В правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы

Казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Султан Камалетдинов во вторник, 30 января, на заседании мажилиса заявил о проблемах с обеспечением военнослужащих обмундированием.





По словам Султана Камалетдинова, с начала 2000-х годов финансирование вещевого обеспечения увеличивалось только с учетом изменений численности Вооруженных сил, что не позволяло достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом.





Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих существенно снижает возможность для полноценного вещевого обеспечения военнослужащих. Например, фактическое финансирование на 2024 год составило 27,3 млрд тенге, или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге", - сказал начальник Генштаба.





Он добавил, что на сегодня казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%.





Стоит отметить, что вещевое имущество это не только обмундирование личного состава, но и палатки, технические средства вещевой службы.





Но нас сейчас больше всего беспокоит обмундирование. Это военнослужащие срочной службы и курсанты, они у нас обеспечены на 100%. Что касается офицерского состава и военнослужащих по контракту, которым предусмотрено кроме полевой формы одежды повседневная форма одежды, специальная форма одежды, здесь действительно существуют проблемы. Вот и собирается эта задолженность, которая сейчас имеется. Я в докладе сказал, что подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения", - сказал замминистра обороны.