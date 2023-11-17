ЕАБР прогнозирует серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году  

В связи с предстоящим дефицитом банк предлагает 10 практических шагов по водосбережению в Центральной Азии

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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия в 2023 году столкнулась с серьезным дефицитом поливной воды и может столкнуться с ним вновь к 2028 году. Такой прогноз дает Евроазиатский банк развития в представленном сегодня в Алматы докладе "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии".









По словам спикеров, сельское хозяйство базируется на орошаемом земледелии и потребляет до 80% воды. Именно поэтому решение вопросов водосбережения является одним из ключевых направлений работы не только ЕАБР, но и Всемирного банка, а также Азиатского банка развития.





ЕАБР





Спикеры перечислили несколько основных проблем, из-за которых возникает дефицит полива и, как следствие, плохая урожайность.





Устаревшая ирригационная инфраструктура





Средний возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет. До 50% орошаемых земель подвержены засолению. Экономическая эффективность использования воды в сельском хозяйстве является низкой. 40% воды теряется в системе оросительных каналов", - говорится в докладе ЕАБР.





Ввод в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане





По данным экспертов, после ввода канала в эксплуатацию поступление речного стока Амударьи со стороны Афганистана существенно сократится, что в первую очередь приведет к нехватке воды в Таджикистане и Узбекистане.





ЕАБР





К 2028 году сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию приведут Центрально-Азиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов, оцениваемому аналитиками ЕАБР в 5-12 км3", - сообщается в докладе.





Переход к водосбережению представляется безальтернативным решением проблемы сохранения потенциала орошаемых земель и обеспечения продовольственной безопасности в Центральной Азии. Необходимость перехода вызвана не только климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амударьи со стороны Афганистана.





Сложные переговорные процессы по воде





По словам спикеров, сторонам сложно договориться о рациональном использовании воды. Страны верхнего бассейна Амударьи используют воду зимой для выработки энергии, страны нижнего бассейна - летом для полива. Учитывая, что задачи разные, договориться и прийти к консенсусу - сложная задача, решаемая в некоторых случаях только на политическом уровне.





Несмотря на комплексные проблемы, ЕАБР в своем исследовании предлагает реализовать 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики.





Для их реализации потребуется взаимодействие государств, фермеров и многосторонних институтов развития", - подчеркнули спикеры.









ЕАБР предлагает следующие меры:





Консолидированный региональный подход





Для этого ЕАБР предлагает создать Международный водно-энергетический консорциум Центральной Азии (МВЭК ЦА), который мог бы сосредоточиться на реализации ирригационных проектов наравне с энергетическими. Его создание облегчит взаимодействие и диалог многосторонних банков развития (МБР) с государствами региона. Консорциумы могут создаваться и для реализации отдельных крупных инвестиционных проектов (крупные гидротехнические объекты). Сотрудничество МБР могло бы решить задачу привлечения инвестиций в ирригацию. МБР, действующие в регионе, могут выступить в качестве финансовых операторов, совместно реализуя сложные проекты, привлекая дополнительные финансовые ресурсы и обеспечивая эффективное финансовое сопровождение сложных проектов. Целесообразно создание Регионального производственно-сервисного кластера, специализирующегося на современном ирригационном оборудовании. По площади орошаемых земель Центральная Азия занимает пятое место в мире (по совокупности) после Китая, Индии, США и Пакистана и представляет собой емкий рынок ирригационного оборудования в 140-320 млн долл. Это 4-8% мирового рынка. Консолидация позиции стран ЦА по укреплению сотрудничества с Афганистаном. Целесообразно предложить схему партнерства в действующих механизмах управления водными ресурсами Центральной Азии, в том числе на платформе МФСА и других региональных организаций, вовлеченных в сферу трансграничных водных ресурсов.





Переход к водосбережению должен быть обеспечен финансовыми ресурсами и требует институциональных решений.





Развитие водно-ирригационных систем Центральной Азии нуждается в привлечении значительных инвестиций, в том числе в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Мировой опыт, исследованный в докладе через множество кейсов применения ГЧП, указывает на то, что такая форма финансирования является эффективной. Помимо бюджетных средств высокое значение для финансирования таких проектов имеют также финансовые ресурсы МБР. Исключительно важно организовать правильный учет воды на межхозяйственных каналах и в фермерских хозяйствах при участии ассоциаций водопользователей (АВП). Укрепление организационно-правового статуса АВП повысит ответственность и обязательства АВП относительно использования водных ресурсов. Эти меры позволят впоследствии перейти к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств. Постепенное включение в тариф инвестиционных отчислений поможет бюджетным водохозяйственным организациям осуществлять инвестиции в строительство, модернизацию и реновацию ирригационных систем. В условиях ограниченности водных ресурсов и достижения предела экстенсивного ведения орошаемого земледелия в Центральной Азии усиливается роль индустриальных технологий ведения сельского хозяйства. Для противодействия повсеместному засолению орошаемых земель, целесообразно улучшить их мелиоративное состояние путем переустройства оросительных и дренажных систем. К примеру, внутрихозяйственные земляные каналы могут быть переоборудованы в лотковые, а существующие могут быть заменены системой трубопроводов для подачи воды на поля. Это сократит фильтрационные потери в три-четыре раза. Рекомендуется повсеместно внедрить цифровые технологии в водном хозяйстве. Это позволит рационально распределить воду, обеспечит точный водоучет и значительно облегчит переход к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств. Ожидаемая экономия потерь воды от внедрения цифровых технологий водоучета оценивается в 12-15% в год. Целесообразно также организовать постоянную систему мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель и засоления почв с использованием дистанционной спутниковой диагностики. Рекомендуется повсеместно использовать современные технологии полива, лазерной планировки земель, возделывания сельскохозяйственных культур. Так, качественная планировка позволяет реализовать новые механизированные и водосберегающие технологии поверхностного полива по бороздам. Урожайность на выровненном под уклон поле при поливе по бороздам значительно возрастает, а экономия воды может составить от 20 до 30% в год.





ЕАБР





На комплексное решение вопросов не так много времени, всего лет пять, и поэтому странам ЦА не обойтись без консолидированного регионального ответа. Важно максимальное содействие банков развития, включая многосторонние институты", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.





Такого же мнения придерживается региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.





Инвестиции в Центральную Азию у нас составляют 12 млрд долларов на сегодняшний день. И приблизительно четверть инвестиций относится к сектору воды, энергетики или защиты окружающей среды. Т.е. эта тема для нас очень важная, и, если мы смотрим на перспективу, на те проекты, которые мы только начинаем готовить, доля этих секторов возрастет почти до половины. Это говорит о том, что запрос очень большой", - подчеркнула Проскурякова.





Спикеры в один голос заявили, что вопросы водосбережения являются абсолютно безальтернативным решением проблем региона и одними из главных в повестке международных финансовых институтов на сегодняшний день.









Подробнее с содержанием доклада "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии" можно ознакомиться на сайте ЕАБР.





Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.





В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды.





Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.





15 сентября, на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил , что к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.



