В правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил на заседании правительства проект Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы, передает корреспондент агентства.
Концепция предусматривает ряд неотложных мер по строительству 20 новых водохранилищ, реконструкции 15 водохранилищ и более 14 тысяч километров ирригационных каналов, модернизации гидротехнических сооружений в целях обеспечения водной безопасности страны и снижения дефицита воды. Реализация комплексного плана позволит к 2030 году увеличить площадь орошаемых земель до 2,5 млн га, а объем имеющихся водных ресурсов - на 2,4 кубического километра путем снижения расхода воды при транспортировке с 50% до 25%", - сообщил министр.
Кроме того, по его словам, реализация плана позволит улучшить состояние гидротехнических сооружений для устойчивого водоснабжения отраслей экономики, а также снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Чтобы стимулировать фермеров применять водосберегающие технологии, совместно с Министерством сельского хозяйства начата работа по увеличению с 50% до 80% доли субсидирования затрат на создание ирригационных систем, приобретение оборудования капельного и дождевального орошения. По оценкам Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, это позволит экономить порядка 2,1 кубического километра воды, а также увеличить урожайность сельхозпродукции в 1,5-2 раза", - отметил Нуржан Нуржигитов.
Для развития системы учета и прогнозирования водно-ресурсного потенциала страны, а также совершенствования информационных систем управления водными ресурсами планируется создание информационно-аналитического центра. Кроме того, министерство совместно с нацкомпанией "Казакстан Гарыш Сапары" разрабатывает интерактивную геоинформационную платформу по водным ресурсам.
Концепция предусматривает цифровизацию более 3,5 тысячи километров каналов и автоматизацию учета воды на оросительных системах. Также планируется улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что важным направлением концепции является строительство и реконструкция необходимой водохозяйственной инфраструктуры.
У главной водной артерии центрального Казахстана и столицы - канала имени К. Сатпаева - эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию. В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%", - отметил Смаилов.
По его словам, капельное орошение используется всего на 84 тысячах га из планируемых 312 тысяч.
Учитывая дороговизну технологий для большинства аграриев, следует наладить их собственное производство. Такие проекты уже обсуждаются. Важно их реализовать", - отметил он.
Он поручил Министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства в месячный срок внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования.