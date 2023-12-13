Засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство - эксперт

Фото: kabar.kg

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Системный аналитик Бактыбек Саипбаев в интервью ИА "Кабар" рассказал об истощении ледников в Центральной Азии и угрозах, которые несет региону ускоряющееся изменение климата. Последствия усиливающихся волн жары и засух могут быть самыми печальными. Поэтому эксперт говорит о необходимости принятия экстренных мер, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, способную превратить ЦА в безжизненное пространство.





По оценкам экспертов, через 5-10 лет Центральная Азия войдет в состояние постоянного дефицита водных ресурсов. Это ставит под угрозу не только энергетическую, но и продовольственную безопасность региона. Исследования гляциологов показывают, что за последние 50 лет Кыргызстан и Таджикистан потеряли около трети площадей своих ледников. Кроме того, по данным ученых, темпы изменения климата заметно ускорились. Что нужно делать уже сейчас?





- Начнем с того, что система ледников Центральной Евразии (то есть бывших пяти республик советской Средней Азии) находится на вершинах гор Тенир-Тоо (Тянь-Шань) и Памиро-Алая и занимает площадь около 18 000 квадратных метров. Для сравнения: площадь системы ледников Альпийских гор Западной Европы составляет около 2000 квадратных метров.





Более 8000 ледников расположены на вершинах гор Кыргызстана. Это приблизительно 4% территории республики, то есть свыше 8000 квадратных метров. Еще около 9000 ледников находятся в горах Таджикистана и занимают примерно 6% республики, то есть свыше 9000 квадратных метров. Всего Кыргызстан и Таджикистан владеют примерно 75% водных ресурсов Центральной Азии.





Постоянные наблюдения за ледниками Центральной Евразии начали вестись с начала 50-х годов и продолжались до конца 90-х годов XX века. При этом подробно изучались только 6-7 ледников, в то время как, например, в Альпах наблюдения велись за 64 ледниками.





Действительно, площадь наших ледников сократилась примерно на 30%. Почему же это произошло? Дело в том, что в 60-е и 70-е годы ХХ века руководство СССР требовало с республик Средней Азии все большего количества хлопка, пшеницы и мяса. Естественно, чтобы получать все большие и большие урожаи хлопчатника, пшеницы и других сельскохозяйственных культур, а также увеличивать поголовье сельскохозяйственных животных, требовалось все больше воды, которая просто перестала доходить до Аральского моря.





Поэтому со второй половины 70-х и все 80-е годы Аральское море уменьшалось в размерах, а в конце 90-х годов произошла экологическая катастрофа планетарного масштаба. Впервые в истории Земли благодаря экологически непродуманной антропотехногенной деятельности людей высохло целое море! Сейчас от Аральского моря остались лишь два озера, а климат в Центральной Евразии стал более резко континентальным, усилились перепады суточных и сезонных температур.





Огромные площади бывшего морского дна Арала превратились в пустыню. Ветра поднимают со дна бывшего моря песчаные бури. Песок этих бурь вперемешку с сульфатами, хлоридами, токсичными солями тяжелых металлов, которые появились там из-за чрезмерной химизации сельского хозяйства, долетает до ледников Кыргызстана и Таджикистана и оседает на их поверхности. Из-за этого ледники начали усиленно таять. Вдобавок деградацию ледников усилило и изменение мирового климата. В результате площадь наших ледников сократилась примерно на треть.





Что же делать? Как остановить или хотя бы замедлить таяние ледников?





- В первую очередь, необходимо ежегодно планомерно и систематически, и на протяжении весьма длительного периода времени, высаживать на склонах гор, вокруг ледников саженцы деревьев. По принципу гидробиотического насоса деревья начнут своими корнями извлекать под землей воду, а через крону выделять влагу в атмосферу, которая затем будет конденсироваться и формировать облака. В свою очередь облака начнут над ледниками отдавать свою влагу в виде дождей. В конечном итоге дожди начнут помогать ледникам образовывать новый лед.





Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта им должны помочь Узбекистан и Казахстан, поскольку только таким способом они смогут избежать надвигающегося дефицита воды.





Во-вторых, надо наконец завершить строительство каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Дело в том, что эти гидротехнические сооружения в первую очередь задумывались как водосборники, а не производители электроэнергии. Их главная задача состояла в бесперебойном обеспечении Узбекистана и Казахстана поливной водой в весенне-летний период.





Водохранилища этого каскада гидроэлектростанций также способствовали бы смягчению горного климата, сдерживанию мирового потепления, а испарения воды с поверхности этих водохранилищ также бы формировали облака, которые бы изливали свои дожди на ледники.





Таким образом, с помощью систематического высаживания саженцев деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников, а также завершения строительства каскада ГЭС на реке Нарын и формирования на них водохранилищ мы смогли бы существенно смягчить климат в нашем регионе, снизить темпы его потепления, а также затормозить таяние ледников и остановить их деградацию.





Завершение строительства "Камбар-Ата-1" (а работа этой гидроэлектростанции предполагалась в совместном каскаде с Токтогульской ГЭС) могло бы решить в нашем регионе проблемы и с накоплением воды, и с производством электроэнергии на много лет вперед. Кыргызстан пытается реанимировать этот проект, создан консорциум с Узбекистаном и Казахстаном. Но каких-то активных действий в запуске строительства "Камбар-Ата-1" мы сейчас не видим. То есть нужно искать какие-то альтернативы.





- Я с Вами согласен. В настоящее время мы не видим реальной заинтересованности со стороны крупных компаний-доноров и международных организаций в реализации именно таких крупных проектов, как, например, "Камбар-Ата-1".





А ведь строительство Камбаратинской ГЭС-1 задумывалось еще во времена СССР, в 60-е годы ХХ века. В 80-е годы уже появился проект строительства этой гидроэлектростанции. С тех пор прошло более полувека, и, как говорится, "воз и поныне там". Лишь Всемирный банк дал нам сравнительно недавно несколько миллионов долларов на обновление технико-экономического обоснования строительства ГЭС "Камбар-Ата-1". Однако само строительство этой ГЭС до сих пор не запущено.





На мой взгляд, в этом факте как раз и проявляется абсолютная незаинтересованность крупных международных инвесторов. Поэтому считаю правильным, что президент Кыргызской Республики создал консорциум с нашими ближайшими соседями, чтобы активизировать эту работу. Ведь в первую очередь это нужно Узбекистану и Казахстану, потому что без воды могут остаться именно они. А финансирования от крупных международных банков мы можем так и не дождаться. Сейчас нужно исходить именно из этого пессимистического сценария. Думаю нам нужно исходить из того, что западные финансовые институты нам денег не дадут. К нашей экологии у них отношение постольку поскольку, и если Центральная Азия опустеет из-за засух и нехватки воды, то их это сильно не опечалит. Поэтому действовать нужно самим, в сотрудничестве с теми, кто не подводит и не стопорит проекты.





Да, международные банки и другие финансовые организации дают нам определенные деньги на строительство малых ГЭС и других альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряки) в рамках глобального проекта развития без углеродной, "зеленой" энергетики. Они считают, что дефицит электроэнергии в нашей республике можно будет покрыть именно за счет развития этих альтернативных источников. Однако они совершенно не учитывают нарастающий с каждым годом глобальный экологический кризис во всем регионе Центральной Евразии. Это и деградация ледников, и маловодье, и нехватка поливной и питьевой воды, и нерациональное водопользование.





Это все понятно. Но ведь малые ГЭС не позволяют собирать и накапливать воду. А солнечные и ветряные электростанции не могут работать стабильно из-за меняющихся погодных условий, ведь не всегда светит солнце или дует ветер. Поэтому в пасмурную погоду или в штиль они ничего не вырабатывают. Можно ли полностью полагаться на "зеленую" энергетику?





- Я полагаю, что решить проблему дефицита электроэнергии в нашем регионе Центральной Евразии с помощью только этих видов "зеленой" энергетики вряд ли удастся.





Ведь потребности в электроэнергии, а также в поливной и питьевой воде непрерывно растут. Это связано как с развитием экономики государств этого региона, так и со стремительно растущим населением этих стран. Например, в Узбекистане скоро будет жить около 40 миллионов человек, а в Казахстане - более 20 миллионов. А значит, им будет нужно все больше питьевой воды, а также все больше сельскохозяйственной продукции, то есть и поливной воды.





Но следует отметить, что в рамках развития все той же "зеленой" энергетики существует еще несколько способов в преодолении как дефицита электроэнергии, так и дефицита воды.





Во-первых, это развитие атомной энергетики. Недаром "Росатом" готовится запустить строительство атомных АЭС и в Узбекистане и в Казахстане!





В нашей горной республике в условиях высокой сейсмичности целесообразно выбрать другой вариант. Вместо строительства традиционной большой стационарной АЭС нам нужны компактные атомные электростанции закрытого типа, наподобие тех, которые "Росатом" устанавливает на атомные ледоколы.





Как известно, Россия является мировым лидером в строительстве атомных ледоколов. Эти корабли работают с помощью именно таких компактных АЭС, которые абсолютно безопасны. Уже более полувека Россия строит такие ледоколы для освоения Арктики, и никаких аварий на таком типе АЭС зафиксировано не было. Дело в их конструкции. Их собирают и готовят прямо "в сборе" на заводе, а потом привозят и устанавливают на ледоколы. В них загружено фиксированное количество атомного сырья, рассчитанного на определенное количество лет работы. После этого такую АЭС просто снимают и отправляют обратно на завод-изготовитель, а вместо нее устанавливают новую энергетическую станцию, которая проработает новый срок, причем речь идет не о годах, а о десятилетиях.





Если "Росатом" установит одну такую компактную АЭС закрытого типа, например, в городе Кара-Балте, то она обеспечит электричеством всю Чуйскую область. Аналогично если вторую АЭС такого же типа установить, скажем, в городе Кызыл-Кие, то она закроет потребности в электроэнергии всей Ошской области.





В результате в зимний период нам не пришлось бы сливать воду для выработки электричества из Токтогульского водохранилища и из других водохранилищ Нарынского каскада ГЭС. Тогда мы смогли бы всю зиму накапливать воду для наших соседей, как в водохранилище Токтогульской ГЭС, так и в перспективе в водохранилище Камбаратинской ГЭС-1.





Кстати, общий потенциал всей гидроэнергетики Кыргызстана, включая и большие, и малые ГЭС, составляет около 150 миллиардов киловатт-часов. А освоено нами не более 15% этого потенциала!





Ежегодный сток воды в Кыргызстане составляет примерно 46-47 миллиардов кубических метров. При этом мы используем не более 20% этого стока. Остальные 80% воды уходит в низовья, к нашим соседям, и совершенно бесплатно! Поэтому, на мой взгляд, мы имеем полное моральное право попросить Узбекистан и Казахстан оказать братскую помощь в завершении строительства каскада ГЭС на реке Нарын, а также в реализации масштабного природоохранного проекта по высадке деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников для спасения системы ледников Центральной Евразии. Ведь это в их же интересах!





А не думаете ли вы о том, что идея использования пусть даже мирного атома встретит активное сопротивление? Ведь существуют силы, не очень заинтересованные в том, чтобы Кыргызстан решил свои проблемы в водно-энергетической сфере. Мы ведь все видели, каким образом и в каких масштабах была поднята протестная волна в Казахстане, когда тамошние власти заявили о своих намерениях развивать атомную энергетику.





- Ну, во-первых, надо различать здоровую, конструктивную оппозицию от голосистых НПО, которые чаще всего финансируются не очень дружественными нам странами. Во-вторых, у нас много активистов гражданского общества, которые защищают вполне разумные природоохранные проекты. Но есть и так называемые "радикальные экологисты", наподобие пресловутой Греты Тунберг. Все должны осознать, что подобные экоактивисты-экстремисты - это просто зарубежное лобби. И это лобби ничего хорошего для народа Кыргызстана не хочет. Их мечта - ослабить наше государство, организовать и совершить очередную "цветную" революцию, привести к власти марионеток, послушно идущих в фарватере чужой политики, и, в конечном итоге, завладеть и управлять нашими природными ресурсы. Кстати, власти Казахстана решили обойти протесты против строительства АЭС очень интересным политическим маневром - через референдум! В результате протесты против развития атомной энергетики постепенно стихли.





Так что, я очень надеюсь, что в вопросах развития мирного атома наш президент и правительство, с одной стороны, и наше гражданское общество, с другой стороны, будут меньше всего ориентироваться на иностранных агентов и радикальных экологов. Ведь их принцип действий очень прост: "чем хуже нам, тем лучше им"! То есть, чем хуже будут идти дела в нашем регионе, чем больше противоречий будет между соседями, тем легче будет внешним силам завладеть и управлять нашими ресурсами. Я надеюсь, что о грандиозной афере с Кумтором никто не забыл, нельзя допустить чтобы то ж самое произошло с нашим главным богатством - водой.





Вы сказали, что существует еще несколько способов преодоления дефицита электроэнергии и воды. Атомную энергетику мы обсудили. Что вы еще имели в виду?





- Ну, в первую очередь, я бы обратил внимание на глобальный проект переброски части стока некоторых сибирских рек, (имеются в виду Иртыш, Обь, Тобол и Ишим), через Казахстан в Узбекистан, (в бассейн Аральского моря). Этот проект был задуман еще полвека назад, в советские времена, однако был приостановлен из-за процесса распада СССР. Правда, тогда предполагалось вырыть огромный судоходный канал протяженностью почти в 3 000 км. А стоимость проекта, еще в те времена, превышала 150 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас можно было бы ограничиться только строительством труб, для поставки воды.





Кстати, в те времена существовал еще один аналогичный проект: по переброске части стока северных рек в европейской части СССР в бассейн Волги и, соответственно, в Прикаспийский регион.





С тех пор, экологическая ситуация в Северной и Центральной Евразии коренным образом изменилась. Аральское море просто исчезло, а Волга и Каспийское море мелеют на наших глазах. При этом, одновременно, в Сибири каждый год наблюдаются обширные наводнения.





Поэтому, на мой взгляд, пришло время вернуться к этим глобальным проектам. Мы смогли бы, образно говоря, сразу убить "несколько зайцев". Во-первых, мы смогли бы, в каких-то размерах, восстановить Аральское море. Во-вторых, смогли бы, в какой-то степени, существенно снизить масштабы наводнений в Сибири. В-третьих, этот проект мог бы стать драйвером интеграции, то есть совместного развития экономик России, Казахстана и Узбекистана. Ведь сейчас из Сибири по газопроводам начал поступать газ в Казахстан и Узбекистан. Почему же нельзя аналогично построить трубопроводы и качать по ним воду из тех рек Сибири, где ежегодно возникают обширные наводнения?! Кстати, аналогичные рассуждения вполне применимы и в плане спасения Волги и Каспийского моря.





Ну, и в конце рассуждений о чистых видах энергии, есть, как говорится, "вишенка на торте", от которой мировая "зеленая энергетика", по моему мнению, просто не сможет отказаться. Речь идет о водороде. При каждой ГЭС Нарынского каскада можно было бы построить электролизные станции, которые требуют для своей работы энергии для расщепления воды на водород и кислород, а также пресной и ультрапресной воды, чтобы не тратить много времени и энергии на очистку воды от солей, как это происходит с морской водой. А как раз то электроэнергии и воды нужного качества при каждой ГЭС сколько угодно! Ну, а далее, произведенный водород можно было бы отправлять по трубам на экономические нужды нашей республики и наших соседей. Вот вам, пожалуйста, безукоризненно чистая и самая передовая "водородная энергетика"! Транспорт на водородных двигателях, предприятия, работающие на водороде, отопление домов с помощью водорода - это ведь экологическое будущее всего человечества!





А как обстоят дела с рациональным использованием воды, с ее сбережением?





- О, это самый больной вопрос! Это парадокс, но Кыргызстан, имея такие гидроресурсы, не может обеспечить себя поливной водой для орошения сельскохозяйственных растений! Произошла деградация не только ледников на 30%, но и высокогорных пастбищ - на 40%! А в почвах долин содержание гумуса, который накапливается веками, снизилось с 2,5-3% до 1-1,5%. И, соответственно, плодородие посевных земель упало более чем в два раза!





Кстати, это еще связано и с тем, что у нас в республике наблюдается острый дефицит минеральных удобрений (азот, фосфор, калий и др.) Нашему сельскому хозяйству ежегодно необходимо не менее 300-350 тысяч тонн удобрений. А реально мы завозим из России, Казахстана и Узбекистана около 70-75 тысяч тонн удобрений, то есть в 4-5 раз меньше, чем это нужно. И, естественно, удобрения нам поставляют не бесплатно, а вот вода идет к нашим соседям совершенно бесплатно. То есть, они могли бы помочь нам, не только участвуя в высадках деревьев на склонах гор вокруг ледников и в завершении гидротехнических сооружений нарынского каскада, но и, (хотя частичными), поставками минеральных удобрений, как взаимозачет поставок воды. Что же касается строительства собственного завода по производству минеральных удобрений для сельского хозяйства, то разговоры о нем идут уже более 30 лет, но, как говорится, "воз и поныне там".





Отдельная печальная песня - это ирригационные сооружения, вернее их отсутствие. Взять, к примеру, реку Нарын. Ведь мы используем не более 2% ее стока, так как нет надлежащей системы ирригации. За 30 лет независимости наши водоканалы и другие ирригационные сооружения, доставшиеся нам от СССР, пришли в полную непригодность. В результате, до 50% воды теряется впустую! Она не доходит до полей, а уходит под землю. Надо строить современные бетонированные каналы, акведуки, а также пластиковые трубопроводы для полноценной доставки воды до полей. Практикуемый у нас арычный полив безнадежно устарел.





А каким образом мы производим поливы полей?! Наши поливы просто смывают плодородный слой почвы. Где поливальные машины, которых было так много в советское время? Ведь их использование уменьшало расход воды в два раза. Где широко практиковавшийся шланговый полив, когда каждые 50-60 см в шлангах были отверстия для выхода воды с целью более планомерного орошения. Это был некий советский прототип капельного орошения. Не говоря уже о том, что, если бы мы внедрили современное капельное орошение, мы смогли бы использовать воду для сельского хозяйства в десятки раз меньше, чем расходуем сейчас, а урожая были бы больше. Кстати, это касается не только нас, но и наших соседей.





А где современная многоэтажная гидропоника, которая могла бы в десятки раз сократить площади, отводимые под сельскохозяйственные поля, повысив при этом урожайность и снизив эрозию почв? Ведь лучше всего сельскохозяйственные растения растут на минеральной вате, в которую добавляют необходимый компост, удобрения и другие добавки. Такую минеральную вату производят из нитей, которые тянут из расплавленного гранита. А гранитных пород в наших горах сколько угодно.





Таким образом, капельное орошение и гидропоника смогли бы резко повысить урожайность наших сельскохозяйственных культур. Давайте сравним одну лишь Чуйскую долину Кыргызстана и Израиль, который меньше ее по размерам. У нас в Чуйской долине в среднем выпадает 300-350 мл осадков в год. А в Израиле - в два раза меньше! У нас, в Чуйской долине, помимо осадков, с гор стекают реки, воды которых мы используем для сельского хозяйства. А в Израиле используют только воду, которую они получают из подземных источников. Но благодаря современным способам ведения сельского хозяйства - капельному орошению и гидропонике - израильтяне собирают фантастические урожаи! К примеру, в среднем они собирают по 65 центнеров пшеницы с гектара, что нам и не снилось! Кстати, по поводу интенсивного племенного животноводства, требующего выращивания современных кормовых культур. В Израиле ежегодно одна среднестатистическая корова дает, примерно, 11 000 литров молока в год. А наша - около 2 000 литров в год. Я уже не говорю о том, что Израиль не только полностью кормит свое население, но он еще и экспортирует свою сельскохозяйственную продукцию во многие страны мира. А Кыргызстан не может прокормить свое население и большую часть продукции импортирует.





Кстати, у наших соседей проблем в этом плане тоже хватает. К примеру, в Узбекистане в сельском хозяйстве занято около 30% населения. А в развитых странах в сельскохозяйственном производстве занято 3-5%, ну, максимум, 7% населения. То есть, в Узбекистане производительность труда в сельском хозяйстве тоже требует улучшения. Я уже не говорю о том, какие огромные территории отведены под выращивание сельскохозяйственных культур, в первую очередь, хлопчатника. Повсеместное внедрение современных методов ведения сельского хозяйства также помогли бы Узбекистану (да и, наверняка, Казахстану) повысить урожайность и, одновременно, сократить территории, отводимые под выращивание сельскохозяйственных культур, избежать засоления почв, не говоря уже о рациональном водопользовании и сбережению поливной и питьевой воды.





Есть ли реальная угроза того, что если мы будем бездействовать, не будем реализовывать совместные проекты по спасению ледников, рациональному водопользованию и сбережению воды, то через несколько десятков лет Центральная Азия останется без воды, электроэнергии и потеряет значительную часть посевных площадей? К чему это может привести?





- Да, такая угроза реально существует. По оценкам экспертов, если оставить все как есть, то лет через 20-25 наши ледники наполовину растают, а еще через лет 20-25 ледники сократятся на 80%. Конечно, это апокалиптический сценарий. Тогда людям придется просто уйти из нашего региона. В горах вода еще худо-бедно останется, правда в каких-то мизерных количествах, а вот низовья, то есть территории Узбекистана и Казахстана, превратятся в огромные пустыни.





Последствия вы сами можете себе представить. Если уже сейчас из-за распределения воды начинают происходить конфликты. Так что же тогда нас ждет тогда? Водные бунты?! Война всех против всех?! Кстати я не могу исключать того, что кое-кого такой сценарий даже устраивает.





Поэтому медлить нельзя. Срочные меры нужно принимать уже сейчас.









Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today