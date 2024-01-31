30.01.2024, 15:43 21751
Как владельцев автомоек заставят экономить воду, рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан рассказали, как планируется ограничить использование питьевой воды автомойками.
Мы будем повышать тарифы, причем значительно, для тех предпринимателей, которые используют питьевую воду для других нужд", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Он добавил, что в новом кодексе планируется предусмотреть определенный временный промежуток, в течение которого предприниматели должны будут установить оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей.
От всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего 1,3%. То есть это порядка 1,3 кубокилометра воды. Когда мы делали анализ, из них около 200 миллионов кубов используют станции технического обслуживания на мойку автомашин", - проинформировал глава ведомства.
Ранее в правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
Напомним, президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой.
Также сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф на воду.
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30.01.2024, 15:18 22936
Более 162 млрд тенге доначислено в бюджет по итогам мониторинга крупных компаний - КГД Дополнено
Налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге в 2023 году
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам 36 налоговых проверок, проведенных в 2023 году, доначислено налогов и пени 51,6 млрд тенге, взыскано в бюджет в целом 34 млрд тенге, сообщила директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов МФ РК Инкар Елубай.
Как рассказала глава департамента ГКД, по итогам 2023 года в результате мер налогового администрирования взыскано в бюджет 162,1 млрд тенге дополнительных резервов от крупных налогоплательщиков, за исключением недропользователей.
Она пояснила, что субъектами крупного предпринимательства, по которым проводился мониторинг, являются 354 налогоплательщика, из которых 105 - недропользователи, 249 - крупные налогоплательщики из различных секторов экономики.
По компаниям, состоящим на мониторинге, за исключением недропользователей, по итогам 2023 года поступления в республиканский бюджет увеличились на 823,5 млрд тенге, или на 36%, и составили 3123,1 млрд тенге (в 2022 году - 2299,6 млрд тенге)", - цитирует Инкар Елубай Zakon.kz.
Инкар Елубай также рассказала о работе по возвращенным государству активам.
Мы предоставляем сведения, которые имеются в наших информационных системах. У нас здесь здания, сооружения, гостиничные комплексы, бывшие санатории, железнодорожные тупики, бизнес-центры, денежные средства на счетах за рубежом и так далее. Возврат уже был осуществлен, но я думаю, что статистику предоставит вам уполномоченный орган", - приводит слова спикера портал "Казинформ".
По ее словам, среди тех, кто вернул государству активы, числятся как физические, так и юридические лица.
По физическим лицам, это более 2 тысяч человек. Причем в совокупности рассматриваются те пороги, о которых я говорила, - это 13 миллионов МРП, это рассматривается всегда в совокупности, это рассматривается во взаимодействии, если смотреть отдельно, то эта сумма выглядит меньше, когда вместе с аффилированными лицами, то сумма рассматривается в целом", - отметила глава департамента.
По ее словам, в бюджет поступило 3 млрд тенге.
13 миллионов МРП - это не одно физическое лицо, а группа компаний, это может быть 40-50 компаний, в том числе учредители. Всегда рассматривается в совокупности", - добавила Елубай.
Дополнено 30.01.2024, 16.20
В Комитете госдоходов также рассказали о результатах налогового администрирования недропользователей за 2023 год.
По словам главы специализированного департамента КГД Алибека Ибрайыма, на налоговом контроле органов госдоходов находится более 5 тыс. недропользователей, из них в нефтегазовом секторе - 205, горнорудном - 1309, общераспространенных полезных ископаемых - 1277, подземных вод - 2392.
Он отметил, что от недропользователей налоги составляют более трети доходов республиканского бюджета и практически полностью формируют Национальный фонд.
В прошлом году налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге (республиканский бюджет - 4,9 трлн тенге, Нацфонд - 4,6 трлн тенге, местный бюджет - 1,1 трлн тенге)", - приводит слова Алибека Ибрайыма Zakon.kz.
Напомним, за два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге.
30.01.2024, 14:34 23981
На 30% может подорожать электричество в Казахстане - МНЭ
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, на сколько и когда будут увеличены тарифы на электроэнергию и воду, передает корреспондент агентства.
Рост будет. В целом средний рост 20-30 процентов в зависимости от субъекта, насколько он изношен," - сообщил Куантыров о планах по увеличению тарифов на электричество.
Он добавил, что подорожает и вода. Тарифы планируется увеличить, так как сейчас "низкие чеки".
Например, 200-300 тенге или 500 тенге платят люди. Здесь можно чуть более агрессивно повышать. Иначе просто вода поступать не будет, поэтому сети надо ремонтировать", - дополнил министр.
По его словам, на тариф на электроэнергию влияет много факторов. В первую очередь - цена стратегических ресурсов, например угля.
Производство энергии в тарифе составляет 60-61%, все остальное - это сети, доставка и так далее. Конечно же, рост тарифов на производство будет влиять на общий тариф ну и за собой потянет корректировку тарифа по получению доставки этой энергии, по ее распределению и так далее. Но производство электроэнергии на ТЭЦ и сети - они все в разных регионах в разном состоянии", - объяснил министр экономики.
Министр отметил, что тарифы будут повышаться в течение года в зависимости от поступления заявок.
Алибек Куантыров также упомянул важность экономии питьевой воды. В начале января в МНЭ сообщали, что в 2024 году в Казахстане планируется ввести социальные нормы потребления коммунальных ресурсов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают заявки на повышение тарифов на электроэнергию.
Также напомним, что президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой.
Нормы потребления коммунальных ресурсов планируют внедрить в Казахстане.
30.01.2024, 12:21 26841
Продажи сигарет в Казахстане выросли почти на 70% за год
Фото: energyprom.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко выросли продажи сигарет. За год реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь-ноябрь 2023 года 29,4 млрд штук.
Производство табачных изделий в Казахстане за январь-декабрь 2023 года составило в стоимостном выражении 283 млрд тенге против 287,9 млрд тенге за аналогичный период 2022-го. В натуральном выражении производство сигарет и папирос выросло на 4%, до 18,1 млрд штук", - сообщает Energyprom.
Казахстанские табачные фабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы менее чем наполовину: по итогам января-ноября 2023 года их доля составила 48,5% - значительно меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 74,7%. Доля импорта в свою очередь выросла с 25,3% до 51,5%, а объем - с 5,6 млрд до 17,7 млрд штук. Экспорт табачных изделий увеличился на 11,9%, до 5,1 млрд штук.
Реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь-ноябрь 2023 года 29,4 млрд штук.
По итогам декабря 2023 года сигареты подорожали лишь на 0,3% за месяц. Для сравнения: в декабре прошлого года был отмечен рост цен на 1%. Самое заметное месячное удорожание сигарет в 2023 году наблюдалось в январе (3%), апреле (2,9%) и июле (2,6%).
За год цены на сигареты увеличились сразу на 18,8%, годом ранее был зафиксирован рост цен на 16,8%.
Среди регионов РК наибольшее годовое удорожание сигарет было отмечено в Костанайской (27,6%), Западно-Казахстанской (25,6%) и Атырауской (21,6%) областях. Наименьший - хотя и на внушительные 12,6% - рост цен наблюдался в Павлодарской области", - сообщает сайт.
Напомним, на минувшей неделе казахстанские мажилисмены приняли законопроект, запрещающий ввоз, производство, продажу и распространение в стране вейпов. Далее поправки должны рассмотреть в сенате, а затем отправить на подпись президенту Токаеву.
Запрет на вейпы в Казахстане обсуждают из-за того, что в выделяемом ими дыме много химических веществ, влияние которых до конца еще не изучено. Кроме того, каждый второй школьник в стране покупает и употребляет вейпы, а из-за разнообразия запахов родителям трудно определить, что их дети попали в пагубную зависимость (с сигаретами такого не происходит, запах сразу выдает проблему)", - пишет Energyprom со ссылкой на inbusiness.kz.
Еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
29.01.2024, 18:54 42601
В Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 9% за год
Фото: freepik.com
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере воздушного транспорта достигли 57,7 млрд тенге - сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
Наибольший объем инвестиций пришелся на Шымкент: 34,4 млрд против всего 4,4 млрд тенге годом ранее. Еще 17,8 млрд тенге было направлено в Алматы, 5,4 млрд тенге - в Астану, 27,4 млн тенге - в Алматинскую область.
Доходы предприятий воздушного транспорта от перевозок составили 745,1 млрд тенге, в том числе от перевозок пассажиров во всех сообщениях - 731,9 млрд тенге, от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях - 13,2 млрд тенге.
Грузоперевозки в секторе по итогам января-декабря 2023 года составили 23,8 тыс. тонн - на 2,9% меньше, чем годом ранее. В том числе 14,2 тыс. тонн пришлось на Алматы, 6,4 тыс. тонн - на Шымкент, 3,2 тыс. тонн - на Астану.
Что касается пассажироперевозок, за двенадцать месяцев 2023 года показатель составил 13,3 млн человек, годовой рост - на 20,7%. Самый значительный показатель традиционно был зафиксирован в Алматы: 4,5 млн человек, плюс 23,1% за год. Наименьший показатель пришелся на Алматинскую область - 2,8 тыс. человек.
По итогам декабря 2023 года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли в цене на 8,6% в годовой динамике.
В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Атырауской области: сразу на 37,1%. Далее идут Кызылординская (плюс 29,9%) и Актюбинская (плюс 20,2%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Алматинской области: на 1,1%.
В пяти регионах страны - в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях - цены снизились.
29.01.2024, 18:25 43231
Air Astana объявила диапазон цен в рамках IPO
Ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 2,13 до 2,75 доллара за акцию
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество Air Astana объявило диапазон цен в рамках IPO, сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи.
Ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов за ГДР и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию. Окончательная цена предложения за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона предложения. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 акции", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что заявки инвесторов на акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге.
Исключительно в информационных целях ценовой диапазон предложения от 2,13 до 2,75 доллара за акцию эквивалентен диапазону от 956 до 1237 тенге за акцию по официальному курсу НБК, действующему на дату настоящего объявления", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
Позже стало известно, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
29.01.2024, 13:24 48396
Нацбанк инвестировал пенсионные активы в облигации НУХ "Байтерек"
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана приобрел облигации НУХ "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет для планируемого в течение 2024-2025 годов инвестирования пенсионных активов на рыночных условиях, сообщили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге", - говорится в пресс-релизе.
В Нацбанке пояснили, что покупка "облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков".
Привлеченные средства "Байтерек" направит на финансирование проектов транспортной инфраструктуры.
Реализация данных проектов соответствует целям по диверсификации и росту экономики, а также позволит расширить транзитный и транспортный потенциал в сфере грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом", - сообщает Нацбанк.
В информации подчеркивается, что проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга.
Эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении пяти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения", - уточнили в Нацбанке.
Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал планы по изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ для инвестирования в крупные проекты. Он заверил, что ответственность перед пенсионным фондом будут нести не конкретные проекты, а "Самрук" и "Байтерек".
29.01.2024, 13:07 50206
Как можно увеличить порог превышения НДС, рассказали в КГД
Для перехода на режим розничного налога может предоставить налоговое уведомление в органы госдоходов по месту нахождения деятельности, при этом ведя бизнес в разных населенных пунктах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - О возможности увеличить порог превышения НДС рассказали в департаменте государственных доходов Алматы.
В релизе говорится, что мало кто из предпринимателей задумывается о вопросе налогообложения и о возможном росте налогооблагаемого оборота, ведущего к обязательной регистрации на НДС.
Если оборот предпринимателя превысит 20 000 МРП - 73 840 000 тенге (месячный расчетный показатель в 2024 г. - 3692 тенге), то возникает обязанность регистрации на НДС и оплаты дополнительно 12% налога. Данный вопрос в 2023 году для предпринимателей на упрощенке был на пике актуальности и вызвал большой резонанс. Однако существует возможности увеличить порог превышения НДС", - рассказали в ДГД.
Каким образом это можно сделать:
- применить трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), состоящую из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных, устройства для приема безналичных платежей, а также возможностью автоматизированно управлять бизнесом и формировать налоговую отчетность. Где порог НДС составляет 124 184 МРП, или 458 487 328 тенге;
- воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога, что дает возможность не быть плательщиком НДС при обороте до 2,2 млрд тенге и штате работников до 200 человек, с уплатой налога 4% при продаже физлицам, 8% - сделках с юрлицами, за минусом фонда оплаты труда.
Местные представительные органы имеют право понижать размер ставки налога не более чем на 50 процентов с 4% до 2%, решение может быть принято с 1 января 2024 года до 31 марта 2024 года.
Предприниматель, желающий перейти на режим розничного налога, может предоставить налоговое уведомление в органы госдоходов по месту нахождения деятельности, при этом ведя предпринимательскую деятельность в разных населенных пунктах", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время перечень видов деятельности расширен в 2 раза: со 190 до 364 видов деятельности.
Это такие виды деятельности, как розничная торговля, деятельность ресторанов и общепита, образование в области спорта и отдыха, культуры, издательская деятельность, организация конференций и торговых выставок, услуги по ремонту, аренде строительных машин и т.д. Полный список доступен на сайте ДГД Алматы", - сообщили в департаменте.
29.01.2024, 12:20 38281
Qazaq Air увеличила количество рейсов в Новосибирск
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Qazaq Air будет летать из Астаны в Новосибирск 4 раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Полеты будут выполняться 4 раза в неделю по следующему расписанию (указано местное время):
По понедельникам и пятницам:
- IQ 5005 Астана 20.40 - Новосибирск 23.30
- IQ 5006 Новосибирск 00.30 - Астана 01.20
По средам:
- IQ 5005 Астана 14.30 - Новосибирск 17.30
- IQ 5006 Новосибирск 18.30 - Астана 19.10
По субботам:
- IQ 5005 Астана 18.00 - Новосибирск 21.00
- IQ 5006 Новосибирск 22.00 - Астана 22.55
Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов:
- Алматы - Астана - Новосибирск
- Актобе - Астана - Новосибирск
- Жезказган - Астана - Новосибирск
- Талдыкорган - Астана - Новосибирск
- Петропавловск - Астана - Новосибирск.
Забронировать и купить билеты возможно с сегодняшнего дня на официальном сайте авиакомпании, а также в офисах продаж.
Авиакомпания возобновила полеты в Новосибирск с 15 января.
Напомним, Казахстан ведет переговоры о продаже Qazaq Air вьетнамской компании.
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