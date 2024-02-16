Дифференцированный тариф на питьевую воду вводят в Казахстане

Потребителей разделят на четыре группы по нормам потребления из расчета на одного человека

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов сообщил, что в Казахстане вводится дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, передает корреспондент агентства.





Механизм дифференциации по объемам потребления вводится для группы потребителей "население" в пределах установленной нормы потребления на одного человека. Соответствующий приказ Миннацэкономики вступил в силу 11 февраля, рассказал министр в ходе круглого стола в мажилисе.





Согласно приказу устанавливается четыре категории потребителей:





1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубометров в месяц на 1 человека. К ним будет применяться действующий тариф;





2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубометров в месяц на 1 человека. Они будут платить на 20% выше действующего тарифа;





3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубометров в месяц на 1 человека. Им придется доплачивать 50% свыше действующего тарифа;





4-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубометров в месяц на 1 человека. Данная категория будет платить по двойному тарифу.





По словам министра, при применении данного подхода дополнительный доход по стране составит порядка 13 млрд тенге. Эти средства монополисты должны будут направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, для снижения уровня изношенности сетей и уменьшения потерь.



