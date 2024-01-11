Водные ресурсы Казахстана соберут в единую информсистему
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Единая информационная система водных ресурсов появится в Казахстане, сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Министерство водных ресурсов и ирригации РК совместно с национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары" работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов. Она будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны. Система позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя", - пояснили в министерстве.
Глава ведомства Нуржан Нуржигитов подчеркнул важность оцифровки водных ресурсов.
На сегодня ведется работа по цифровизации оросительных сетей в нескольких областях Казахстана. В дальнейшем планируется интеграция элементов цифровизации в общую информационную систему", - сообщил министр.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.
В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова заявила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.
Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.
Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.