В декабре курс тенге ослаб на 2,5% - Нацбанк РК

На внутреннем рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении

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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США. Об этом - По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.





Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - отметили в Нацбанке.





По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.





Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.





Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.





В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.



