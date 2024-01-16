В Астане восемь недобросовестных застройщиков лишились лицензий

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия - на 13,6%, сообщает - По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия - на 13,6%, сообщает energyprom.kz





Кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской области: на 18,5% за год. В тройке антилидеров оказались также Актюбинская (плюс 18,1%) и Мангистауская (плюс 17,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 7%.





Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.





Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад - на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты - на 14,5%, жевательная резинка - на 14%, глазированные шоколадом конфеты - на 10,4%, зефир - на 10,1%, шоколад - на 9,4%, халва - на 9,3%.





Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки - на 15,2%, пряники - на 14,1%, сахарное печенье - на 13,5%, песочное печенье - на 13,3%, рулеты и кексы - на 12,9%, сухарики - на 12,8%, торты - на 12,7%, сушки - на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.



