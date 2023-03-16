В Казахстане для инвесторов расширили возможности по реализации крупных проектов

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся первый в Казахстане фулфилмент-центр электронного маркетплейса OZON общей площадью 38 тысяч кв. м, - В Астане открылся первый в Казахстане фулфилмент-центр электронного маркетплейса OZON общей площадью 38 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба главы правительства.





В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, аким Астаны Женис Касымбек, торговый представитель РФ в РК Андрей Бабко, представители OZON, Mercury Properties, строительной компании "Базис-А". Выступая на открытии, Серик Жумангарин отметил, что сегодня Казахстан планомерно и всесторонне развивает экосистему электронной коммерции.





Доля электронной торговли сегодня составляет порядка 6% в объеме розничной торговли нашей страны. И в ближайшие годы мы планируем довести ее до 15%. Думаю, не за горами уже то время, когда торговля вообще будет ассоциироваться только с онлайн. Для нашего бизнеса развитие электронной торговли это в первую очередь расширение горизонта торговли, повышение качества. Помимо этого, подобного рода фулфилмент-центры дают мощный импульс региональной торговле", - подчеркнул вице-премьер.





Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что в столице по поручению главы государства создаются все условия для поддержки предпринимателей, привлечения частных инвестиции в экономику города.





В текущем году ожидаем ввести в городе 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 млрд тенге. К примеру, это проекты в сферах промышленности, логистики, образования, спорта, АПК и другие. Запуск проектов также позволит создать для горожан постоянные рабочие места. Открытие в городе фулфилмент-центра позволил привлечь 40 млрд тенге частных инвестиций. Это крупный проект в сфере электронной коммерции в Казахстане", - сказал Женис Касымбек.





Крупный логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес: сократить сроки обработки интернет-заказов, доставки товаров до потребителей. Кроме того, позволит создать в регионе более 2000 рабочих мест.





Мощность проекта строительства логистического парка OZON ТОО "Rainbow Logistic" составляет 70 тысяч кв. м складских помещений (1-я очередь - 40 тысяч кв. , 2-я очередь - 30 тысяч кв. м). Объем инвестиций - 40 млрд тенге. Запуск фулфилмент-центра для приема широкого ассортимента товаров планируется в апреле этого года, он позволит обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки. На хранении могут находиться до 9 миллионов различных товаров в любых категориях - от продуктов питания до электроники и строительных материалов.





В рамках Евразийского экономического союза планируется запуск пилотного проекта, который позволит ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры интернет-торговли. Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством финансов РК разработан проект поправок в кодекс РК "О таможенном регулировании". В рамках пилота осуществлять все таможенные процедуры, в том числе и декларирование, будут операторы электронной торговли, исключительно по желанию потребителя.





Второе новшество поправок - это поставка товаров электронной торговли через процедуру таможенного (бондового) склада. В рамках данной процедуры предполагается, что у иностранных интернет-площадок появится возможность размещать коммерческие партии товаров на таможенном (бондовом) складе со сроком хранения до 3 лет. В течение этого времени предприниматели будут иметь возможность реализовывать и доставлять свои товары физическим лицам как на территории РК, так и в третьи страны по мере поступления заказов и осуществлять декларирование постфактум (до 10-го числа месяца, следующего за месяцем приобретения).



