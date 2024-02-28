В Алматы с 1 марта подорожает электричество

Акимат города планирует оказать поддержку по оплате комуслуг за электроэнергию для восьми категорий социально уязвимых граждан

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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта текущего года ожидается изменение цены на электроэнергию ввиду внедрения модели единого закупщика и изменения среднемесячной заработной платы, сообщила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.





В 2024 году в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" внесены изменения в инвестиционную программу АО "Алматинские электрические станции".





С 1 марта среднеотпускной тариф составит 28 тенге/кВтч без НДС;





- тариф для населения - 25,55 (+10%) тенге/кВтч без НДС;





- для юридических лиц - 29,73 (+11%) тенге/кВтч без НДС;





- для бюджетных организаций - 32,73 (-10%) тенге/кВтч без НДС;





- для производителей СЗПТ - 28 тенге/кВтч без НДС.





В свою очередь тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления, составят:





- первого уровня 23,16 тенге/кВтч без НДС;





- тариф второго уровня 30,66 тенге/кВтч без НДС;





- тариф третьего уровня 38,33 тенге/кВтч без НДС.





По словам главы ДКРЕМ, рост среднего чека для населения при среднем потреблении по лицевому счету в размере 208 кВтч составит 506 тенге.





В рамках проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию департаментом достигнут показатель в размере 8,7% (разрыв между средним показателем и тарифом для населения)", - добавила Асель Буденеева.





Стоит отметить, что акимат Алматы планирует оказать дополнительные меры соцподдержки по оплате комуслуг за электроэнергию для восьми категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других.





Акимат Алматы





Планируется увеличить размер компенсации до 0,75 МРП, или 2769 тенге. Для ее оформления людям из категории СУСН нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в дом социальных услуг. А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz при помощи ЭЦП. В разделе "Социальное обеспечение" необходимо зайти в подраздел "Помощь семьям", после чего выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа". Срок оказания данной госуслуги составит не менее 6 рабочих дней. После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня", - проинформировали в акимате.



