличением количества подвижных единиц по мере необходимости.
В частности, маршрут № 112 обслуживает ТОО "Алматыэлектротранс" с 10 автобусами вместо 5 действовавших. Также коммунальному автопарку переданы маршруты № 126, № 16 и № 3, где на линии курсируют 8, 9 и 2 автобуса соответственно.
Компании "ДуманТранском" переданы маршруты № 29р (2 автобуса) и № 47 (16 автобусов вместо 12 курсировавших).
Маршрут № 29 передан частному перевозчику "Экобас", который выпустит на линию 12 автобусов.
Маршрут № 85 теперь обслуживает ТОО "АвтоАлматранс", который запустил на линию 10 автобусов.
Таким образом, в настоящее время в Алматы пассажирские перевозки осуществляют 24 компании.
Также в пресс-службе напомнили, что в текущем году запланирован закуп 600 газовых автобусов, 100 из которых уже проходят оформление документов и будут выпущены на линию в ближайшее время. Поставка остальных автобусов запланирована до конца текущего года. По мере поступления новых атвобусов планируется обновление и усиление действующих и наиболее загруженных маршрутов города.
Напомним, В Астане больше половины пассажиров не платят за проезд, в связи с чем столичный автопарк недополучает средства для покрытия расходов на топливо, заработную плату, запчасти итд.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Алматы недостаточно эффективно разработана маршрутная сеть общественного транспорта.
Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена", - сказал президент.
Кроме того, отметил он, нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. В частности после 2025 года в городе должны исчезнуть дизельные автобусы.