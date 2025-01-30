29.01.2025, 09:10 38391

В Казахстане изменят правила финансирования проектов из Нацфонда

Правительство, Национальный банк и Высшая аудиторская палата выработали механизм обязательной экспертизы и анализа проектов
В Казахстане изменят правила финансирования проектов из Нацфонда
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов, сообщили в Министерстве национальной экономики.

Целью правил является обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств Нацфонда.

Экспертиза проектов будет проводиться в два этапа.

Стратегическая оценка - на первом этапе будут оценивать проекты на соответствие стратегическим документам и приоритетам страны, а также их влияние на экономику, включая прогнозы по вкладу в ВВП, увеличению бюджетных поступлений и росту инвестиций.

Второй этап - комплексная оценка - предполагает более глубокий анализ. Экспертная группа, включающая специалистов из Нацбанка, министерств национальной экономики и финансов, будет оценивать финансово-экономические и технические аспекты проектов. При необходимости для независимой экспертизы будут привлекаться сторонние специалисты за счет средств инициатора проекта.

Кроме того, для повышения качества и устойчивости проектов условия финансирования изменятся. Доля средств, выделяемых из Нацфонда, не будет превышать 50% от общего объема требуемых средств. Оставшуюся сумму необходимо будет софинансировать через собственные средства инициатора проекта или акционеров инициатора проекта, банками второго уровня, международными финансовыми организациями", - отметили в МНЭ.


По данным ведомства, принятие проекта правил ужесточит условия выделения средств из Нацфонда и позволит расходовать его средства на реализацию проектов с высокой валовой добавленной стоимостью.

Как сообщил во вторник на расширенном заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов, средства Национального фонда будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов.

Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетную дисциплину. Расходы на субсидирование перманентно растут во всех отраслях без учета их реального эффекта и при слабом контроле со стороны госорганов. Получение субсидий стало частью бизнес-модели отдельных компаний. За последние 3 года по 770 проектам произошло удорожание смет на общую сумму 2,2 трлн тенге. Конечно, есть объективное удорожание, но есть и спорное", - отметил он.

 

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30.01.2025, 20:42 1306

Экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году -Всемирный банк

Также прогнозируется постепенное снижение инфляции
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно докладу Всемирного банка об экономике Казахстана "Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций", экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году, в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.

В докладе также прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Тем не менее, продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня.

Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем", - подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев,.


Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.

Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В докладе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.

Текущий состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития.
 
30.01.2025, 18:25 4781

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд   

Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Также в ходе переговоров главы правительства Казахстана Олжаса Бектенова с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым была обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров.

Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли.

Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки - 53,2 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: primeminister.kz

Также сообщается, что товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн.

По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавил в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
 
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Теги:РКТорговляКыргызстан
30.01.2025, 17:17 8136

Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн   

Казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта
Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 8,1% и достиг почти $300 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Потенциал нашего торгово-экономического партнерства высок, и у нас достаточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр в Олжас Бектенов в ходе встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.


Кроме того, казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более $132 млн.

Фото: primeminister.kz

В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом, за 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг $186 млн", - уточнили в пресс-службе.


Также обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора Север-Юг, расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Помимо этого, были рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских и иранских портов.

Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана.
 
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Теги:ИранРКРостТоварооборот
30.01.2025, 15:50 12941

Казахстан увеличит поставки мяса и пшеницы в Европу через Россию

Об этом договорились премьер-министры Бектенов и Мишустин
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и России сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.

Премьеры России и Казахстана в ходе встречи также договорились о частичном снятии ограничений на экспорт из Казахстана страны мяса и мясной продукции.

Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", - рассказал Азат Султанов.


Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд.
 
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Теги:мясоПшеницаЕвропаПоставки
30.01.2025, 15:37 14246

Казахстан и Россия договорились о синхронной модернизации шести приграничных КПП

Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и более
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев по итогам двусторонней встречи глав правительств Казахстана и России, рассказал о динамичном развитии транспортной отрасли и ряде важных инициатив, направленных на улучшение транзитных коридоров и инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска. Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в 2 и более раза. Мы обсуждали именно синхронизацию работы, чтобы одновременно модернизировать как на территории Республики Казахстан, так и на территории Российской Федерации. Обговорили механизм работы пунктов, чтобы в этот период они не закрывались, а в определенном формате могли работать", - сказал Марат Карабаев.


Кроме того он отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном.

Также, по его словам, одним из главных вопросов стала работа над коридором Север-Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу.

Наша страна создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности портов Актау и Курык. Обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в российском порту Махачкалы", - отметил министр.

 
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Теги:КППМодернизацияТранспорт
30.01.2025, 14:54 16836

Предельные цены на автогаз вырастут с февраля в Казахстане

Предельные цены на автогаз вырастут с февраля в Казахстане
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстан внес изменения в приказ об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:

  • Астана - 102 тенге;
  • Алматы - 102 тенге;
  • Шымкент - 90 тенге;
  • ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
  • Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
  • Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
  • Мангистауская область - 65 тенге.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.

Также напомним, что с 1 февраля в стране вырастут тарифы не электричество. Также в Казахстане отказались от госрегулирования цен на бензин и дизтопливо.

Выступая на расширенном заседании правительства, президент Казахстана отметил, что тарифы на комуслуги и нефтепродукты должны соответствовать рыночным условиям. По его словам, в странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике Казахстана.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
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Теги:автогазцены
30.01.2025, 14:21 16746

Установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге, рассказали в Нацбанке

Установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге, рассказали в Нацбанке
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов прокомментировал, будут ли принимать в Казахстане порог мониторинга мобильных переводов от 255 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент агентства.

Сейчас мы активно работаем с Комитетом госдоходов и банковским сообществом. ... Как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием, мы предоставляем ИИН, который получает свыше 100 переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение. По этому порогу идет бурное обсуждение в части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей", - рассказал замглавы Нацбанка.


Он дополнил, что сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию предложения.

Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят - поиски продолжатся", - заключил Берик Шолпанкулов.


Ранее депутаты потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов.
 
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Теги:Контрольмобильные переводы
30.01.2025, 13:50 19626

Повлияет ли повышение НДС на инфляцию, ответили в Нацбанке

Повлияет ли повышение НДС на инфляцию, ответили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов рассказал, окажет ли влияние на инфляцию возможное повышение налога на добавленную стоимость в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Прежде всего это совместная работа правительства и Нацбанка. Она не может быть как противовес весов - один усиливает, а другой послабляет. Поэтому глава государства сказал, что надо сократить расходы, оптимизировать их и тем самым направлять их только на насущные, важные дела. Я думаю, тот процесс, который сейчас был запущен, правительство и Нацбанк будут усиливать меры", - прокомментировал Берик Шолпанкулов.


По словам спикера, в настоящее время идет обсуждение. Будут производиться экономические расчеты.

Расходная и доходная части бюджета должны быть сбалансированы, а не только так, что расходная часть большая, а доходная маленькая и компенсируется за счет Нацфонда", - отметил зампредседателя Нацбанка.


Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
 
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Теги:НацбанкИнфляцияНДС

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