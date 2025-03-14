В Казахстане для замены лифтов жильцам предоставляют бюджетные кредиты

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра РК - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели отрасль ЖКХ и инвестиционные показатели самых густонаселенных областей Казахстана - Алматинской и Туркестанской, сообщает пресс-служба правительства РК.





Построить не менее 19 млн квадратных метров жилья - такая задача стоит в этом году перед Министерством промышленности и регионами. На заседании штаба было отмечено, что за первые два месяца 2025 года в Казахстане введены в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. Это на 6,8% ниже, чем за январь-февраль 2024 года. Из них 1,2 млн квадратных метров - в многоквартирных домах, 713 тыс. квадратных метров - в частных. Как отметил на заседании штаба зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев, отставание по темпам строительства обусловлено сезонностью, с наступлением тепла показатели будут компенсированы.





В Алматинской области при объеме инвестиций в основной капитал в 2024 году в размере 980 млрд тенге (80% частных, 20% - бюджетных) KPI на 2025 год - 1,35 трлн тенге. По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в 2024 году составит $541 млн, KPI на 2025 - $532 млн. За два месяца этого года уже привлечено 89 млрд тенге инвестиций, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля инвестиций - внебюджетные средства. Наиболее привлекательными для вложений инвестиций в области являются промышленность (32%), недвижимое имущество (22%), транспорт и складирование (16%), образование (17%) .





В настоящее время инвестпортфель области составляет 200 проектов на 6,3 трлн тенге с созданием 57 тыс. рабочих мест. Из них в 2025 году будут введены 35 проектов стоимостью 303 млрд тенге на 4,8 тыс. рабочих мест. На заседании штаба аким Алматинской области Марат Султангазиев поднял ряд проблемных вопросов, замедляющих реализацию инвестпроектов. Одна из них связана с корректировкой генплана Алатау, из-за чего 11 проектов, пять из которых уже находятся в активной фазе реализации, не могут получить разрешительные документы для проектирования и строительства. Вице-премьер дал поручение МПС разрешить этот вопрос в ближайшее время.





Еще один проект - строительство рыбопромышленного комплекса - приостановил дальнейшие этапы расширения мощностей производства из-за уменьшения лимитов по инвестсубсидиям. После ввода в эксплуатацию 1 этапа на сумму 9,5 млрд тенге мощностью 1 тыс. тонн остальные 9 этапов стоимостью 70 млрд тенге приостановились из-за неясности с дальнейшим возмещением со стороны государства инвестиционных вложений. Вице-премьер поручил МСХ пересмотреть лимиты по проекту рыбной продукции, чтобы инвестор мог продолжить строительство комплекса.





Также на заседании были рассмотрены вопросы выделения земельных участков, подведения инфраструктуры, строительства дороги к ряду туристических объектов Алматинской области.





Туркестанская область активно развивается по кластерному типу. В настоящее время в регионе сформированы три крупных кластера - хлопчатобумажный (5 проектов на 197 млрд тенге), кукурузный (увеличение объемов выращивания кукурузы на 30% к 2030 году и запуск крахмало-паточного завода) и мясной (5 проектов на 43 млрд тенге). В целом по области в портфель инвестпроектов на 2024-2027 год входят 145 проектов на 2,5 трлн тенге, с реализацией которых ожидается создание 20,3 тыс. новых рабочих мест и 100 млрд тенге дополнительных налоговых поступлений. Из этого числа в 2024 году уже реализованы 57 инвестпроектов на сумму 137 млрд тенге с созданием более 2,2 тыс. новых рабочих мест, в 2025-м ожидается ввод в эксплуатацию еще 57 проектов на 322 млрд тенге с 6,9 тыс. новых рабочих мест. Только в сельском хозяйстве запланированы 68 проектов на 423,7 млрд тенге, с созданием более 9,2 тыс. новых рабочих мест.





По итогам заседания штаба Серик Жумангарин обратился ко всем регионам, поставив задачу своевременно выделять финансирование инвестпроектам из местного бюджета. Со стороны республиканского бюджета все запланированные трансферты также будут направляться в установленные сроки.





В этом году необходимо принять все меры для дополнительного экономического роста, выше ПСЭР. Для этого направляем 1 трлн тенге через холдинг Байтерек для кредитования крупного бизнеса и МСБ на 8 трлн тенге. Самое пристальное внимание - проектам переработки, дающим высокий ВДС. Минэкономики сделали для каждого региона декомпозицию по росту индексов физического объема каждой отрасли, МПС вскоре доведет до вас аналогичную схему по достижению объемов строительства жилья в 19 млн квадратных метров. И все поставленные индикаторы нужно обеспечить в заданные сроки", -добавил Жумангарин.