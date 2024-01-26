Президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой

Токаев указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города Алматы, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города Алматы, сообщили в Акорде.





Президент отметил, что обеспечение водоснабжением города Алматы - это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города.





Казахстан - вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа", - сказал глава государства.





Президент ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" по 3000 кубометров, а также насосной станции.





Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, вода, поступающая с водозаборов "Каптаж", "Бастау" и фильтровальной станции "Медеу", будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.





В рамках исполнения поручения президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 километров и модернизации 46 километров сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%", - рассказали в пресс-службе президента.





Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.





Как отметили в акимате, в этом году планируется завершение строительства водозабора "Каргалы", который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района





В следующем году планируется завершить строительство водозабора "Аксай", что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.





Напомним, в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.



